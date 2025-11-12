Enhetschef till enheten för främjande-förebyggande
2025-11-12
Vill du vara med och leda och utveckla arbetet inom entré råd och stöd?
Vi söker nu en engagerad enhetschef till enheten för främjande och förebyggande insatser, då nuvarande chef går i pension.
Enheten är en viktig del av kommunens arbete med att skapa en god och nära vård samt en hållbar socialtjänst med individen i fokus.
Verksamheten omfattar träffpunkter, dagverksamhet för personer med demenssjukdom, trygghetsskapande teknik såsom larm och lås, hjälpmedelstekniker, äldre- och anhörigkonsulent samt demenssjuksköterska. Enheten strävar mot ett hälsofrämjande och förebyggande arbetssätt, samordning av insatser och ett teambaserat arbetssätt för att stärka livskvaliteten för äldre och deras anhöriga.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du ett verksamhetsnära ledaruppdrag där du ansvarar för att leda det dagliga arbetet, utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna och säkerställa att resurser används effektivt. Du har ett operativt ansvar för personal, ekonomi, arbetsmiljö och verksamhetsresultat. Du ingår i ledningsgruppen för entré råd och stöd tillsammans med enhetschefs kollegor för rehabilitering, sjuksköterskor, myndighetsutövning (LSS och SoL), biträdande avdelningschef samt avdelningschef som även är verksamhetschef för hälso- och sjukvården. Du blir en del av ett engagerat ledningsteam som arbetar tillsammans, lär av det gamla och utformar det nya.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning som bedöms relevant för tjänsten, exempelvis inom socialt arbete, omvårdnad, hälso- och sjukvård, teknik eller ledarskap. Tidigare chefserfarenhet är meriterande, liksom erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation. Det är önskvärt att du har god förståelse för digitala verktyg och system som används inom verksamheten, så som larm- och låssystem och trygghetsskapande teknik.
Du är en ansvarstagande ledare som främjar delaktighet och utvecklar medarbetarnas kompetens och engagemang. Uppdraget är brett och innehåller flera viktiga delar, vilket ställer krav på att du kan prioritera, samordna och skapa struktur. En viktig del i uppdraget är samarbete internt och externt.
Du har god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift, goda kunskaper i svenska språket samt god datavana. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Giltigt körkort, behörighet B är ett krav.
Vad kan vi erbjuda dig?
Trygg anställning med goda anställningsvillkor
Flexibel arbetstid
Möjlighet att arbeta på distans
Spännande och meningsfulla arbetsuppgifter
Mentor
Friskvårdsbidrag och motionstimme
Du får en chef som är tydlig, entusiastisk, engagerad och som leder med tillit.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/585". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Ylva Ekman, avdelningschef 0660-88118 Jobbnummer
9600067