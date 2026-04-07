Enhetschef till enheten för Kvalitet och Utveckling
Täby Kommun / Administratörsjobb / Täby Visa alla administratörsjobb i Täby
2026-04-07
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Täby Kommun i Täby
, Stockholm
, Simrishamn
eller i hela Sverige
Om jobbet
Täbys kommunala skolor utbildar barn och elever från förskola till gymnasium, inklusive anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola. Totalt är vi ungefär 1 300 medarbetare, varav cirka 850 är lärare som varje dag skapar trygghet, lärande och framtidstro. Genom Täby Akademi ges alla professioner möjlighet att växa i yrkesrollen. Med stöd av forskning och beprövad erfarenhet erbjuder vi fortbildning, nätverk och vägledning för att våra medarbetare ska utvecklas och ge eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas.
For att stärka huvudmannens arbete med styrning, uppföljning och utveckling skapar vi nu en ny enhet för kvalitetsutveckling under avdelningen för Skolutveckling och Stöd. Den ska samla och organisera vårt kvalitetsarbete i en tydlig och sammanhållen struktur som uppfyller kraven i skollagen, det nationella kvalitetssystemet och den utveckling som sker inom professionsprogrammet samt samverkan kring barn och unga.
Som chef för enheten för Kvalitet och Utveckling leder du ett engagerat team bestående av kvalitetsutvecklare, utvecklingsledare, logopeder och kommundoktorand på totalt 11 medarbetare.
Ditt uppdrag kommer vara att bygga upp en ny, sammanhållen funktion som stärker och stödjer kvalitet, kunskapsutveckling och samverkan inom hela Täbys utbildningsområde där enhetens medarbetare vill och kan växa, ta ansvar och självständigt driva projekt och arbetsuppgifter. Du driver utvecklingsfrågor proaktivt och säkerställer att enheten blir en tydlig och förtroendeingivande stödfunktion som möjliggör hög kvalitet i alla Täbys skolformer. En mycket viktig del av uppdraget är att omsätta strategiska initiativ till konkret verksamhetsnytta och skapa en stabil enhetsstruktur som håller över tid.
Du ansvarar för att skapa hållbara strukturer för handledning och kompetensutveckling, både för enskilda medarbetare och för skolformerna som helhet. I ditt uppdrag ingår också att säkerställa en systematisk hantering av data - från insamling och kvalitetssäkring av resultat till analys av utfall och identifiering av mönster i resultat och utvecklingsbehov. Utifrån dessa analyser leder du arbetet med att ta fram och genomföra insatser.
I detta arbete fungerar Täby akademi som ett av kommunens nav för kompetensutveckling för att planera, genomföra och följa upp kompetensutvecklingsinsatser inom utbildningsområdet. Täby akademi tar också fram processtöd som skapar enhetlighet och bättre utbildning för Täbys barn och elever.
Du ansvarar också för Täby kommuns FoU-arbete. Här samarbetar du med kommundoktoranden och våra partnerlärosäten för att bygga broar mellan praktik och forskning.
Arbetet innebär även att leda och delta i olika externa nätverk samt samordna myndighetsövergripande och brottsförebyggande samverkan med t.ex polis och socialtjänst i insatser för barn och unga i behov av stöd och hjälp.
Vem är du?
Vi söker dig som är en strategisk ledare med stark förmåga att skapa helhet, riktning och långsiktig utveckling. Du tänker flera steg framåt, identifierar behov och möjligheter i organisationen och omsätter dem till tydliga prioriteringar och hållbara processer. Du trivs med att forma struktur där den saknas och har lätt för att växla mellan övergripande analys och konkreta beslut.
Som ledare är du genuint intresserad av att få andra att lyckas. Du bygger en kultur som vilar på ansvar, tillit och professionellt mod, där medarbetarna ges utrymme att ta initiativ och driva utveckling. Genom ett lyhört och coachande förhållningssätt skapar du förutsättningar för ett team som växer både i självständighet och gemensamt fokus.
Du är en naturlig samarbetspartner som arbetar nära rektorer, avdelningar och externa aktörer. I komplexa sammanhang är du trygg, kommunikativ och tydlig - du samlar, påverkar och får med dig andra i riktningen framåt.
Din erfarenhet av skola och/eller utbildningsverksamhet gör att du förstår sammanhang, behov och hur utvecklingsinsatser bäst ger effekt i praktiken. Om du har startat upp och utvecklat likande enheter innan eller drivit stora förändrings och utvecklingsarbeten är det klart meriterande.
Du har:
Erfarenhet av skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå i politiskt styrd organisation eller större fristående utbildningsanordnare
Dokumenterad chefserfarenhet med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar
Akademisk pedagogisk examen relevant för uppdraget
Erfarenhet av att leda tvärprofessionella team inom utbildningsområdet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Låter det intressant?
Registrera din ansökan genom att klicka på https://clockworkpeople.se/annons/18048/.
Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mejl eller brev. Sista ansökningsdag är 2026-04-26. I den här rekryteringen samarbetar Täby kommun med Clockwork. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jenny Löfgren som du når på jenny.lofgren@clwork.se
För att säkerställa en objektiv och likvärdig bedömning av alla kandidater som uppfyller kraven på utbildning och erfarenhet används inledningsvis Assesios psykometriska tester. Inbjudan till dessa skickas via e-post och testerna tar cirka 45 minuter att genomföra. Rekryteringen omfattar även olika typer av bakgrundskontroller för en kvalitetssäkrad process. Innan en eventuell anställning i Täby kommun ombeds du som kandidat verifiera relevanta utbildningar och arbetslivserfarenhet samt uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister.
När du registrerar din ansökan kommer Täby kommun att behandla dina personuppgifter för att administrera din ansökan. Kommunstyrelsen i Täby kommun är personuppgiftsansvarig för dessa behandlingar.
Läs gärna mer om hur Täby kommun behandlar personuppgifter på Personuppgifter - Täby kommun (www.taby.se).
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen, vilket innebär att dina ansökningshandlingar kan begäras ut. Vid skyddad identitet - kontakta ansvarig rekryteringskonsult innan du ansöker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-119269".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/
Esplanaden 3 (visa karta
)
183 80 STOCKHOLM
Gunnel Lerne gunnel.lerne@taby.se
9840152