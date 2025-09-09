Enhetschef till Enhet sjukhusfarmaci Malmö Sus
Gör skillnad. Varje dag.
Vi välkomnar en ny enhetschef till Enhet sjukhusfarmaci Malmö! Är du redo att leda och utveckla vårt arbete framåt, samtidigt som du blir en del av ett innovativt och nytänkande team? Ta chansen och sök tjänsten hos oss redan idag!
Område läkemedel vid Skånes universitetssjukhus (Sus) är ett område med tre enheter: enhet klinisk farmaci, enhet sjukhusfarmaci Lund och enhet sjukhusfarmaci Malmö.
Område läkemedel är en del av Avdelning strategisk vårdutveckling och säkerhet, som ansvarar för att stödja och arbeta tillsammans med verksamheter och förvaltningsledning inom Sus gällande frågor kring och utveckling av vårdens kvalitet och säkerhet.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: Ledarskap som gör skillnad - Region Skåne
Vi välkomnar en coachande och samarbetsorienterad enhetschef som tillsammans med enhetens medarbetare och övriga medarbetare inom området vill driva Sus läkemedelsarbete.
Du leder utvecklingen av den farmaceutiska organisationen där vårt största fokus är patientsäkerhet. Vid Sus finns farmaceuter och läkemedelsassistenter vid de flesta av våra enheter, vilket gör att du leder medarbetare som finns placerade över hela sjukhuset. I arbetet som enhetschef ligger det därför stort fokus på att bibehålla ett gott samarbete med vårdavdelningarnas chefer.
Hos oss arbetar du tillsammans med drivna medarbetare som är specialister inom sina områden. Du som enhetschef har ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Arbetsuppgifterna består bland annat av att organisera det dagliga arbetet och att leda samt skapa förutsättningar för enhetens verksamhetsutveckling. Som enhetschef ingår du i områdets ledningsgrupp. Du rapporterar direkt till områdeschefen och har chefapotekare, ekonom, HR-specialist samt administratör till din hjälp.
En viktig del i arbetet som enhetschef är att skapa delaktighet och på bästa sätt tillvarata och utveckla den kompetens och kraft som finns i medarbetargruppen. Tjänsterna har ett starkt inslag av utvecklings- och samordningsansvar och en central del i tjänsten handlar om att driva utvecklingsprojekt i samverkan med övriga farmaceutiska enheter.
Tjänsten är placerad i Malmö, men resor förekommer, främst mellan Malmö och Lund. Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskole- eller universitetsutbildning inom farmaceutisk vetenskap eller hälso- och sjukvård samt erfarenhet från arbete inom sjukhusvård. Goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift är ett krav. Vi ser gärna att du har tidigare arbetslivserfarenhet som ledare eller chef. Det är en fördel om du har erfarenhet av att driva utveckling, och projekt inom patientsäkerhets-/läkemedlessökerhetsområdet.
För att lyckas i rollen har du ett genuint intresse för att leda, organisera, strukturera och utveckla. Som person är du trygg i ditt ledarskap, har en god samarbetsförmåga och hög flexibilitet till att anpassa dig efter uppdragets förutsättningar.
Därtill har du en god operativ och analytisk förmåga samt en fallenhet för att prioritera och fatta beslut utifrån ett helhetsperspektiv. Detta bidrar till en väl förankrad grund för hur du planerar och organiserar medarbetarnas arbete.
I ditt ledarskap är du kommunikativ, lyhörd och närvarande och har lätt för att entusiasmera och motivera dina medarbetare. Du kan med självklarhet bära Region Skånes värderingar. Vidare etablerar du samarbeten som är nödvändiga för verksamheten, bevarar samarbetskontakter och är i alla sammanhang en kompetent och lojal arbetsgivarrepresentant.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet!
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
