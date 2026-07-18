Enhetschef till enheten för utbildningsstöd
Högskolan Dalarna / Administratörsjobb / Falun Visa alla administratörsjobb i Falun
2026-07-18
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Brinner du för ledarskap och att utveckla verksamheter tillsammans med andra? Vill du dessutom göra det i en organisation där kunskap gör skillnad? Då har vi nu en spännande chans för dig!
Din arbetsdag som enhetschef
Avdelningen för student- och utbildningsstöd består av tre enheter; enheten för studentstöd och utbildningsadministration, enheten för utbildningshandläggning samt enheten för utbildningsstöd. Enheten för utbildningstöds uppdrag är att ge stöd kring högskolepedagogisk utveckling riktad till lärare, vilket exempelvis innefattar stöd i utveckling av kurser, moment och undervisningsmetoder samt arbete med att stärka lärares digitala kompetens. Enheten ansvarar även för support och vidareutveckling av högskolans lärmiljöer samt för samordning av och stöd till högskolans internationaliseringsarbete. På enheten arbetar elva medarbetare placerade i både Falun och Borlänge.
Det är en utvecklingsorienterad enhet med hög förändringskraft, där du leder, stödjer och coachar medarbetarna i systematisk verksamhetsutveckling. Du har budget-, personal- och verksamhetsansvar. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du tillsammans med avdelningschef och enhetschefskollegor skapar förutsättningar för att utveckla avdelningens och högskolans verksamhet.
Vi erbjuder goda möjligheter till egen kompetensutveckling, bland annat genom interna utbildningar samt nätverkande med andra lärosäten.
Är du personen vi söker?
Våra krav:
akademisk examen
minst två års erfarenhet av arbete som chef och ledare
god administrativ förmåga
goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
tidigare anställning inom högskolesektorn och därmed förståelse för utbildnings- och forskningsfrågor.
Du stimuleras av att leda, samarbeta och skapa förutsättningar för andra att utvecklas och trivas. Du är empatisk och uppskattar mötet med människor.
Vid tillsättningen lägger vi vikt vid personlig lämplighet och vi vill att du som person har stort intresse för ledarskap och utveckling. Du har förmåga att tänka strategiskt och är initiativtagande, detta genom att vara drivande utifrån ett helhetsperspektiv, du får saker att hända och du har förmåga att fatta nödvändiga beslut inom ditt ansvarsområde. Du identifierar, styr och genomför självständigt ditt arbete samtidigt som du med god ledarskapsförmåga samarbetar med, leder och motiverar medarbetarna på enheten i målets riktning.
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde snarast möjligt. Provanställning kan komma att tillämpas. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun och visst arbete förekommer även i Borlänge. Möjlighet till att teckna distansavtal finns.Publiceringsdatum2026-07-18Övrig information
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och vi använder oss av kompetensbaserad metodik genom hela rekryteringsprocessen.
Högskolan kommer i denna rekrytering att göra en kvalitativ helhetsbedömning för att bedöma vilken sökande som har de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2026-08-23.
Din ansökan ska innehålla CV samt betygshandlingar.
Vill du veta mer om hur det är att jobba vid Högskolan Dalarna så besök vår hemsida https://www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering.
På Högskolan Dalarna är du med och skapar framtiden. Vårt uppdrag är att utbilda och forska kring aktuella frågor. I nära samarbete med näringsliv och omgivande samhället skapar vi spännande möjligheter och erfarenheter för både studenter och medarbetare. Vi är en akademisk miljö som bygger på öppenhet, mod och ansvar och för oss är våra medarbetares kompetens och kreativitet viktig. Högskolan Dalarna är en högskola med två campus som lockar studenter och forskare från hela världen. Hos oss studerar ca 17 700 studenter och vi är ca 700 anställda. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Högskolan Dalarna
(org.nr 202100-2908)
791 88 FALUN Arbetsplats
Högskolan Dalarna Kontakt
Avdelningschef
Åsa Berglind asbe@du.se +4623778334 Jobbnummer
10005862