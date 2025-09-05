Enhetschef till Biblioteket i Borlänge Kommun
Vill du leda utvecklingen av Borlänge kommuns bibliotek och vara en del av en verksamhet som gör skillnad för invånare varje dag? Vi söker nu en enhetschef som med engagemang, ledarskap och nytänkande kan ta biblioteket vidare mot framtidenPubliceringsdatum2025-09-05Om tjänsten
Som enhetschef för biblioteket har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla verksamheten. Du blir en nyckelperson i att säkerställa att biblioteket fortsätter att vara en attraktiv, tillgänglig och relevant mötesplats för kommunens invånare. Uppdraget omfattar både personalansvar, verksamhetsutveckling och att skapa en god arbetsmiljö.
Du kommer att vara en närvarande chef för en engagerad arbetsgrupp, där du aktivt arbetar med grupputveckling och ser till att medarbetarna har rätt förutsättningar att lyckas i sina roller.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Poolia och utför ditt arbete hos Borlänge kommun. Uppdraget är på heltid, dagtid, och sträcker sig från den 15 oktober 2025 till den 30 maj 2026. Placeringen är i Borlänge, men det finns viss möjlighet till distansarbete. Samtidigt är det viktigt att vara närvarande på plats då personalgruppen har behov av en chef som finns nära verksamheten i vardagen.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som enhetschef får du ett helhetsansvar för bibliotekets verksamhet och arbetsgrupp. Rollen innebär att både driva strategiska frågor för att utveckla bibliotekets framtida roll och vara en närvarande ledare i vardagen för medarbetarna.
Mer konkret kommer du att:
• Ansvara för ledning, planering och utveckling av biblioteksverksamheten
• Driva strategiska och operativa frågor för att stärka bibliotekets roll i kommunen
• Leda och stödja medarbetare i det dagliga arbetet och arbeta med grupputveckling
• Säkerställa en god arbetsmiljö och ett öppet, inkluderande klimat
• Förvalta och utveckla bibliotekets resurser, tjänster och service till invånare
• Samverka med andra verksamheter inom kommunen och externa samarbetspartners
• Bidra till att biblioteket utvecklas som en modern mötesplats för kunskap, kultur och gemenskap
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har en akademisk examen inom biblioteks- och informationsvetenskap, kultur, pedagogik, ledarskap eller en annan utbildning som kan bedömas likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av ledarskap, gärna från offentlig sektor, och är van vid att arbeta med både grupputveckling och förändringsprocesser.
Som person är du kommunikativ, närvarande och lyhörd. Du är bra på att inspirera och skapa engagemang hos dina medarbetare samtidigt som du kan fatta beslut och driva förändring när det behövs. Du är strukturerad och resultatinriktad, men har också förmågan att se helheten och sätta verksamhetens och invånarnas behov i centrum.
För rollen krävs att du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift.
Om verksamheten
