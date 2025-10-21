Enhetschef till bygg- och anläggningsprojekt
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholms kyrkogårdsförvaltning är huvudman för begravningsverksamheten i Stockholm. Kyrkogårdsförvaltningen bedriver begravnings- och serviceverksamhet med högt ställda etiska krav och ansvarar för 12 begravningsplatser, 13 kapell och 2 krematorier med stora kulturhistoriska värden.
Välkommen till oss
Vårt bestånd sträcker sig från Strandkyrkogården i sydöst till Hässelby i nordväst.
Hos oss finns världsarvet Skogskyrkogården och välkända Norra Begravningsplatsen och Galärvarvskyrkogården. Förra året driftsattes även den vackra och uppmärksammade nya begravningsplatsen i Järva.
Kyrkogårdsförvaltningen leds av en förvaltningschef med för närvarande fyra tillhörande avdelningar. Administrativa avdelningen, begravning- och serviceavdelningen, boknings- och gravrättsavdelningen samt kapell- och kremationsavdelningen. Vi är ca 140 fast anställda och ökar till nästan dubbla antalet under sommarhalvåret.
Nu söker vi en enhetschef till vår nyinrättade enhet - byggnad och landskap, inom begravning- och serviceavdelningen. Vi söker Dig med stort intresse för människor, kultur och miljö.
Vi erbjuder
Hos oss får du möjlighet att växa i din roll via en god introduktion, teamarbete och stöd av chefskollegor såväl som medarbetare. Som chef på Kyrkogårdsförvaltningen erbjuds du chefsintroduktion samt utbildningsinsatser och seminarium inom aktuella personal- & verksamhetsfrågor. Vi tillämpar flextid samt olika friskvårdsinitiativ. Vi värnar om en god arbetsmiljö och att våra medarbetare ska känna delaktighet.
Din roll
Enheten byggnad och landskap ansvarar för både underhåll och utveckling av stadens 12 begravningsplatser och 40-talet byggnader. Uppdraget omfattar en rad bygg- och anläggningsprojekt, såsom nyanläggningar och restaureringar, där vi alltid sätter stort värde på att bevara de kulturhistoriska aspekterna.
I din roll rapporterar du direkt till avdelningschefen och har det övergripande ansvaret för projektens genomförande. Du leder ett kompetent team bestående av två landskapsingenjörer, en landskapsarkitekt, två fastighetsingenjörer, en fastighetstekniker, en antikvarie och en arborist - för dessa medarbetare har du personalansvar. Du ansvarar även för verksamhetens drift och budget inom enheten.
Du samarbetar nära avdelningschefen och ansvarar för att både rapportera och ge stöd vid chefens frånvaro. Du spelar en viktig roll i den årliga och fleråriga planeringen av både verksamhet och budget och är aktivt delaktig i utvecklingen av både enheten och förvaltningen. Vi värdesätter din förmåga att bygga starka relationer mellan olika funktioner och ser gärna att du trivs med att arbeta tvärfunktionellt, dela kunskap och bidra till ökad effektivitet och innovation.
Din kompetens och erfarenhet
Som chef hos oss är Du en förebild. Du drivs av att få människor att växa genom ett coachande ledarskap.
Vi söker dig med:
högskoleutbildning med inriktning mot samhällsbyggnad eller stadsplanering, eller mångårig erfarenhet med likvärdig inriktning
aktuell och flerårig erfarenhet som projektledare inom bygg- och/eller anläggning med budgetansvar
ledarskapserfarenhet
god kunskap om branschens regelverk som ex. AMA, AB/ABT och ABK.
erfarenhet kring upphandling i enlighet med LOU
vana att utrycka dig väl på svenska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande med:
erfarenhet från politisk styrd organisation
erfarenhet av myndighetsutövning i form av tillståndsansökningar, bygglovsansökningar etc.
erfarenhet från arbete med kulturhistoriskt värdefulla miljöer
Du skapar tillit och bygger förtroende med din problemlösande och kommunikativa förmåga. Du har fokus på att uppnå resultat och samtidigt ett nyfiket förhållningssätt med en övertygelse om att de bästa idéerna, och resultaten föds ur dialog och samarbete. Du förstår din roll väl och ser till hela verksamhetens bästa i ditt agerande och i dina beslut. Vidare är du proaktiv och drivande i utvecklingsarbete och främjar nytänkande och mångfald. Du har lätt för att engagera och motivera dina medarbetare och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling. Du gör detta genom att kommunicera på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
Det är naturligt för dig att hålla dig uppdaterad om det senaste som berör din profession och omvärld. Värdighet och respekt är vår värdegrund och leder oss i de etiska frågor som är en viktig del av vårt arbete.Publiceringsdatum2025-10-21Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet, i denna rekrytering, för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. I denna rekryteringsprocess kommer arbetspsykologiska tester att användas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
