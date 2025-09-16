Enhetschef till Borås Kulturskola
2025-09-16
Borås är en kulturstad i ständig utveckling. Kulturförvaltningen arbetar med och ansvarar för en stor del av kulturutbudet. Vi ansvarar för Biblioteken i Borås, Borås Konstmuseum, Kulturskolan, Textilmuseet och Borås Museum, Borås Stadsteater och Publika möten med Bio Röda Kvarn. Här arbetar drygt 220 personer för att berika Boråsarnas liv.
Borås Kulturskola = Framtidens Kulturskola. Kulturskolan, som bedrivit verksamhet i 81 år, finns i nya och fräscha lokaler i Simonsland, centralt beläget i Borås stad och erbjuder kurser i musik, dans, teater, bild, film, textil och cirkus. Verksamhet bedrivs också på våra utbudspunkter Hässlehuset (Hässleholmen) och Musikens hus (i Fristad.) Kulturskolan finns till för kommunens unga och spelar en speciellt viktig roll i barn och ungas fritid.
Kulturskolan når cirka 2 500 ämneskurselever, bedriver kulturskoleverksamhet vid åtta grundskolefilialer i kommunen, erbjuder öppen verksamhet vid kommunens mötesplatser och har uppdragsverksamhet i förskola, grundskola, särskola samt gymnasieskola. Kulturskolan har en stor utåtriktad verksamhet med över 200 föreställningar per år. Hos oss arbetar drygt 54 lärare och administrativ personal för att ge unga en meningsfull fritid.
Välkommen till vår webbplats boraskulturskola.se för mer information om vår verksamhet.
Enhetschef till Borås KulturskolaPubliceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Borås Kulturskola söker nu vikarierande enhetschef då en av våra enhetschefer ska vara föräldraledig. Vill du vara med i vårt utvecklingsarbete framåt mot #Framtidens kulturskola? Då är det dig vi söker!
Ditt uppdrag handlar om att skapa förutsättningar för lärande och utveckling, kommunicera verksamhetsriktning och mål samt driva ett pedagogiskt ledarskap.
Du rapporterar till verksamhetschef och ingår i ledningsgruppen för kulturskolan och tillsammans ansvarar ni för verksamheten och genomförande av aktiviteter i enlighet med kulturskolans verksamhetsplan.
I ditt uppdrag som enhetschef leder du cirka 30 medarbetare inom musikämnena såsom bleckblås, gitarr, piano, pop & rock, slagverk, sång och träblås. Du ansvarar för verksamheten och vill tillsammans med medarbetarna arbeta för att bevara och utveckla instrumentalundervisningen genom grupp-/ensemble- och orkesterverksamheten. I uppdragen ingår även ansvara för kulturskolans samarbete med grundskola och gymnasium. "Framtidens kulturskola" utvecklas tillsammans med eleverna genom att möta barn och ungas preferenser, vilket även kan inbegripa att stödja nya uttrycksformer.
Du leder och fördelar arbetet för dina medarbetare och har budget- och arbetsmiljöansvar. Även operativt arbete i verksamhetsfrågor är en del av uppdraget.
Övrig information
Vikariatet sträcker sig fram till 31 december 2026 med eventuell möjlighet till tillsvidareanställning.
Borås stad erbjuder ett meningsfullt arbete och goda möjligheter att utvecklas. Vi vill också erbjuda personalförmåner som kan främja ditt välmående och öka din trygghet i vardagen. Här kan du läsa mer om Borås stad som arbetsgivare och om våra förmåner.
Som medarbetare på Kulturförvaltningen arbetar du tillsammans med oss enligt Kulturförvaltningens målbild: "Kulturen berikar boråsarnas liv och har nationell och internationell lyskraft". Läs mer om oss och hur det är att arbeta på kulturförvaltningen.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som brinner för barn och ungas utveckling och som vill vara med och bidra till att vår kulturskola förblir en viktig plats för kommunens invånare.
Vi söker dig som har relevant examen på högskolenivå inom konstnärligt eller pedagogiskt område, eller annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer lämplig för tjänsten.
Du är en erfaren chef med flera (eller några) års dokumenterad ledarerfarenhet, gärna från roller där du haft personalansvar och ansvarat för större uppdrag.
Du har en god kunskap av ekonomi och budgethantering.
Du har kunskap inom personalfrågor såsom arbetstidsplanering, arbetsmiljöfrågor och personaladministration samt kunskap av kollektivavtal Bilaga M.
Du har god kunskap om barnkonventionen och barnrättsfrågor och erfarenhet av att arbeta mot målgruppen med inkluderande och medskapande arbetsprocesser.
Som chef är du tydlig och kommunikativ. Genom ditt trygga och tydliga ledarskap skapar du engagemang och delaktighet. Du bygger goda relationer genom lyhördhet, professionalitet och integritet. Du är prestigelös, har god samarbetsförmåga, är lösningsorienterad och arbetar för hela verksamhetens bästa. Kulturell medvetenhet och självständighet är andra egenskaper som vi värderar högt.
