Enhetschef till Budget- och analysenheten samt Inköpsenheten
2025-12-08
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning. Här jobbar cirka 100 medarbetare inom ekonomi och inköp, kommunikation, IT, kansli, näringsliv, turism, HR och lön, växel, säkerhet och juridik.
Om uppdraget
Tjänsten är placerad centralt i organisationen, inom Ekonomi och finans, och du får ett övergripande ansvar för två enheter:
* Budget- och analysenheten - kommunens strategiska stöd inom ekonomistyrning, budget, uppföljning och analys. Enheten arbetar med att ta fram kvalificerade beslutsunderlag, utveckla styrmodeller och säkerställa effektiva processer för budget, uppföljning och resursfördelning.
* Inköpsenheten - kommunens sammanhållna stöd för inköp, upphandling och avtalsförvaltning, med uppdrag att utveckla en effektiv, digital och rättssäker inköpsprocess där det är lätt att göra rätt.
Tjänsten är ny-/omorganiserad och du får en viktig roll i att forma arbetssätt, kultur och struktur för helheten inom budget, analys och inköp.
Du ingår i Ekonomi och finans ledningsgrupp och har nära samverkan med både politisk ledning, förvaltningsledningar, bolag och övriga stödfunktioner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Som enhetschef har du personal-, verksamhets- och budgetansvar för båda enheterna. I uppdraget ingår bland annat att:
* Leda, coacha och utveckla medarbetare.
* Ha övergripande ansvar för kommunens budget-, uppföljnings- och analysprocesser, inklusive årshjul, rutiner och arbetssätt.
* Säkerställa en sammanhållen, effektiv och rättssäker inköps- och upphandlingsprocess från behovsidentifiering till betalning, inklusive avtalsförvaltning.
* Driva utvecklingen av ekonomistyrning, resursfördelningsmodeller och uppföljning, så att politiska mål och ekonomiska ramar hänger ihop.
* Skapa struktur och långsiktig planering, samtidigt som du stödjer verksamheterna i deras löpande behov av stöd inom budget, uppföljning, analys, inköp och avtal.
* Säkerställa att upphandlingsverksamheten följer gällande lagstiftning (LOU) och interna styrdokument samt bidra till att utveckla arbetet med hållbara och strategiska inköp.
* Arbeta aktivt med omvärldsbevakning och analys, och omsätta insikter till utveckling av processer, arbetssätt och verktyg.
* Initiera och leda förändrings- och utvecklingsarbete, bland annat kopplat till digitalisering, transparens och ökad användarvänlighet för beställare och verksamheter.
* Bygga och underhålla goda relationer med chefer, politiker, beställare, leverantörer och andra nyckelaktörer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Akademisk examen med ekonomisk eller annan relevant inriktning.
* Minst två års dokumenterad chefserfarenhet med personal- och verksamhetsansvar inom kommunsektorn.
* Gedigen erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete inom kommunal sektor, med fokus på budget, uppföljning och analys på övergripande nivå.
* Dokumenterad erfarenhet av arbete med upphandling/inköp i offentlig verksamhet samt god förståelse för upphandlingsregler och LOU.
* Erfarenhet av att arbeta i, och gärna leda, processer i politiskt styrda organisationer.
* Erfarenhet av att driva förändrings- och utvecklingsarbete, gärna kopplat till digitalisering och processutveckling.
* Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
* God digital kompetens och vana vid att arbeta i olika ekonomisystem, analys- och uppföljningsverktyg.
* Erfarenhet av att leda kvalificerade experter, exempelvis ekonomer, upphandlare och analytiker
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet från en liknande roll där budget/analys och inköp/upphandling ingår i samma ansvarsområde.
* Genomförd ledarskapsutbildning.
* Erfarenhet från större, komplexa organisationer eller kommunkoncerner.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att lyckas i rollen ser vi att du är:
* Strukturerad och resultatorienterad, med förmåga att skapa ordning, tydlighet och uppföljning.
* Prestigelös och stödjande, du hjälper gärna till där det behövs och ser värdet av helheten före egen del.
* Kommunikativ och pedagogisk, du kan göra komplexa frågor begripliga och skapa förståelse för principer bakom ekonomi, inköp och styrning.
* Relationsbyggande och samverkansinriktad, du skapar tillit genom tydlighet, närvaro och dialog både internt och externt.
* Modig och utvecklingsorienterad, du vågar utmana invanda arbetssätt och driver på för förbättringar på ett respektfullt sätt.
* Trygg i ditt ledarskap, du är tydlig med förväntningar, följer upp och skapar en arbetsmiljö där lärande, delaktighet och arbetsglädje står i centrum.
ÖVRIGT
Löpande urval tillämpas!
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
