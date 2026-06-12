Enhetschef till enheten Allmänkultur
Norrtälje kommun, Allmänkultur / Chefsjobb / Norrtälje Visa alla chefsjobb i Norrtälje
2026-06-12
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Vi erbjuder dig
Vi är en kommun där kultur är en naturlig del av vardagen – från scenkonst och utställningar till musik, litteratur och lokala initiativ tillsammans med invånarna.
Här arbetar engagerade kollegor som gärna samarbetar för att skapa upplevelser, mötesplatser och samhällsnytta. Vi erbjuder en trygg arbetsmiljö med tillit och utrymme för dig att leda på ditt sätt, med stöd av en organisation som främjar utveckling, lärande och mod att testa nytt.
Hos oss får du växa, både som ledare och i din kompetens.
Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Uppdraget
Som enhetschef leder, utvecklar och stöttar du verksamheten och medarbetarna för att säkerställa att invånarna får ett rikt och tillgängligt kulturutbud. Du har personal-, budget- och verksamhetsansvar och driver arbetet med att utveckla processer och samarbeten.
Enheten består av fem medarbetare samt timanställd personal och du rapporterar till avdelningschef. Du ingår i både förvaltningens och kulturavdelningens ledningsgrupper samt i olika kommungemensamma styrgrupper. Arbetet sker i nära dialog med interna och externa samarbetspartners.
Exempel på arbetsuppgifter:
Driva strategiska utvecklingsfrågor och arbeta med ständiga förbättringar.
Ansvara för planering och genomförande av kulturprogram, projekt och evenemang.
Ansvara för kulturinsatser riktat till barn och unga, inklusive Skapande skola.
Samordna och handlägga stöd till föreningslivet.
Omvärldsbevaka och bygga nätverk.
Utmaningar och möjligheter
Du leder ett område med högt tempo och stor bredd – från stöd till föreningslivet, drift av kulturscener till kultur för barn och unga samt större firanden. Rollen innebär att balansera många aktörer, intensiva perioder och olika behov som ska rymmas inom gemensamma ramar. Samtidigt får du stora möjligheter att forma kommunens kulturliv och skapa upplevelser som gör verklig skillnad.
Det här behöver du ha med dig
Vi söker dig som brinner för kulturens kraft att skapa gemenskap, delaktighet och utveckling. Publiceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom kulturområdet eller annan utbildning relevant för tjänsten.
Flerårig erfarenhet som chef/ledare med ansvar för verksamhet, personal, budget.
Erfarenhet av att leda utvecklingsarbete och driva förändringsprocesser.
Kunskap om AML, ATL, arbetsrätt och samverkan med fackliga organisationer.
B-körkort.
Du är en samarbetsinriktad och trygg ledare som skapar engagemang och goda relationer. Du arbetar strukturerat med tydlig planering och uppföljning. I pressade lägen agerar du lugnt, professionellt och ger tydlig riktning för ditt team.
Meriterande
Ledarskapsutbildning.
Erfarenhet av ledarskap inom offentlig sektor.
Erfarenhet av att driva kulturscener.
Erfarenhet av kulturprojekt för barn, t.ex. Skapande skola.
Erfarenhet av handläggning av bidrag och arbete i digitala ärendesystem.
Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Välkommen till oss
Hos oss skapar vi mer än bara aktiviteter – vi skapar mötesplatser, minnen och möjligheter.
Vi på Kultur- och fritidsförvaltningen skapar platser som inspirerar, aktiviteter som engagerar och kultur som berikar livet i Norrtälje. Hos oss får du vara med och forma framtidens kultur- och fritidsliv – från idrott och friluftsliv till bibliotek, konst och kreativa rum. Vill du göra skillnad och skapa minnen som består? Då är du varmt välkommen till vårt team!
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: tillsvidare
Omfattning: heltid
Tillträde: enligt överenskommelse
För denna roll ligger ingångslönen normalt mellan 48 000 - 52 000 kr beroende på erfarenhet och kompetens.
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande – så vänta inte med din ansökan!Om företaget
Vi är Norrtälje – en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka.
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande här hittar du även information om lönesättning, kollektivavtal mm. Lär känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331198". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje Kommun
(org.nr 212000-0217)
Box 817 (visa karta
)
761 28 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrtälje kommun, Allmänkultur Kontakt
Förvaltningsdirektör
Adam Persson adam.persson@norrtalje.se Jobbnummer
9960777