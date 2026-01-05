Enhetschef till Enskededalens hemtjänst
Stockholms kommun / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-01-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.
Vill du leda hemtjänst i en organisation med tydliga strukturer, nära chefsstöd och ett gemensamt ansvar för kvalitet och arbetsmiljö? Är du trygg i chefsrollen och har erfarenhet av hemtjänst? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Välkommen till oss
Enskededalens hemtjänst är en del av en större kommunal organisation inom Enskede-Årsta-Vantör. Verksamheten leds av åtta enhetschefer som tillsammans med biträdande avdelningschef utgör en aktiv och samverkande ledningsgrupp.
Arbetet präglas av gemensamma arbetssätt, tydliga strukturer och etablerade årshjul som ger stabilitet i uppdraget. Här finns ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete och ett gemensamt ansvar för verksamhetens kvalitet, arbetsmiljö och fortsatta utveckling.
Vi erbjuder
Ett tydligt chefsuppdrag i en stabil organisation med kollegialt chefsstöd, kompetensutveckling, flextid, friskvårdsbidrag och tillgång till gym i stadsdelen.
Din roll som enhetschef
Som enhetschef har du helhetsansvar för verksamhet, personal, arbetsmiljö och uppföljning. Du leder medarbetarna i det dagliga arbetet och driver utveckling och kvalitet utifrån verksamhetsplan och gemensamma mål. Uppdraget innebär ett delegerat arbetsmiljöansvar, med tillgång till stöd och samverkan i organisationen.
Vi ser att du är en närvarande chef som skapar tydlighet i uppdrag, mål och prioriteringar. Ditt ledarskap bidrar till trygg omsorg för omsorgstagarna och en hållbar arbetsmiljö för medarbetarna. Du rapporterar till biträdande avdelningschef.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning, gärna inom socialt arbete
Minst 2 års chefserfarenhet inom hemtjänst
Goda kunskaper om verksamhetens styrande lagstiftning
God förmåga att kommunicera såväl muntligt som skriftligt
Vana att arbeta med digitala verktyg.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av budget-och personalansvar
Arbetsrättslig kunskap och erfarenhet av facklig samverkan
Erfarenhet av politiskt styrd organisation.
Vi söker dig som har helhetssyn och leder verksamheten med fokus på uppdrag, mål och resultat. Du är utvecklingsinriktad och arbetar strukturerat med att omsätta mål och beslut till praktiskt genomförande i kärnverksamheten. Som chef är du tydlig och professionell, med förmåga att skapa förståelse för mål, prioriteringar och förväntningar. Du samarbetar väl med medarbetare, kollegor och chefer och tar ansvar för både resultat och arbetsmiljö i ditt ledarskap.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och hur du kompletterar ledningsgruppen.Publiceringsdatum2026-01-05Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Provanställning kan komma att tillämpas
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.
För att få arbeta hos Stockholms stad med äldre och personer med funktionsnedsättning i deras hem måste du visa ett utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska inte vara äldre än 6 månader från utfärdande datum. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/20". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Funk, sp & äo Kontakt
Milton Carlander, Bitr. avdelningschef milton.carlander@stockholm.se Jobbnummer
9669714