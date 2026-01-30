Enhetschef till Controllerenheten, Gävle
2026-01-30
Din placering är på ekonomiavdelningen och som chef för controllerenheten är du direkt underställd ekonomichefen. Ekonomiavdelningen ingår i verksamhetsområde styrning och verksamhetsstöd som ansvarar för Statens servicecenters stöd till ledningen och övriga verksamhetsområden. Controllerenheten arbetar bland annat i nära samarbete med verksamhetsområde myndighetsservice som levererar mycket av de administrativa tjänsterna inom lön och ekonomi till vår egen verksamhet.
Controllerenheten består idag av nio medarbetare. Enheten arbetar operativt och strategiskt inom hela ekonomiområdet, t ex myndighetens verksamhetsplanering och uppföljning, redovisningsmodell samt redovisningsprinciper, årsredovisning, budgetunderlag, projektekonomi, kostnadsfördelningsmodell samt analyser och stöd till verksamheten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att driva de operativa frågorna inom ekonomiområdet, verksamhetsplanering och uppföljning för Statens servicecenter, i nära samarbete med verksamheten samt att stödja ekonomichefen i att driva utveckling av de strategiska frågorna.
Du bidrar aktivt till myndighetens utveckling och samarbetar nära ekonomichefen. Som enhetschef inom myndigheten leder, planerar, samordnar och utvecklar du din enhet. Fokus är att leda medarbetarna genom ett tillitsfullt och nära ledarskap. Du har personal-, budget-och resultatansvar samt ansvarar för att din enhet når de mål som är uppsatta.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har:
• Relevant akademisk examen inom ekonomiområdet eller motsvarande utbildning
• Flerårig chefserfarenhet med personalansvar
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiskt arbete från statlig verksamhet
• Goda kunskaper om statsförvaltningen, dess beslutsprocesser och förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom
• Erfarenhet från förändringsledning och effektiviseringsarbete inom området
Vidare ska du ha följande förmågor:
• Att på ett strukturerat sätt driva arbetet framåt
• Att prova nya perspektiv och idéer
• Att arbeta mål-och resultatorienterat med god förmåga att verkställa planer och skapa resultat
• Att skapa goda förutsättningar för dina medarbetare genom att engagera, återkoppla och skapa delaktighet
• Att bygga och vidmakthålla förtroendefulla samarbeten internt och externt
• Att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
Dessutom är det meriterande om du har:
• Erfarenhet av ekonomisystemet Agresso
Publiceringsdatum2026-01-30
Anställningen är 100% och tillsvidare.
Vi tillämpar vanligtvis sex månaders provanställning.
Anställningen är placerad i Gävle.
Denna anställning kräver godkänd säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen. Som anställd kan du även komma att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
Välkommen med din ansökan innehållande CV samt personligt brev senast 20 februari. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du uppger år och månad för varje anställning samt en kort beskrivning av arbetsuppgifterna. Om den informationen inte framgår kan vi inte göra en korrekt bedömning av din kompetens och erfarenhet och du kan därför riskera att bli bortvald i urvalsprocessen.
Statens servicecenter
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du får bidra med din kompetens i tjänster som ligger nära medborgare och myndigheter. Statens servicecenter har i uppdrag att göra staten mer tillgänglig och effektiv. Det gör vi genom att leverera administrativa tjänster inom lön, redovisning och e-handel till andra myndigheter. På våra servicekontor ger vi privatpersoner och företag stöd och vägledning i ärenden gällande ett flertal myndigheter.
Som medarbetare hos oss har du bland annat möjlighet till kompetensutveckling, karriärutveckling, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme varje vecka. Vår verksamhet bedrivs med en tillitsbaserad kultur där alla medarbetare förväntas använda sin potential på bästa sätt, ta ansvar för sitt bidrag till helheten samt bidra positivt till verksamhetens utveckling. Som statlig myndighet delar vi tillsammans med hela statsförvaltningen en gemensam värdegrund, den statliga värdegrunden. Det innebär att vi följer sex principer för att leva upp till god förvaltning som är demokratisk, rättssäker, fri från korruption och effektiv.
Läs gärna mer om oss här.
Vår verksamhet finns i hela landet. Huvudkontoret finns i Gävle. Vi är också en beredskapsmyndighet inom sektorn ekonomisk säkerhet. Tillsammans är vi 1 500 medarbetare.
Statens servicecenter verkar för en diskrimineringsfri arbetsplats med ökad mångfald och jämställdhet.
