Enhetschef till Enheten för hälsa och fritid
Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vår vision är ett öppet och inkluderande Sverige med goda villkor för unga och för civilsamhället.
MUCF har i uppdrag av regeringen att verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås. Det gör vi genom att ta fram, samla och sprida kunskap samt bidra till samordning av statliga insatser. Vi samverkar med myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer samt fördelar statsbidrag.
Från och med 1 januari 2026 växer myndighetens uppdrag när vi övertar uppgifterna som nu ligger på Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) samt ansvaret för statliga uppgifter inom minoritetspolitiken. Det innebär att MUCF blir en ännu viktigare aktör i arbetet med att stärka demokratin, främja delaktighet och bidra till ett inkluderande samhälle.
MUCF har kontor i Växjö och från januari 2026 även i Stockholm.
Avdelningen för ungdomsfrågor har som sina huvudsakliga arbetsuppgifter att samla, utveckla och sprida kunskaper om insatser och metoder som kan förbättra ungdomars levnadsvillkor. Avdelningen ska även följa upp och analysera ungdomars levnadsvillkor, attityder och värderingar på såväl lokal som nationell nivå.Publiceringsdatum2025-12-22Beskrivning
Enheten för hälsa och fritid är en av två enheter vid Avdelningen ungdomsfrågor.
Enheten ansvarar för regeringsuppdrag inom området ungas hälsa och fritid och har ett särskilt fokus på frågor som rör ungas utsatthet. Genom att utveckla och ge stöd till våra målgrupper bidrar vi till att beslutsfattare, yrkesverksamma och ideellt engagerade har relevant kunskap att fatta beslut som stärker ungas inkludering, tillgång till meningsfull fritid, möjlighet att påverka samhällsutvecklingen, ökar ungas etablering i arbetslivet och minskar ungas utsatthet. Arbetet på avdelningen och enheten präglas av engagemang, samarbete, hög kunskapsnivå och omfattande samverkan med många olika aktörer.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef leder och fördelar du arbetet på Enheten för hälsa och fritid. Du har personal-, verksamhets-, budget- och arbetsmiljöansvar för enhetens medarbetare. Du tar ansvar för arbetsgivarpolitiken och tillämpar den för verksamhetens bästa.
Du bidrar med ett tydligt ledarskap där du coachar och inspirerar dina medarbetare, tydliggör uppdraget och bidrar till en god arbetskultur.
Du ansvarar för enhetens planering, prioriteringar och resursfördelning samt följer upp verksamheten. Du leder enhetens långsiktiga utveckling genom att utveckla arbetssätt och strukturer som stärker verksamheten.
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du med helhetssyn och ett gemensamt ansvarstagande aktivt bidrar till avdelningens och myndighetens utveckling.
Anställningen kan innebära resor inom Sverige.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- akademisk examen inom för uppdraget relevant område
- minst 2 års chefs- eller ledarerfarenhet
- erfarenhet av att leda uppdrag eller projekt på nationell nivå eller motsvarande
- kunskap om jämställdhet, hbtqi-frågor och barnrätt samt förmåga att leda och utveckla verksamhet inom dessa områden
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av att arbeta inom statlig verksamhet
- goda kunskaper inom enhetens sakområden
- god förståelse för ansvarsfördelning och samverkan mellan relevanta aktörer i offentlig sektor
- erfarenhet av att föreläsa och skriva rapporter
- erfarenhet av arbete med upphandling, projektredovisning och verksamhetsutveckling
- kunskap om nationell funktionshinderpolitik
Som person arbetar du mål- och resultatinriktat, både på kort och lång sikt, och har förmåga att självständigt driva och ta ansvar för utveckling inom ditt område. Ditt arbetssätt präglas av struktur och god organisationsförmåga, liksom av vana att följa rutiner och säkerställa ordning och kvalitet i arbetet. I ledarskapet visar du mod genom att fatta välgrundade beslut och stå bakom fattade beslut.
För att lyckas i rollen behöver du vara förtroendeingivande, kommunikativ och ha lätt att skapa goda relationer och samarbeten. Ett tryggt och stabilt ledarskap med gott omdöme är viktigt, liksom förmågan att fungera som en förebild och arbeta utifrån den statliga värdegrunden med respekt för alla människors lika värde.
Du skapar välfungerande team genom ett entusiasmerande, lösningsfokuserat och närvarande ledarskap. Rollens ansvar innebär också att dela med sig av kunskaper, kommunicera tydligt och balansera olika behov och perspektiv, även i perioder med högt tempo eller förändrade förutsättningar.Anställningsvillkor
Placeringsort: Växjö
Provanställning kan komma tillämpas.
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. På MUCF månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till en god arbetsmiljö.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Som kandidat ansvarar du för att de lämnade uppgifterna är sanningsenliga och korrekta samt att de lämnas till MUCF senast 24.00 sista ansökningsdagen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
