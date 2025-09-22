Enhetschef till digitiseringsverksamheten
2025-09-22
Vi söker en enhetschef till enheten för digitisering som ska ansvara för den storskaliga digitaliseringsverksamheten.
Som enhetschef leder du enhetens verksamhet och har personal- och budgetansvar. Du kommer att vara en av tre enhetschefer vid Avdelningen för digital utveckling och digitalt bevarande och ingå i dess ledningsgrupp. Du leder verksamheten tillsammans med två underställda sektionschefer och ca 45 medarbetare som alla är placerade i Fränsta.
Resor kan förekomma i tjänsten bland annat i samband med uppsökande verksamhet och mellan Riksarkivets verksamhetsorter.
Vi söker dig som har:
• Relevant utbildning för tjänsten
• Flerårig erfarenhet av att ha arbetat som chef med personal- och budgetansvar
• Erfarenhet av produktionsverksamhet som styrs av processer och flöden
• Erfarenhet av organisationsutveckling och effektivisering
• God kunskap om och erfarenhet av ekonomisk styrning
• God kommunikativ förmåga
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av att leda genom chefer
• Erfarenhet från offentlig sektor
• Erfarenhet av tjänsteförsäljning och affärsutveckling
• Erfarenhet av digitaliseringsarbete och processutveckling
• Kunskap om digitiseringsutrustning
• Engagerad och handlingskraftig
• Utvecklingsorienterad med hög arbetskapacitet
• Strukturerad, analytisk och noggrann
• Beslutsam och kommunikativ
• Förtroendeingivande och relationsskapande
Anställningsvillkor
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetsplats: Fränsta
Riksarkivet tillämpar individuell lönesättning och 6 månaders provanställning.
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Ansök senast: 2025-09-29
Du måste vara svensk medborgare eftersom tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Vi kommer därför att göra en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Om Riksarkivet
Den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen har skapat nya förutsättningar för samhällets informationshantering. I vår roll som nationalarkiv befinner vi oss därför i stark utveckling för att kunna säkra långsiktig informationshantering och digital förvaltning.
Vårt uppdrag är att säkerställa samhällets arkivinformation och göra den möjlig att använda över tid. Tillgång till kulturarv och autentisk information som kan användas i forskning, rättsskipning och för allmänhetens insyn är grundläggande i vårt demokratiska samhälle. Du kan läsa mer på riksarkivet.se.
