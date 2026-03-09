Enhetschef till Döv- och dövblindteamet
Döv- och dövblindteamet söker driven enhetschef
Om verksamheten
Döv-och dövblindteamet är en enhet som består av två länsövergripande team inom Habilitering och Hälsa i Region Stockholm.
Vi ger psykosociala och pedagogiska råd och stöd till barn, ungdomar och vuxna samt till nätverk kring dessa personer. På enheten arbetar förutom enhetschef även administratör, kuratorer, psykologer, kommunikationspedagog, synpedagog, socialpedagog, hörselpedagog och konsulterande läkare.
Verksamheten har mycket delaktiga och engagerade medarbetare som värderar vår gemensamma breda kompetens och lärande klimat.
Döv- och dövblindteamet är en tvåspråkig arbetsplats där svenskt teckenspråk och svenska används.
Fri sjukvård i öppenvårdPubliceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Enheten har 12 medarbetare. I ditt uppdrag som enhetschef ingår att leda , fördela, planera och utveckla verksamheten och arbetet i de båda teamen. Du kommer även arbeta med rekrytering, personalärenden, samverkansmöten med andra enheter, aktörer och organisationer. I enlighet med SLSO:s delegationsordning har du ansvar för personal- ekonomi och arbetsmiljö- miljö.
Som enhetschef ingår du i en ledningsgruppen inom Habilitering och Hälsa, som förutom du som enhetschef för Döv- och dövblindteamet består av sektionschef, chefer för Syncentralen, Tolkcentralen inkl Taltjänst samt verksamhetsutvecklare. Tillsammans med sektionschef arbetar ledningen nära varandra för ett gemensamt utvecklings- och ledningsarbete. Inom SLSO arbetar vi aktivt med att kontinuerligt stärka våra chefer med utbildningar inom chefs- och ledarskapsfrågor.
Anställningsform
Tillsvidareanställning heltid i din grundprofession. Som enhetschef har du ett tidsbegränsat chefsförordnande med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.
Placering
Döv- och dövblindteamet, Sabbatsberg sjukhus, Dalagatan 9, Stockholm Kvalifikationer
Vi söker dig med tidigare erfarenhet i rollen som chef med ansvar för personal, ekonomi, arbetsmiljö och miljö samt erfarenhet av arbete med målgruppen personer med döv och dövblindhet. Dokumenterade kunskaper i svenskt teckenspråk och döv- och dövblindkompetens. Du skall ha kunskap inom verksamhetens rådande lagstiftning samt genomgått chefs- och ledarskapsutbildning. Erfarenhet och kvalitets-, utvecklings och patientsäkerhetsarbete är meriterande. Det är vidare meriterande om du har kunskap och/eller tidigare erfarenhet av arbete inom Region Stockholm.Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som;
• Har ett synligt och närvarande ledarskap och förmåga att utveckla och motivera dina medarbetare
• Har ett relationsorienterat, inkluderande och coachande ledarskap
• Har en god förmåga att ta stort eget ansvar, se helheten och arbeta proaktivt samt ha fokus på att uppfylla det vårdavtal som ligger till grund för verksamheten
• Har god kommunikativ förmåga och samarbetsorienterad, strukturerar och tydlig
• Du ska ha en positiv inställning och kunna driva förändringsarbete samt ha ett värdegrundsbaserat förhållningssätt
• Du ser till att upprätthålla ett öppet arbetsklimat som grund till alla medarbetares möjlighet till trivsel, inflytande och ansvar för att föra vården framåt.
Om verksamheten
Habilitering & Hälsa är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom Region Stockholm. Vi är en kunskapsorganisation som bedriver egen forskning och utveckling och driver flertalet specialiserade enheter. Vårt arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde samt patientens fokus. Vi utgår från varje individs unika behov och förutsättningar och har specialistkunskap om hur funktionsnedsättningar kan påverka vardagsliv, hälsa och utveckling. Vi består av omkring 700 medarbetare och 30 mottagningar i Stockholms län. Vi samverkar med nätverk så som familjer, personal och andra vårdgivare för att skapa större delaktighet i samhällslivet.
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
