Enhetschef till Enheten för bidragsstöd
Myndigheten För Ungdoms-och Civilsamhällesfrågor / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2025-12-23
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vår vision är ett öppet och inkluderande Sverige med goda villkor för unga och för civilsamhället.
MUCF har i uppdrag av regeringen att verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås. Det gör vi genom att ta fram, samla och sprida kunskap samt bidra till samordning av statliga insatser. Vi samverkar med myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer samt fördelar statsbidrag.
Från och med 1 januari 2026 växer myndighetens uppdrag när vi övertar uppgifterna som nu ligger på Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) samt ansvaret för statliga uppgifter inom minoritetspolitiken. Det innebär att MUCF blir en ännu viktigare aktör i arbetet med att stärka demokratin, främja delaktighet och bidra till ett inkluderande samhälle.
MUCF har kontor i Växjö och från januari 2026 även i Stockholm.
Avdelningen för statsbidrag har som sina huvudsakliga arbetsuppgifter att fördela statsbidrag till ideella organisationer, nationella minoriteter, trossamfund och stiftelser samt att följa upp desamma. På avdelningen för statsbidrag finns även en stödfunktion för bidragsgivande aktörer.
Enheten för bidragsstöd tillhör Avdelningen för statsbidrag och består av ca 15 medarbetare.Dina arbetsuppgifter
Rollen som enhetschef på Enheten för bidragsstöd innebär ansvar för utveckling av myndighetens fördjupade granskning av statsbidrag, med fokus på kvalitet, rättssäkerhet och att bidragen används enligt sitt syfte. Enheten stärker även civilsamhällets möjligheter att söka statsbidrag genom utbildning, tydlig information och rättslig vägledning samt tar fram regeringsrapporter om bidragsgivningens resultat och effekter.
Som enhetschef har du personal-, verksamhets-, budget- och arbetsmiljöansvar för enhetens medarbetare. Du tar ansvar för arbetsgivarpolitiken och tillämpar den för verksamhetens bästa. Du bidrar med ett tydligt ledarskap där du coachar och inspirerar dina medarbetare, tydliggör uppdraget och bidrar till en god arbetskultur.
För rollen krävs att du snabbt sätter dig in i rättsliga frågor, demokrativillkor och de förordningar som styr myndighetens bidrag.
Samverkan är en viktig del av uppdraget. Du samarbetar med andra bidragsgivande myndigheter, representerar MUCF i nätverk och dialoger samt arbetar nära avdelningschef med utveckling av stödfunktioner samt resultat- och effektarbete.
Rollen omfattar även omvärldsbevakning, kontakter med media och allmänhet samt myndighetsövergripande uppdrag. Du ansvarar för enhetens planering, prioriteringar, resursfördelning och uppföljning samt leder enhetens långsiktiga utveckling.
Enheten är placerad i Växjö och medarbetarna arbetar huvudsakligen på plats. Därför behövs närvaro på kontoret fyra till fem dagar i veckan samt flexibilitet att vid behov med kort varsel anpassa kalendern.
Anställningen kan innebära resor inom Sverige.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- akademisk examen inom för uppdraget relevant område
- minst 2 års chefs- eller ledarerfarenhet
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du:
- har erfarenhet av att arbeta inom statlig verksamhet
- tidigare arbetat med statsbidrag eller fördjupad granskning, helst inom ekonomisk
brottsbekämpning eller utredning av bidragsfusk.
- är insatt i förvaltningsjuridik
- har mångårig erfarenhet av ärendehantering
- har erfarenhet av statlig bidragsgivning
- är van att fatta självständiga beslut och kunna förklara dessa både internt och externt
- har vana av och känner dig trygg i att hantera mediefrågor och ta fram underlag för dessa
- har erfarenhet av MUCF:s politikområden
- har erfarenhet av engagemang inom föreningslivet
Som person arbetar du mål- och resultatinriktat, både på kort och lång sikt, och har förmåga att självständigt driva och ta ansvar för utveckling inom ditt område. Ditt arbetssätt präglas av struktur och god organisationsförmåga, liksom av vana att följa rutiner och säkerställa ordning och kvalitet i arbetet. I ledarskapet visar du mod genom att fatta välgrundade beslut och stå bakom fattade beslut.
För att lyckas i rollen behöver du vara förtroendeingivande, kommunikativ och ha lätt att skapa goda relationer och samarbeten. Ett tryggt och stabilt ledarskap med gott omdöme är viktigt, liksom förmågan att fungera som en förebild och arbeta utifrån den statliga värdegrunden med respekt för alla människors lika värde.
Du skapar välfungerande team genom ett entusiasmerande, lösningsfokuserat och närvarande ledarskap. Rollens ansvar innebär också att dela med sig av kunskaper, kommunicera tydligt och balansera olika behov och perspektiv, även i perioder med högt tempo eller förändrade förutsättningar.Anställningsvillkor
Placeringsort: Växjö
Provanställning kan komma att tillämpas.
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. På MUCF månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till en god arbetsmiljö.
Du kan läsa om vår rekryteringsprocess https://www.mucf.se/om-oss/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess
Varmt välkommen med din ansökan!
