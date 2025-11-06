Enhetschef till Familjehemsenheten 1
2025-11-06
Publiceringsdatum2025-11-06Beskrivning
Socialförvaltningen Hisingen är indelad i avdelningarna Barn och unga myndighet, Barn och unga resurs, Vuxen och psykologenheten, Försörjningsstöd och Stadsområde, välfärd & fritid samt stödfunktionerna HR, ekonomi och stab.
Avdelningen Barn och unga resurs består av ca 170 medarbetare inom åtta enheter - Förebyggande enheten, Ung Hisingen, Resursenheten familj, Resursenheten barn, Högintensiva teamet (HIT), Familjehemsenheten 1 och 2 och HVB- och stödboendet Sambuh.
Vill Du vara med och leda Familjehemsverksamheten på Hisingen? Verksamheten består av två familjehemsenheter, som arbetar tätt tillsammans och ansvarar för förvaltningens utförande av familjehemsvård med placering på Vågmästaregatan 1 B. Familjehemsenheten 1 Hisingen består av en enhetschef, tre 1:e socialsekreterare, cirka 15 familjehemssekreterare samt en kvalitetsutvecklare. Familjehemsenheten 1 arbetar med fokus jour, rekrytering och kontakt & stöd. Familjehemsenheten 2 består av en enhetschef, två 1:e socialsekreterare, ca 15 familjehemssekreterare samt tre administratörer. Familjehemsenheten 2 arbetar med stadigvarande placeringar i familjehem. Verksamhetens familjehemssekreterare ansvarar för att utreda, utbilda och handleda familjehem inklusive nätverksfamiljer.
Hos oss kommer Du som enhetschef inom familjehemsverksamheten få vara med i ett viktigt utvecklingsarbetet gällande vad som behövs för en hållbar och effektiv familjehemsvård av god kvalité med fokus på barnets bästa. Samordning och utvecklingsarbete sker både internt inom förvaltningen mellan barn- och ungaavdelningarna och mellan familjehemsenheterna i Göteborgs stads socialförvaltningar.
Välkommen med din ansökan!Dina arbetsuppgifter
Din främsta uppgift som enhetschef är att engagera, inspirera och stödja medarbetare för att uppnå verksamhetens mål och uppdrag. I Ditt uppdrag ingår ett arbetsmiljöansvar för medarbetarna på Din enhet, som innebär att arbetsmiljöarbetet ska ske enligt gällande lagar och riktlinjer, samt att den fackliga samverkan sker enligt samverkansavtalet. Som enhetschef ansvarar Du för att samordna, utveckla och följa upp verksamheten utifrån gällande lagstiftning och kvalitetsarbete. Till Din hjälp att leda och fördela arbetet på enheten har Du två 1:e socialsekreterare. I arbetsuppgifterna ingår verksamhets-, budget och personalansvar inklusive för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Till Din hjälp har Du olika stödfunktioner såsom verksamhetsutvecklare, HR-specialist, ekonomicontroller och administratör.Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller likvärdig utbildning
Du ska ha erfarenhet av arbetsledande funktion och tidigare chefserfarenhet är meriterande.
Att du har erfarenhet arbete med familjehemsvård är ett krav likaså myndighetsutövning kring barn och unga samt aktuell lagstiftning och riktlinjer inom området
Du har erfarenhet av mångårigt socialt arbete med målgruppen barn, unga och familjer
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/104". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Hisingen Kontakt
Alex Hirschi alex.hirschi@socialhisingen.goteborg.se 031-3667545
9591765