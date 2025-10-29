Enhetschef till enhet Biobank i Lund
2025-10-29
Gör skillnad. Varje dag.
Letar du efter din nästa utmaning där du ges möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll? Trivs du med att arbeta med varierande arbetsuppgifter tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor och spela en nyckelroll i utvecklingen av biobanksarbete. Tveka då inte att söka till oss!
Enhet Biobank innefattar Centrala biobanksenheten (CBE) och Regionalt biobankscentrum Syd (RBC Syd). Region Skånes biobank utgör den skånska hälso- och sjukvårdens gemensamma resurs för biobankade prover från vård och behandling och forskningsprojekt, samt är en resurs för regional, nationell och internationell klinisk och epidemiologisk forskning. Vid den Centrala biobanksenheten inom Region Skånes biobank förvaras både provsamlingar som insamlats för att användas till vård och behandling och provsamlingar som insamlats i forskningssyfte. Vi har cirka 26 miljoner biobanksprov med tillhörande data i förvaring och hanterar årligen cirka en miljon prov.
RBC Syd i Lund är ett av sex sjukvårdsregionala biobankscentrum och är ett stöd i biobanksfrågor för alla verksamheter som är berörda av biobankslagen. Vi arbetar med frågor som rör insamling, förvaring och användning av prov som sparas i biobanker inom södra sjukvårdsregionen. RBC Syd är en del av Biobank Sverige och arbetar även med att driva biobanksfrågor i ett nationellt perspektiv.
Enhet Biobanks uppdrag består bland annat av att tillhandahålla kompetens och verktyg för att säkerställa att de lagar och föreskrifter som styr verksamheten kring biobanker inom sjukvårdsregionen följs samt att utveckla och vidmakthålla system för kvalitetssäkring och integritetsskyddad användning av biobanker. För att göra regionen attraktiv för klinisk och epidemiologisk forskning bidrar vi även till att relevanta provsamlingar skapas samt att prov tillgängliggörs på ett kvalitetssäkert sätt.
Vi har ett nära samarbete med andra verksamheter inom förvaltningen för att utveckla och underhålla effektiva processer för biobanksprovens väg från provgivare till förvaring. Vi företräder Region Skåne i regionala och nationella biobanksammanhang i syfte att öka och förbättra tillgängligheten av Region Skånes provsamlingar för forskning samt säkra och förbättra kvaliteten på biobanksprov. Biobanksverksamheten är en verksamhet i utveckling där kreativitet, initiativrikedom och förmåga till självständigt arbete är av stor betydelse.
Vi söker nu en engagerad enhetschef som vill leda och utveckla medarbetarna till fortsatt goda prestationer och resultat. Enheten består av cirka 23 medarbetare jämnt uppdelade mellan CBE och RBC Syd. CBE och RBC Syd leds av varsin teamledare som rapporterar till dig.
I din roll ansvarar du för verksamhet, budget och personal. Verksamheten planeras, utvecklas och följs upp i nära samarbete med teamledarna. Du kommer att vara direkt underställd biträdande verksamhetschef och ingå i verksamhetens ledningsgrupp. Vidare har du tillgång till HR-specialist, ekonom och administrativt stöd. Du verkar för ett gott samarbete såväl inom verksamheten som med andra verksamheter och samarbetspartners inom och utanför Region Skåne.Kvalifikationer
Vi söker en engagerad, positiv och närvarande chef med erfarenhet av att leda. Du har förmåga att se till både helhet och detaljer inom verksamheten. Ditt arbetssätt är kommunikativt, tydligt och öppet vilket möjliggör goda samarbeten. I din roll är du strukturerad och har förmåga att prioritera samt delegera. Du behöver vara trygg i din chefsroll och trivas med att leda och utveckla både medarbetare samt verksamhet utifrån uppsatta mål. Vidare skapar du delaktighet och tillvaratar samt utvecklar på bästa sätt den kompetens och kraft som finns i medarbetargruppen samtidigt som du visar personlig omtanke om varje enskild medarbetare. Som person är du lyhörd, ödmjuk och prestigelös med förmåga att skapa engagemang. För dig är det naturligt att du företräder verksamhet och arbetsgivare, vilket bland annat innebär att du delar Region Skånes värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi välkomnar dig som har naturvetenskaplig, teknisk eller medicinsk utbildning på högskolenivå eller annan kompetens som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Därtill har du mycket goda språkkunskaper i svenska såväl i tal som skrift. Du ser datorn som ett naturligt arbetsredskap och är väl förtrogen med Officepaketet. Det är fördelaktigt om du har tidigare ledarskaps- och/eller chefserfarenhet. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med uppgifter inom biobanksområdet. Vi ser gärna att du är disputerad inom naturvetenskapligt eller medicinskt område.
I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes tolv hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning och laboratoriemedicin. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
Sista dag att ansöka är 2025-11-16
