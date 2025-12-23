Enhetschef till centrums Hemtjänst i Ystads Kommun
2025-12-23
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Vi söker nu en enhetschef till Centrums Hemtjänst.
Centrums hemtjänst är en central del av Ystads kommuns äldreomsorg. Här möter du en verksamhet med stort engagemang, hög komplexitet och tydliga ambitioner. Vi söker nu en enhetschef som vill ta ett aktivt ledarskap i vardagen och samtidigt bidra till att utveckla framtidens hemtjänst. För oss är det avgörande att hitta rätt person till rollen, med förutsättningar att ta ansvar och leda verksamheten på ett hållbart sätt!
Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
Som enhetschef blir du en nyckelperson i att skapa en trygg, meningsfull vardag för våra brukare genom att vara en närvarande ledare som inspirerar och stärker dina medarbetare. Du bygger en kultur där arbetsglädje och delaktighet står i centrum och du ser till att dina medarbetares kompetens tas tillvara. Du samverkar likaså nära anhöriga och fackliga representanter.
I rollen har du helhetsansvar för verksamhet, personal, ekonomi och arbetsmiljö i enlighet med gällande styrdokument och beslut. Du får möjlighet att arbeta långsiktigt med utvecklingsfrågor, bidra med din expertis och bli en del av ett engagerat ledarteam- allt med målet att göra verklig skillnad i människors liv. Som enhetschef leder du genom tillit, närvaro och tydlighet och skapar förutsättningar för medarbetare att lyckas i sitt uppdrag varje dag.Kvalifikationer
Du som söker har ett inre ledarskap och kliver fram när det behövs. Du bygger förtroende genom tydlighet, mod och omtanke, och är trygg nog att kunna säga: Det här kan jag inte än men jag tar reda på det. Du vill utveckla både verksamheten och människorna i den, och står stadigt även när tempot är högt och förväntningarna stora.
Vi söker efter dig som leder med värderingar snarare än prestige, som skapar engagemang istället för kontroll och som vill vara en del av ett lag där vi leder tillsammans. För dig är hemtjänsten ett ledarskapsuppdrag och inte bara en verksamhet. Du som söker har förmåga att kommunicera tydligt, respektfullt och rakt. Du har mod att fatta beslut och har en ödmjukhet att justera dem när det behövs.
För oss är det avgörande att hitta rätt person till rollen, med driv, ansvarskänsla och vilja att leda. Vi söker dig med ett tryggt och stabilt ledarskap som kompletterar vårt befintliga chefsteam. Därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
För att vara kvalificerad för tjänsten söker vi dig som har:
* Adekvat högskoleutbildning som sjuksköterska, socionom, personal- och arbetsliv eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* Erfarenhet av att leda, samordna eller ta ansvar för människor
* Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift
Meriterande:
* Ledarskapserfarenhet (meriterande om denna erfarenhet är inom vård och omsorg)
* Intresse för äldreomsorg, hemtjänst och samhällsviktiga verksamheter
* Erfarenhet av att ha arbetat i en politisk styrd organisation
* B-körkort
Vi vet att hållbart ledarskap kräver balans därav finns det möjlighet till arbete på distans när verksamheten tillåter det - samt möjlighet till jobbpendla. Vi erbjuder en trygg anställning i en stabil och utvecklingsorienterad kommun.
Hos oss ska du kunna göra ett viktigt jobb och samtidigt ha ett hållbart arbetsliv!
Låter det här som ett uppdrag för dig?
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson.
