Enhetschef till Ekonomi- och vuxenenheten
Härnösands Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Härnösand Visa alla sjukvårdschefsjobb i Härnösand
2026-01-02
, Mark
, Kramfors
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härnösands Kommun i Härnösand
, Kramfors
, Ånge
, Emmaboda
eller i hela Sverige
Som medarbetare i Härnösands kommun är ditt främsta uppdrag att tillsammans med dina kollegor ge god service till invånare och gäster.
Vår kultur ska präglas av tillit, nyfikenhet och lärande och vi vill att du ska ha ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Vi är övertygade om att vårt förhållningssätt till varandra och vårt arbete har en direkt koppling till invånarnas upplevelse av våra välfärdstjänster. Vi är också säkra på att jämlikhet och mångfald utvecklar och höjer kvaliteten på våra verksamheter.
Vi uppmuntrar ett livslångt lärande och ger dig möjlighet till utveckling och karriär.
Härnösand är en del av Höga Kusten med världsarvsnaturen ständigt närvarande. Här har vi havet mitt i staden.
Stoltheten för vår plats är stor och gemenskapen stark. Skaparkraften ger innovativa företag och ett förenings- och kulturliv som lever på bredden och levererar på höjden.
I Härnösand finns tid för upplevelser tillsammans.Vill du leda och utveckla en verksamhet som gör verklig skillnad?
Nu söker vi en kunnig och erfaren enhetschef till Ekonomi- och vuxenenheten inom verksamhetsområde Myndighetsutövning på Socialförvaltningen i Härnösand. Som enhetschef får du möjlighet att leda en stabil enhet i en föränderlig tid för socialtjänsten. Genom ett nära ledarskap kommer du ha fokus på utveckling och att bidra till en tillgänglig, kunskapsbaserad och förebyggande socialtjänst.Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
I rollen som enhetschef för Ekonomi- och vuxenenheten har du ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö på enhetsnivå. Du leder 15 engagerade medarbetare med uppdrag inom ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning samt missbruk och beroende. Du säkerställer rättssäker handläggning och hög kvalitet i mötet med klienter. I uppdraget ingår ansvar för dödsboanmälningar och begravningsansvar i vissa fall.
Från årsskiftet 2025/2026 ingår enheten i ett helt nytt verksamhetsområde för Myndighetsutövning tillsammans med Barn- och familjeenheten och Biståndsenheten. Du kommer ingå i ledningsgruppen för verksamhetsområdet där du förväntas bidra aktivt för att både på kort och lång sikt styra verksamheten mot visioner och mål. Du kommer även delta i andra samverkans- eller samarbetsforum både inom och utanför Socialförvaltningen.
Du är en nyckelperson i både den dagliga driften och den långsiktiga utvecklingen. Ditt uppdrag blir att, tillsammans med kollegor och medarbetare, möta framtidens utmaningar - inte minst genom den nya socialtjänstlagen och med hjälp av digitala lösningar.
Vi söker dig som är trygg i att arbeta i förändring då vi tänker att vi med en föränderlig värld behöver kunna anpassa oss utifrån behov. En ambition i länet är att sträva efter kommungemensamma lösningar där sådana är möjliga, och tt arbete pågår just nu med att skapa en länsgemensam socialjour i Härnösand. Du förväntas bidra i det arbetet både strategiskt och operativt.
För att skapa hållbara lösningar och hög kvalitet är du aktiv i samverkan med både interna och externa aktörer.
I tjänsten ingår även beredskapsarbete.
Vi söker dig som
• Har socionomexamen eller annan högskoleutbildning som svarar mot ansvarsområdet och som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Har arbetslivserfarenhet av ledarskap, gärna inom myndighetsutövning och/eller socialtjänst.
• Har goda kunskaper inom nämnda arbetsområden samt om de lagar som styr vår verksamhet.
• Har B-körkort.
Vid sidan om kraven på utbildning och erfarenhet vill vi att du är tydlig i ditt ledarskap, är självständig, handlingskraftig och har lätt för att kommunicera i tal och skrift. Du har förmåga att skapa engagemang och ett arbetsklimat där personalens kompetenser och initiativförmåga tas tillvara. Din strävan är att stärka medarbetare så de känner sig trygga att stå på egna ben och vågar nyttja det egna handlingsutrymmet. Du är resultatorienterad och kan omsätta mål och visioner till praktisk handling, tillsammans med ett lösningsorienterat förhållningssätt. Tillsammans gör vi varandra bättre och du är lyhörd inför din omgivning, bidrar till ett gott samarbete och skapar trygghet i dina relationer. Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga förmågor för detta uppdraget.
Vi vill informera dig om:
• vi vill att du innan anställning uppvisar ett utdrag ur belastningsregistret
• provanställning på tjänsten kan eventuellt komma att tillämpas
• Intervjuer kommer preliminärt att genomföras v. 2-4 och urval kan komma att ske löpande, så skicka gärna din ansökan redan idag
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling.
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis.
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd.
- Vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation.
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning.
Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare. Ersättning
Fast månadslön, individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härnösands kommun
(org.nr 212000-2403), http://www.harnosand.se Arbetsplats
Härnösands Kommun Kontakt
Verksamhetschef
Eva Nordin Silén eva.nordin.silen@harnosand.se 0611-348847 Jobbnummer
9668017