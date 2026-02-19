Enhetschef till Boo vårdcentral
2026-02-19
Välkommen till Boo vårdcentral - vår trivsamma vårdcentral belägen i vackra Nacka Kommun!
Boo vårdcentral är en stor vårdcentral med ca 90 medarbetare och närmare 25 000 listade patienter.
Vi söker nu en enhetschef för sjuksköterskegruppen och undersköterskegruppen på mottagningen, samt för medicinsk fotsjukvård. Totalt handlar det i nuläget om 17 medarbetare. Vårdcentralen bedrivs i Region Stockholms regi och som en del av primärvården, erbjuder olika former av medicinsk behandling, rehabilitering, omvårdnad och förebyggande hälsovård.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med verksamhetschefen arbetar du med verksamhetens långsiktiga utveckling, kvalitets- och miljöarbete. Du medverkar till såväl verksamhetens som medarbetarnas utveckling och ser till att rutiner och metoder bidrar till hög kvalitet och patientsäkerhet.
Som enhetschef har du ett delegerat ansvar för personal, arbetsmiljö och miljö och du ingår i vårdcentralens ledningsgrupp. Vi arbetar för mångfald och jämställdhet och är en hälsofrämjande arbetsgivare som arbetar aktivt med att ständigt utveckla verksamheten.
Vi kan erbjuda ledarskapsutbildning, mentorstöd eller annan kompetensutveckling. Stödfunktioner som finns till ditt förfogande är bland annat chefsstöd, HR och ekonom samt patientsäkerhetssamordnare, vilket ger ett nära och personligt stöd till dig som chef.
Tjänsten innebär minst halvtid kliniskt arbete i din yrkesprofession. Kvalifikationer
Du är med fördel legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska, men även ansökningar från annan profession välkomnas. Erfarenhet av ledning eller chefskap ser vi som meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är trygg i din yrkesroll, har en god samarbetsförmåga och ett stort engagemang. I din roll som chef har du en helhetssyn, är lyhörd, tydlig och kan fatta beslut. Du har en förmåga att skapa ett öppet arbetsklimat som grund för kreativitet och alla medarbetares inflytande och ansvar. Målet är en god arbetsmiljö som innehåller arbetsglädje och teamarbete.
Anställningsform
Tillsvidareanställning i din profession, heltid 40 tim/vecka. Chefskapet har ett visstidsförordnande med chefskontrakt och du är direkt underställd verksamhetschefen.
Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
Har vi väckt din nyfikenhet och om du är intresserad av att arbeta hos oss kan vi erbjuda ett stimulerande arbete i en organisation med hög kompetens och stora utvecklingsmöjligheter!
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
