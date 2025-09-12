Enhetschef till ekonomienheten Socialkontoret
2025-09-12
Vill du kombinera ditt ledarskap och din ekonomiska kompetens i en roll där du får göra verklig skillnad för både medarbetare och samhälle? Då kan du vara vår enhetschef till ekonomienheten!
Vilka är vi?
Socialkontoret är en dynamisk och engagerad organisation som vill skapa trygghet och god social service för de vi är till för i Norrköping. Vi arbetar med stöd och hjälp till människor som är särskilt utsatta eller i olika svårigheter. Vårt fokus ligger alltid på att möta individens behov, särskilt när det handlar om barns bästa. Vi är dedikerade till att erbjuda högkvalitativa stöd- och behandlingsinsatser baserade på rättssäkra bedömningar.
Uppdrag för socialkontoret innefattar myndighetsutövning och insatser enligt SoL, LSS, LVM och LVU samt uppsökande och förebyggande verksamhet. Vi möter både barn, ungdomar och vuxna. Vår vardag präglas av samverkan, engagemang och ett starkt fokus på att möta människors behov med hög kvalitet.
Tillsammans är vi drygt 1800 anställda, varav ca 75 av dessa arbetar som chefer. Omsättningen för kontoret ligger i dagsläget på 1,8 miljarder kronor.
I denna roll kommer du tillhöra verksamhetsområdet Verksamhetsstöd som fungerar som en viktig kugge i socialkontorets arbete. Här bidrar vi med expertis, struktur och stöd - alltid med verksamhetens och invånarnas bästa i fokus.
Du kommer leda ekonomienheten som består av 12 medarbetare som i huvudsak utgörs av ekonomer och ekonomiassistenter. Gemensamt utgör vi en stödfunktion i ekonomiska frågor för olika målgrupper inom socialkontoret. Hos oss blir du del av en organisation med framåtdrift och fokus på kvalitet för de vi finns till för. Arbetsplatsen är belägen i nyrenoverade lokaler på Vikboplan i Norrköping, med närhet till kollektivtrafik och centrum.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Som enhetschef på ekonomienheten leder och kvalitetssäkrar du organisationens ekonomiprocess i nära samarbete med verksamheten. Du rapporterar till verksamhetschef som har verksamhetsansvaret, men arbetar även nära socialdirektör när det gäller den ekonomiska uppföljningen.
Rollen innebär att du vägleder andra professioner inom kontoret i de ekonomiska processerna. Du hanterar frågor på strategisk och ledande nivå avseende redovisning och ekonomistyrning och tillgodoser att chefer i organisationen får bra förutsättningar i sitt arbete med budget och uppföljning. Rollen innebär också att i hög grad vara operativ där du på ett prestigelöst sätt tar dig an uppgifter och bidrar till att gruppen kommer framåt i sitt arbete.
Du håller samman den årliga processen kring budget och planeringsförutsättningar, likväl som bokslut.
Vidare genomför du även omvärldsanalyser och prognostiserar. Du svarar för beslutsunderlag som du rapporter till socialdirektören och politisk nämnd, där ditt arbete bidrar till att verkställa politiska mål, riktlinjer och beslut.
Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för medarbetarna på ekonomienheten, där det är du som coachar och motiverar dem i sitt dagliga arbete. Du ingår i chefsforum med kompetenta och drivna kollegor där ni tillsammans verkar för ett kollegialt stöd. Här arbetar du nära chefskollegor på socialkontoret, inte minst dina kollegor inom verksamhetsstöd.
Vem är du?
Vi söker dig med högskoleutbildning inom ekonomi samt erfarenhet av ledarskap. Vi ser det som positivt om du har jobbat i större, komplexa och politiskt styrda organisationer. För att lyckas i rollen är du en erfaren ekonom som arbetat med ekonomistyrning och redovisning, gärna inom offentlig förvaltning, samt erfarenhet av revisionsarbete.
Som person är du ödmjuk och trygg i ditt ledarskap där du skapar förtroende hos såväl medarbetare som chefer. Du är lyhörd och smidig i samarbetet med andra där en av dina styrkor är att skapa goda relationer i arbetet. Du är pedagogisk i din kommunikation och kan förklara komplexa frågor på ett enkelt sätt anpassat utifrån mottagaren, där du är ett stöd i frågor som berör det ekonomiska området.
När det kommer till att vara operativ i arbetet är det något du trivs med, ditt prestigelösa sätt att kunna se och ta dig an prioriterade uppgifter är något vi värderar högt.
Som chef är du skicklig på att förstå och analysera numeriska underlag. Vidare har du även förmåga att omformulera omvärldens händelser till ekonomiska effekter som gör att du tillsammans med dina kollegor kan lägga strategier som gynnar kontoret.
Du drivs av att arbeta mot uppsatta mål där du bidrar med den ekonomiska dimensionen i utvecklingsfrågor. Att du har en god helhetssyn är en förutsättning då vi strävar efter att ha en resurseffektiv organisation där vi skapar en hög kvalité i det vi levererar.
Är du vår nya enhetschef till ekonomienheten? En roll med fokus på ett relationellt ledarskap i kombination med att jobba strategiskt och operativt. Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Denna roll kräver att majoriteten av arbetet sker på plats.
Sista ansökningsdatum: 23 september
Kontakt: Vid frågor om tjänsten och verksamhetschef Pontus Karlbom på pontus.karlbom@norrkoping.se
och för frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryteringsspecialist Sara Persson på sara.persson@norrkoping.se
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen.
