Enhetschef till boende inom LSS - Vänersborgs Kommun - Sjukvårdschefsjobb i Vänersborg

Vänersborgs Kommun / Sjukvårdschefsjobb / Vänersborg2021-04-082021-04-08En chefskollega skall nu gå vidare till annat uppdrag och av den anledningen behöver vi nu rekrytera en ny enhetschef till personligt stöd och omsorg.Tillsammans med kompetenta och ambitiösa kollegor runt dig kommer du utveckla Vänersborg kommuns arbete till vår målgrupp i våra boende inom LSS och du får möjlighet att vara en hållbar, kommunikativ och modig ledare!Du har ansvar för både medarbetare, verksamhet och budget. I det arbetet kommer du ha ett starkt stöd runt dig. Du kommer ingå i forum både för de strategiska frågorna och de dagliga detaljerna. På avdelningarna kommer du ha verksamhetsledare som både stödjer dig i att implementera förändringar och fattade beslut, såväl som den dagliga problemlösningen. Det ger dig större möjlighet att fokusera på det strategiska arbetet och möjliggöra ett nära ledarskap för medarbetarna.Du har en närvarande chef som visar riktning och har ett starkt förtroende för dig och din kompetens, vilket innebär ett stort ansvar och även en stor frihet i ditt dagliga arbete. När du behöver det står dörren alltid öppen för frågor och dialog. Vi ska åt samma håll men det finns flera vägar dit.Information kommer strömma genom dig och det är viktigt att du har en naturlig förmåga att sätta in detaljer i en större helhet och förstå hur de påverkar både den enskilda individen och hela organisationen. Att förmedla budskap på ett inspirerande och meningsfullt sätt kommer att vara en del av din vardag.Du är initiativrik med starkt framtidsfokus. Du är strukturerad och har en god organisatorisk förståelse, är strategisk och kommunikativ. Du är nyfiken och har en naturlig förmåga att bygga hållbara relationer.Du har en adekvat högskoleutbildning och god datorvana. Tidigare erfarenhet av att vara chef och erfarenhet från det sociala området är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.B-körkort är ett krav.Erfarenhet krävs.Vänersborgs kommun - attraktiv och hållbar i alla delar, hela livetOlika är normen! Hos oss är mångfald positivt, alla är vi olika och det är en tillgång. Vi arbetar även aktivt med att skapa ett hållbart arbetsliv och därför har vi rökfri arbetstid på alla våra arbetsplatser.Kommunen nyttjar vår tids möjligheter att ge nya medarbetare en introduktion direkt vid start! Är du nyfiken på att prova introduktionen redan nu och få veta mer om hur vi arbetar i Vänersborgs kommun? Starta introduktionen genom att välja avsnitt och skriv in ditt namn för att få ett diplom efter genomförd introduktion. Ditt namn registreras ingenstans.Är du nyfiken på att veta mer om oss som arbetsgivare och vilka förmåner vi erbjuder - surfa in på vår sida jobba i kommunen.Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här.Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-04-25Vänersborgs kommun5679719