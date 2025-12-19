Enhetschef till bostad med särskild service
Välkommen till Sundsvalls kommun!
Sundsvalls kommun är en av Norrlands största arbetsgivare med runt 8 000 medarbetare och över 300 yrken. Tillsammans fyller vi ett av de viktigaste uppdragen i samhället - att skapa nytta och värde för invånare, företag och framtida generationer. Oavsett verksamhet arbetar vi för samma sak, att vi ska vara en bra plats att bo, leva och verka på.
Just nu befinner vi oss i en spännande utvecklingsfas. Vi är en föregångare inom digital utveckling och artificiell intelligens, och leder arbetet med att skapa smarta lösningar för framtidens offentliga sektor.
Sundsvall har en central roll i den gröna omställningen i norra Sverige. Vi är övertygade om att de rätta platserna för den omställningen är här. Som kommun förbereder vi oss för att växa bland annat genom att bereda mark, skapa nya utbildningsplatser, marknadsföra kommunen och välkomna nya invånare från hela världen.
Din nya arbetsplats
I förvaltningen Individ- och arbetsmarknad (IAF) ingår Individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och vuxenutbildning.
Förvaltningen består av fyra verksamhetsområden Barn, unga och familj, arbete, försörjning och vuxenutbildning samt missbruk och psykisk ohälsa.
Vi söker nu inom verksamhetsområdet missbruk och psykisk ohälsa en enhetschef till bostad med särskild service. Boendet består av 18 brukare och 16 medarbetare.
Vi vill att så många som möjligt skall få sina behov tillgodosedda genom insats i kommunens egna verksamheter. Målet med arbetet är att de personer som kommer i kontakt med oss ska få det stöd, den hjälp och den omsorg de behöver och när det är möjligt förändra sin livssituation och sträva mot ökad självständighet. För att lyckas med detta behöver vår verksamhet ständigt utvecklas så den möter målgruppens behov. Fokus ligger på att hitta ett strukturerat och systematiskt arbetssätt med både kvalitetsfrågor och patientsäkerhetsfrågor. Vi vill vara en lärande organisation.
Så här bidrar du i rollen som enhetschef
I rollen som enhetschef har du ett verksamhetsansvar där du leder och fördela arbetet inom enheten. Utöver verksamhetsansvaret ingår personalansvar, arbetsmiljöansvar, kommunikationsansvar samt ekonomiansvar. Du förväntas vara en närvarande chef på boendet och kommer arbeta nära boendets sjuksköterska men har också en arbetsplats i kommunhuset. Utöver ansvar för boendet förväntas du ta ett aktivt ansvar för utvecklingen av hela verksamhetsområdet. Du medverkar till att finna goda strategier och samverkar med verksamhetschef och övriga i ledningsgruppen för att nå våra övergripande mål. Du ingår i både verksamhetsområdets ledningsgrupp och ledningsgrupp för Hälso- och sjukvård IAF.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har en akademisk examen med inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Du har aktuell arbetslivserfarenhet av och kännedom om verksamhetsområdet socialpsykiatri samt tidigare ledarerfarenhet. Tjänsten ställer krav på kunskap inom gällande lagstiftning samt goda kunskaper i svenska, i såväl tal som i skrift. Vi förutsätter att du har grundläggande kunskaper i MS-Office. B-körkort är ett krav.
Vi ser det som meriterande om du har:
- Ledarutbildning
- Utbildning i kvalitetsarbete
- Utbildning inom ekonomi
- Utbildning i arbetsrätt
- ESL- Ett självständigt liv
- IBIC, Individens behov i centrum
Vi söker dig med en god helhetssyn och förmåga att se samband mellan olika delar av verksamheten, samtidigt som du kan prioritera och fatta beslut i komplexa frågor. Du bedriver ett ledarskap som främjar en god arbetsmiljö, samt leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att nå gemensamma mål. Du omsätter övergripande mål och strategier till konkreta planer och mätbara resultat, som följs upp och analyseras för att säkerställa att målen uppnås. Som person är du tydlig och ansvarsfull med förmåga att snabbt anpassa dig till förändrade förutsättningar.
Vi lägger stor vikt i personlig lämplighet!
