Enhetschef till Enheten för naturskötsel
Länsstyrelsen I Stockholms Län, Miljö, Naturskötsel / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-07-15
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Vill du leda arbetet med att bevara och utveckla några av Stockholms läns mest värdefulla naturmiljöer? Som enhetschef för Enheten för naturskötsel får du en nyckelroll i att tillgängliggöra, skydda och utveckla länets naturreservat tillsammans med engagerade medarbetare och i nära samverkan med flera aktörer.
Vi söker en utvecklingsinriktad chef till Enheten för naturskötsel vars uppdrag är förvaltning och skötsel av naturreservat och annan skyddad natur över hela länet. Vi gör Stockholms läns 200 naturreservat tillgängliga genom digital information, skyltning, vägvisning, parkeringar och stigar. Vi ser till att områdena får en bra skötsel genom röjningar, stängsling och betesdrift och andra åtgärder.
Vi förvaltar också fastigheter och byggnader i reservat som ägs av staten. Dessutom genomför vi insatser för att förbättra läget för hotade arter genom åtgärdsprogram för hotade arter.
Vad ingår i rollen?
Som chef ansvarar du för att skapa förutsättningar för en god och hållbar arbetsmiljö där medarbetare trivs, utvecklas och kan prestera på bästa sätt. Du driver och möjliggör kompetensutveckling genom att stödja lärande, utveckling och erfarenhetsutbyte inom verksamheten. Rollen innebär också att leda och utveckla verksamheten genom att omsätta mål till resultat samt driva förbättringsarbete. Enheten har 15 medarbetare där du har verksamhetsansvar samt personal- och budgetansvar.
Verksamheten utförs till största delen av upphandlade externa uppdragstagare och finansieras uppdragstagare och finansieras av statliga medel och projektmedel där du som enhetschef har det ekonomiska ansvaret.
Du kommer vara en viktig del av miljöavdelningens ledningsgrupp tillsammans med dina fem chefskollegor och ni rapporterar alla till avdelningschefen för miljöavdelningen. Med ett bra samarbete tar ni ett gemensamt helhetsansvar för avdelningens verksamhet och har även ett gott samspel med länsstyrelsens övriga verksamheter samt externa samverkansaktörer.
Du kommer att ingå i myndighetens chefskollegium och erbjuds löpande kompetensutveckling för att stärka ditt ledarskap och din personliga utveckling.
Är du den vi söker?
För den här rollen vill vi att du har:
akademisk examen inom naturvård, naturvetenskap, förvaltning, ekonomi eller annan examen som arbetsgivaren bedömer som relevant,
några års aktuell erfarenhet av chefsroll eller annan verksamhetsledande roll,
erfarenhet av att arbeta med verksamhetsplanering och uppföljning, ekonomihantering och personalansvar,
erfarenhet av att leda verksamhet som genomförs av externa utförare,
erfarenhet av att driva utvecklings- och förbättringsarbete,
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Du är en trygg närvarande ledare med förmåga att skapa engagemang och motivera dina medarbetare. Du arbetar proaktivt, strategiskt och utvecklingsinriktat med ett tydligt resultatfokus. För att du ska lyckas i rollen är det viktigt att du trivs med både interna och externa samarbeten. Du har förmåga att leda, coacha, tillvarata och utveckla medarbetares kompetenser.
Som medarbetare på Länsstyrelsen behöver du
ha förmåga att utifrån en helhetssyn fatta beslut med hänsyn till flera perspektiv
förstå att en central roll för Länsstyrelsen är att göra avvägningar mellan olika intressen
ha förmåga att prioritera och ställa om för att arbeta med nya uppgifter eller i nya sammanhang.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper.
Länsstyrelsen verkar för en hållbar och inkluderande arbetsmiljö. Det är samspelet mellan medarbetarnas olikheter och likheter som utgör en av Länsstyrelsens framgångsfaktorer.
Det är meriterande om du har
erfarenhet av arbete inom naturvårdsområdet,
erfarenhet från offentlig sektor,
kunskap om statlig styrning och finansiering,
erfarenhet av EU-projekt och ansökningar av extern finansiering
Mer om oss och rollen
Anställningen är på heltid och tills vidare. Länsstyrelsen tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden. Placeringsort är Stockholm. Tillträde sker efter överenskommelse.
Anställningen är placerad i säkerhetsklass. Vi kommer att göra en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Som tillsvidareanställd på Länsstyrelsen i Stockholms län kommer du att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.
Så rekryterar vi
Vi ber dig att bifoga ditt CV och ett personligt brev, där du kortfattat och tydligt bemöter kravprofilen och förklarar varför vi ska välja just dig.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer rekryteringstjänster eller annonser.
Om du har frågor
Frågor om rollen besvaras av rekryterande chef, Johanna Lindgren, tel. 010-223 15 07.
Fackliga kontaktpersoner är XX för SACO, e-post, XX för ST, e-post.
I den här rekryteringen samarbetar vi med Adecco Sweden AB. Du kan även kontakta rekryteringskonsult Åsa Andersson, Adecco, tel. 073-684 73 29.
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Referensnummer: 112-33593-2026
Välkommen med din ansökan!
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen Stockholm är en samlande kraft för en växande och hållbar huvudstadsregion. Genom att ta ansvar för helheten hittar vi vägar framåt i komplexa samhällsfrågor.
Helhetsbilden är en viktig utgångspunkt för oss när vi samverkar med kommuner, myndigheter, näringsliv och andra viktiga samhällsaktörer. På regeringens uppdrag verkar vi också för att nationella mål får genomslag i vårt län. Hos oss finns experter inom många olika sakområden och vår samlade kompetens har en häpnadsväckande bredd. Här lär du dig något nytt varje dag.
Läs mer om oss på www.lansstyrelsen.se/stockholm/jobba-hos-oss.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen I Stockholms Län
(org.nr 202100-2247), https://www.lansstyrelsen.se/
Regeringsgatan 66 (visa karta
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111 39 STOCKHOLM Arbetsplats
Länsstyrelsen I Stockholms Län, Miljö, Naturskötsel Jobbnummer
10002983