Enhetschef till Center för trossamfundsfrågor
2025-12-22
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vår vision är ett öppet och inkluderande Sverige med goda villkor för unga och för civilsamhället.
MUCF har i uppdrag av regeringen att verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås. Det gör vi genom att ta fram, samla och sprida kunskap samt bidra till samordning av statliga insatser. Vi samverkar med myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer samt fördelar statsbidrag.
Från och med 1 januari 2026 växer myndighetens uppdrag när vi övertar uppgifterna som nu ligger på Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) samt ansvaret för statliga uppgifter inom minoritetspolitiken. Det innebär att MUCF blir en ännu viktigare aktör i arbetet med att stärka demokratin, främja delaktighet och bidra till ett inkluderande samhälle.
MUCF har kontor i Växjö och från januari 2026 även i Stockholm.
Avdelningen för civilsamhällesfrågor har som sin huvudsaklig uppgift att verka för att öka kunskapen hos offentliga aktörer om det civila samhället, om trossamfundsfrågor och om nationella minoriteter samt främja samverkan mellan statliga myndigheter och det civila samhället, trossamfund och nationella minoriteter. På avdelningen finns även en stödfunktion för civilsamhällesorganisationer gällande administrativa frågor.
Center för trossamfundsfrågor är en av två enheter inom Avdelningen för civilsamhällesfrågor och ansvarar för MUCF:s uppgifter som rör trossamfund.
Uppgifterna omfattar bland annat arbetet med dialog mellan staten och trossamfunden, arbetet för att öka kunskapen om religion och trossamfund hos offentliga aktörer, frågor som rör krisberedskap och totalförsvaret samt trossamfundens arbete med själavård.Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef på Center för trossamfundsfrågor har du personal-, verksamhets-, budget- och arbetsmiljöansvar för enhetens medarbetare. Du tar ansvar för arbetsgivarpolitiken och tillämpar den för verksamhetens bästa.
Du bidrar med ett tydligt ledarskap där du coachar och inspirerar dina medarbetare, tydliggör uppdraget och bidrar till en god arbetskultur. I rollen ansvarar du för enhetens planering, prioriteringar och resursfördelning samt följer upp verksamheten. Du leder även enhetens långsiktiga utveckling genom att utveckla arbetssätt och strukturer som stärker verksamheten.
I uppdraget ingår ansvar för samverkan med andra myndigheter i frågor som rör krisberedskap och trossamfundens roll i dessa sammanhang. Vid behov bidrar du med operativt ledningsstöd till andra myndigheter och kommuner vid händelser där ett mångreligiöst perspektiv är av särskild betydelse.
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp där du, med helhetssyn och ett gemensamt ansvarstagande, aktivt bidrar till avdelningens och myndighetens utveckling.
Anställningen innebär resor inom Sverige.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- akademisk examen inom för uppdraget relevant område
- erfarenhet av arbete med trossamfundsfrågor i Sverige med särskild fokus på krisberedskap och samverkan mellan trossamfund, kommuner och andra myndigheter
- en god kunskap om Sveriges krisberedskapssystem
- en god kunskap om det mångreligiösa Sverige och trossamfund i Sverige
- vana att hantera känsliga och komplexa samhällsfrågor, inklusive konflikthantering
- vana att hålla utbildning inom säkerhet, krisberedskap och det mångreligiösa Sverige
- mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av att arbeta inom statlig verksamhet som Polismyndigheten eller MSB
- erfarenhet av arbete med civilsamhällesfrågor ut över arbete med trossamfund
Som person arbetar du mål- och resultatinriktat, både på kort och lång sikt, och har förmåga att självständigt driva och ta ansvar för utveckling inom ditt område. Ditt arbetssätt präglas av struktur och god organisationsförmåga, liksom av vana att följa rutiner och säkerställa ordning och kvalitet i arbetet. I ledarskapet visar du mod genom att fatta välgrundade beslut och stå bakom fattade beslut.
För att lyckas i rollen behöver du vara förtroendeingivande, kommunikativ och ha lätt att skapa goda relationer och samarbeten. Ett tryggt och stabilt ledarskap med gott omdöme är viktigt, liksom förmågan att fungera som en förebild och arbeta utifrån den statliga värdegrunden med respekt för alla människors lika värde.
Du skapar välfungerande team genom ett entusiasmerande, lösningsfokuserat och närvarande ledarskap. Rollens ansvar innebär också att dela med sig av kunskaper, kommunicera tydligt och balansera olika behov och perspektiv, även i perioder med högt tempo eller förändrade förutsättningar.Anställningsvillkor
Placeringsort: Stockholm
Provanställning kan komma att tillämpas.
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. På MUCF månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till en god arbetsmiljö.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
