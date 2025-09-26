Enhetschef till enheten för Kemiska ämnen
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Vill du vara med och leda Sveriges experter inom CBRN-frågor och utveckla samarbetet med våra uppdragsgivare för att möta framtida utmaningar? Är du en tydlig, lyhörd och empatisk ledare som har erfarenhet av samverkan mellan myndigheter? Då kan du vara rätt person för jobbet som enhetschef hos oss! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete! Publiceringsdatum2025-09-26Om tjänsten
Som enhetschef på FOI har du ett övergripande ansvar för personal, ekonomi och övriga verksamhetsfrågor. Du leder det strategiska utvecklings- och inriktningsarbetet av både verksamhet och organisation för att säkerställa relevans, kvalitet och effektivitet. Du ansvarar för kompetensförsörjning, rekrytering, personalplanering samt genomför medarbetarsamtal på din enhet. Arbetet sker i nära dialog med enhetens medarbetare, verksamhetsområdeschefen och övriga enhetschefskollegor
Om enheten
På FOI:s avdelning för CBRN-skydd och säkerhet finns samhällets främsta experter inom CBRN området samlade och kan bidra med expertstöd. Farliga kemikalier, joniserande strålning, farlig smitta, och kärnvapen är mycket angelägna frågor såväl för försvaret som för det civila samhället.
På enheten för Kemiska ämnen bedrivs forskning och utveckling kring analys och verifikation av kemiska stridsmedel och deras egenskaper, attribuering inklusive metodik för kemisk profilering och matchning av prover. Vidare sker forskning och utveckling för skyddsändamål avseende syntes av kemiska stridsmedel och andra relevanta hotämnen eller substanser för myndighetens behov. På enheten bedrivs även forskning kring kemiska ämnens upptag och effekter i kroppen samt studier kring omhändertagande och personsanering av kontaminerade individer.
Enheten arbetar med frågeställningar som involverar totalförsvaret, där de främsta uppdragsgivarna är Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet samt Försvarsmakten.
Du kommer att ingå i enheten Kemiska ämnen som tillhör CBRN-skydd och säkerhet .
Har du den kompetensprofil vi behöver?Kvalifikationer
Vi söker dig som har;
En naturvetenskaplig utbildning inom kemi på minst mastersnivå
Tidigare erfarenheter av att leda personal inom en eller flera verksamheter
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska både muntligt och skriftligt Som ledare visar du ett stort engagemang för både verksamhet och personal.
Du är trygg, stabil och har självinsikt, är tydlig i din kommunikation och beslutsam i ditt ledarskap. Du har integritet, och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är flexibel och har förmåga att anpassa dig till ändrade förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har;
Disputerad inom kemiområdet
Tidigare chefserfarenhet med personalansvar
Erfarenhet av att leda samverkan mellan myndigheter
Arbetat inom CBRN-området
Arbetat på en myndighet med totalförsvarsfrågor
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 16 Oktober!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta avdelningschef Åsa Scott. Fackliga företrädare är Sofia Jonasson (Saco-S) och Petrus Hemström (OFR/S - ST vid FOI) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
