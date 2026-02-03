Enhetschef till Danderyds Vårdcentral
2026-02-03
Vill du arbeta som enhetschef på vårdcentral?
Danderyds vårdcentral, nära tunnelbana och bussar.
Området består av en blandad befolkning med alltifrån små barn till en äldre generation. Danderyds vårdcentral är en välfungerande arbetsplats där vi arbetar med att ständigt fortsätta förbättra oss. Vi skapar tillsammans vår arbetsplats och vi har patientens fokus i alla lägen.
Vår ambition är att erbjuda invånarna god vård på hög medicinsk nivå med fokus på patientsäkerhet och kvalitet. Danderyds vårdcentral är en verksamhet inom primärvården i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en av Sveriges största vårdgivare. Våra medarbetare gör skillnad nu och i framtiden.
Hos oss arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor och undersköterskor tillsammans med läkare och hemsjukvårdspersonal. Vi har en öppen dialog och nära till teamarbete i all patientkontakt.
Som anställd hos oss finns goda möjligheter för utveckling och utbildning. En trevlig arbetsplats och stimulerande arbetsmiljö. Vi tillämpar flexibla arbetstider som ger dig möjlighet att inom givna ramar påverka dina arbetstider. Du kan läsa mer om oss på Danderyds vårdcentral
SLSO skapar goda förutsättningar för att du som medarbetare ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri sjukvård, extra ersättning vid föräldraledighet, möjlighet till löneväxling, avtalspension samt försäkringar. Du kan läsa mer om våra förmåner på Förmåner hos Stockholms läns sjukvårdsområdePubliceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga uppgifter som enhetschef i primärvården. I enlighet med SLSOs delegationsordning har du ansvar för personal, ekonomi, arbetsmiljö- och miljö samt verksamhetsansvar för husläkarmottagningen.
Tillsammans med biträdande- och verksamhetschefen arbetar du med verksamhetens långsiktiga utveckling, kvalitets- och miljöarbete. Du medverkar till såväl verksamhetens som medarbetarnas utveckling och ser till att rutiner och metoder bidrar till hög kvalitet och patientsäkerhet.
Tjänsten innebär minst halvtid kliniskt arbete i din yrkesproffesion.
Vi kan erbjuda ledarskapsutbildning, mentorstöd eller annan kompetensutveckling. Stödfunktioner som finns till ditt förfogande är bland annat chefsstöd, HR och ekonom samt patientsäkerhetssamordnare, vilket ger ett nära och personligt stöd till dig som chef.Kvalifikationer
Sjuksköterskeutbildning med erfarenhet av primärvård och hemsjukvård. Du ska också ha god datorvana och erfarenhet av journalsystemet TakeCare.
Det är meriterande om du har distriktssköterskeutbildning och eller chefserfarenhet.Dina personliga egenskaper
Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och god samarbetsförmåga. Du driver ditt eget arbete men vill också bidra till helheten på vårdcentralen och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Anställningsform
Tillsvidareanställning i grundprofessionen på heltid, 100%. Chefskapet har ett visstidsförordnande med chefskontrakt och du är direkt underställd verksamhetschefen. Tillträde enligt överenskommelse.
Övrig information
För att motverka spridning av MRSA tillämpar Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) friskhetsintyg innan nyanställning och reglerar möjligheterna för vårdpersonal att bära piercing.
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/766". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Primärvård, Danderyds vårdcentral Kontakt
Andreas Dahlqvist, Verksamhetschef 070-2279873 Jobbnummer
9720587