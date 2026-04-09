Enhetschef till enheten för it-drift
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
SiS befinner sig mitt i en omfattande förändring där verksamheten utvecklas på flera plan samtidigt. Vi utvecklar och anpassar vårt arbete utifrån nya och förändrade behov i såväl samhället som i vår egen verksamhet. Vi vet att utvecklande och engagerade chefer är en avgörande förutsättning för att klara dagens och framtidens uppdrag.
Som enhetschef ska du säkra kvalitet och service inom enhetens ansvarsområde. Du planerar, följer upp och utvecklar arbetet på enheten så att ni når uppställda mål. Du ansvarar för dina medarbetares arbete och att dina medarbetare har den kompetens och de förutsättningar som krävs för att genomföra sina uppgifter i en god och säker arbetsmiljö. Du har verksamhets-, personal- och budgetansvar för enhetens drygt 15 medarbetare. Din chef är sektionschefen för it-drift och support, som ingår i it- och digitaliseringsavdelningens ledningsgrupp.
Som enhetschef för it-drift kommer du att ha ett övergripande ansvar för drift och förvaltning av vår tekniska infrastruktur och it-arbetsplats. Vår miljö är till stor del on-premise, vilket innebär att du och ditt team spelar en avgörande roll för att säkerställa stabilitet, prestanda och säkerhet i en komplex och kritisk it-miljö.
Då stora delar av vår information klassas som känslig, är it-säkerhet, incidenthantering och kontinuitetshantering centrala delar av ditt uppdrag. Du kommer att leda arbetet med att upprätthålla och utveckla säkra lösningar som skyddar vår verksamhet och våra användare. Samtidigt är det viktigt att du kan balansera höga säkerhetskrav med behovet av effektiva och användarvänliga it-tjänster. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk examen med inriktning mot it, eller annan relevant utbildning
Några års aktuell erfarenhet av chefskap med verksamhets-, budget- och personalansvar inklusive ledning av kvalificerad personal
Dokumenterad erfarenhet av att förvalta en on-premise teknisk infrastruktur och it-arbetsplats
Dokumenterad erfarenhet av licenshantering
God förmåga att uttrycka dig väl, i tal såväl som i skrift, på svenska
Det är meriterande med:
Erfarenhet av arbete i statlig myndighet
Erfarenhet av PM3 eller liknande modeller
Kunskap om ITIL och andra relevanta ramverk för it-service och support
Vårt ledarskap - och vad vi söker i dig:
Vi söker en trygg och prestigelös ledare som får erfarna medarbetare att växa. Som enhetschef coachar du experter, skapar förutsättningar och inspirerar genom att röja hinder. Du är lyhörd, värdesätter kompetens och trivs med att leda seniora medarbetare utan detaljstyrning.
För att passa i rollen bör du:
Ta ansvar för att förverkliga SiS vision och mål
Skapa förutsättningar för goda resultat och agera med mod vid utmaningar
Vara en god förebild som visar tillit till medarbetarnas kompetens och uppmuntrar utveckling
Involvera medarbetare i utvecklingsarbete och främja samarbete och dialog
Vara kommunikativ och skapa delaktighet och engagemang
På SiS månar vi om ett gott ledarskap. Det innebär att du som chef och ledare tar ansvar för helheten, agerar som en god förebild, driver utveckling, främjar ett gott samarbete och är tydlig i din kommunikation. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2026-04-30.
Referensnummer 2.9.2-3698-2026
Kontakt
Hans-Peter Henriksen, sektionschef, 010-453 40 76
Jenny Kingstedt, ST/OFR, 010-453 40 77
Isabelle Strid, Saco-S, 010-453 41 95
Adham Abu-Sultan, SEKO, 010-453 22 05
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120313".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
Svetsarvägen 10 (visa karta
)
171 22 SOLNA Arbetsplats
