Enhetschef till Chalmers IT-avdelning
Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-07-07
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Vill du leda en tekniskt kvalificerad verksamhet som är avgörande för Chalmers utbildning, forskning, nyttiggörande och administration?
Vi söker en trygg, lugn och erfaren enhetschef till enheten IT-drift och infrastruktur vid Chalmers IT-avdelning. Här får du möjlighet att leda skickliga medarbetare och skapa goda förutsättningar för enhetens fortsatta utveckling inom bland annat säkerhet, automatisering, molntjänster och modern infrastruktur.
Information om avdelningen
IT-avdelningen på Chalmers tekniska högskola är en heltäckande IT-organisation som ansvarar för Chalmers gemensamma IT-system och även levererar begränsat IT-stöd till hela Chalmerskoncernen. Vi är cirka 100 medarbetare fördelade på flera enheter och arbetar nära verksamheten inom utbildning, forskning, nyttiggörande och administration.
IT-avdelningens uppdrag är att säkerställa att Högskolan har stabila, säkra och ändamålsenliga IT-tjänster. Vi arbetar tillsammans och bygger vår verksamhet på ansvarstagande, tydlighet, tillit och nära samverkan med Chalmers olika verksamheter.
Beskrivning av tjänsten
Som enhetschef för IT-drift och infrastruktur leder du en enhet med cirka 20 medarbetare. Enheten består av erfarna och tekniskt skickliga specialister med ansvar för centrala delar av Chalmers IT-infrastruktur och löpande IT-drift.
Enheten ansvarar bland annat för:
Server-, lagrings- och virtualiseringsplattformar
Nätverk och kommunikationsinfrastruktur
Identitets- och behörighetsnära infrastruktur
Molnplattformar och hybrid infrastruktur
Teknisk IT-säkerhet och säkerhetsrelaterade åtgärder
Övervakning, kontinuitet, tillgänglighet och återställningsförmåga
Automatisering och effektivisering av drift och infrastruktur
Hantering av teknisk livscykel och teknisk skuld
Enheten befinner sig i en viktig utvecklingsfas. Befintlig teknisk skuld behöver hanteras samtidigt som enheten ska stärka sin förmåga inom bland annat IT-säkerhet, NIS2, automatisering och molntjänster. Förändringen behöver genomföras med respekt för verksamhetens krav på stabilitet, kontinuitet och säkerhet.
Ditt viktigaste uppdrag är att skapa tydlighet, trygghet och riktning för enheten. Du behöver kunna leda förändring i en verksamhet med hög teknisk komplexitet och medarbetare med djup specialistkompetens. Du ska kunna skapa struktur och framdrift utan att detaljstyra och samtidigt bygga en arbetsmiljö där olika kompetenser, perspektiv och arbetssätt tas till vara.
Till ditt stöd har du en Senior Tech Lead med säkerhetsfokus som fungerar som senior teknisk rådgivare, samordnande specialist och stöd i större teknik-, säkerhets- och incidentfrågor. Som enhetschef ansvarar du för ledarskap, personal, arbetsmiljö, prioritering, ekonomi och verksamhetsutveckling, medan Senior Tech Lead bidrar med tekniskt djup och samordning.
Du ingår i IT-avdelningens ledningsgrupp och förväntas bidra aktivt till hela avdelningens strategiska och operativa utveckling
Dina huvudsakliga uppgifter:
Leda, stödja och utveckla enhetens medarbetare i vardagen
Skapa tydliga mål, prioriteringar, roller och arbetssätt
Ansvara för enhetens arbetsmiljö, personal, ekonomi och verksamhetsplanering
Leda förändringsarbete på ett lugnt, strukturerat och inkluderande sätt
Säkerställa en stabil, säker och kostnadseffektiv IT-drift
Skapa balans mellan löpande drift, teknisk förvaltning och långsiktig utveckling
Säkerställa att teknisk skuld identifieras, prioriteras och hanteras systematiskt
Leda enhetens utveckling inom säkerhet, automatisering, molntjänster och modern infrastruktur
Säkerställa resursplanering, bemanning och långsiktig kompetensutveckling
Stärka enhetens struktur för dokumentation, kontinuitet, riskhantering och uppföljning
Samverka med övriga enheter, projekt, förvaltningsorganisation och verksamhetsrepresentanter
Hantera målkonflikter, beroenden och prioriteringar på ett tydligt och förtroendeskapande sätt
Representera enheten i interna och externa samverkansforum
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid. Placeringsort är Göteborg, campus Johanneberg.
För denna roll förväntar vi oss hög närvaro på plats, eftersom ledarskapet kräver kontinuerlig dialog, samverkan och närhet till medarbetarna och verksamheten.
Läs mer och ansök här: https://www.chalmers.se/om-chalmers/arbeta-hos-oss/lediga-tjanster/?rmpage=job&rmjob=15019&rmlang=SE Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag
(org.nr 556479-5598), https://www.chalmers.se/
Chalmers tekniska högskola (visa karta
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412 96 GÖTEBORG Arbetsplats
Chalmers tekniska högskola Jobbnummer
9994972