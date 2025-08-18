Enhetschef till demensboende
Sorsele Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Sorsele Visa alla sjukvårdschefsjobb i Sorsele
2025-08-18
, Storuman
, Arjeplog
, Malå
, Arvidsjaur
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sorsele Kommun i Sorsele
, Malå
, Vilhelmina
, Lycksele
, Dorotea
eller i hela Sverige
Närheten till Vindelfjällen och den outbyggda Vindelälven gör att Sorsele kommun kan erbjuda många olika miljöer och en mångfald av aktiviteter. Här har du alla möjligheter att leva ett aktivt liv. Sorsele är känt för sitt kvalitativa fiske, och för dig med jaktintresse finns här unika möjligheter att kunna ägna dig åt det.
Sorsele är ett litet samhälle mitt i Lappland, med det lilla samhällets fördelar: närhet och enkelhet. Här verkar vi tillsammans. Det finns ett stort behov av arbetskraft i hela kommunen, så har du familj kan vi hjälpa till med tips på arbetsgivare för din respektive. Sorsele ligger strategiskt till mellan flera olika flygplatser, med nio mil till den närmaste
Vi söker enhetschef till demensboende
Vikariat, omfattning 100 %
Om arbetsplatsen:
Enheten består av två avdelningar, Utsikten med 10 lägenheter och Åbacken med 10 lägenheter och 1 lägenhet som är avsedd för korttidsvård, och ett tjugotal medarbetare. Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
I din roll som enhetschef kommer du att arbeta självständigt med att driva, leda och utveckla verksamheten. Du rapporterar direkt till omsorgschef och du ingår i omsorgens ledningsgrupp. I uppdraget ingår ansvar för verksamhet, kvalitet, personal, ekonomi och arbetsmiljö. Som enhetschef förväntas du arbeta efter uppsatta mål och sträva efter att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetare, kollegor, chef och andra yrkeskategorier.
Dina egenskaper:
Vi söker dig som är trygg och prestigelös i ditt ledarskap, som skapar engagemang genom samarbete med medarbetare och andra du möter i ditt uppdrag. Du har en strategisk förmåga och är bra på att se helheten, har en vilja och driv att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten för att möta både befintliga och kommande utmaningar inom äldreomsorgen. Du är lyhörd och närvarande som ledare med förmåga att hantera såväl sakfrågor som medarbetare på ett professionellt sätt. Du kan utveckla verksamheten utifrån politiska mål och uppdrag och har tydligt brukarfokus.
Du kommunicerar tydligt i både tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Kompetens/kvalifikationer:
Du ska ha lämplig högskoleutbildning och/eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har goda kunskaper i svenska
B-körkort är ett krav.
Meriterande:
Kunskap och erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
Tidigare ledarerfarenhet.
Erfarenhet av IT-system inom personal, ekonomi och administration.
Varaktighet/arbetstid:
Tjänsten är ett vikariat på heltid under perioden 2025-11-01-2027-02-28
Tillträde enligt överenskommelseErsättning
Kommunen tillämpar individuell lönesättning.
Sorsele kommuns värdegrund - Mod, Glädje och Respekt.
Välkommen med din ansökan till: Sorsele kommun, 924 81 Sorsele eller via e-post: kommun@sorsele.se
Rekryteringsfirmor och bemanningsföretag undanbeds. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dnr 2025/468-023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sorsele kommun
(org.nr 212000-2585)
Burevägen 4 (visa karta
)
924 81 SORSELE Kontakt
Omsorgschef
Sara Johansson 0952-141 50 Jobbnummer
9462051