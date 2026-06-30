Enhetschef till Bibliotek
Katrineholms kommun, Service- och kulturförvaltningen / Chefsjobb / Katrineholm Visa alla chefsjobb i Katrineholm
2026-06-30
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Service- och kulturförvaltningen är Katrineholms kommuns gemensamma service-, teknik- och kulturorganisation. Här samlas kompetens inom service, teknik, kultur, fritid och turism i en och samma förvaltning.
Vi ansvarar för kommunens biblioteksverksamhet, kultur- och ungdomsverksamhet, turismfrågor, föreningsstöd, konstnärlig utsmyckning samt utveckling av ett levande kultur- och fritidsliv. Samtidigt ansvarar vi för drift, förvaltning och utveckling av tjänster inom måltid, livsmiljö, fastighet, lokalvård, kommunikation, idrottsanläggningar och övrig kommunal service.
Tillsammans arbetar vi för att skapa attraktiva och hållbara miljöer där människor kan leva, mötas och utvecklas. Med engagemang, professionalism och ett starkt invånarfokus bidrar vi varje dag till att göra Katrineholm till en plats med god livskvalitet och framtidstro.
Välkommen att bli en del av en förvaltning där serviceanda, kreativitet och samhällsnytta går hand i hand.
Biblioteken är viktiga mötesplatser som bidrar till gemenskap, läslust, bildning, demokrati och ett levande kulturliv i kommunen.
I det nyrenoverade Kulturhuset Ängeln finns kommunens huvudbibliotek som är en inspirerande arbetsplats där medarbetare inom konst, kultur, fritid, arkiv och bibliotek samverkar. Biblioteksverksamheten omfattar även filialbibliotek runt om i kommunen, och i nära samarbete med bildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen ansvarar biblioteksenheten också för bemanningen av kommunens skolbibliotek.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Som enhetschef för biblioteken i Katrineholm leder och utvecklar du verksamheten utifrån bibliotekslagen, biblioteksplanen och kommunens mål. Du har det övergripande ansvaret för verksamhet, personal, arbetsmiljö och ekonomi. Tillsammans med medarbetarna arbetar du för att utveckla bibliotek som är relevanta, tillgängliga och välkomnande för alla invånare. Du ingår i verksamhetschefens ledningsgrupp och samarbetar med kollegor inom service- och kulturförvaltningen samt med kommunens övriga förvaltningar. I rollen får du vara med och utveckla verksamheten i takt med samhällets behov och att skapa god samverkan både inom kommunen och med externa aktörer, föreningsliv och andra samarbetspartners.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant eller likvärdig. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta som chef eller annan arbetsledande befattning. Du har en god kommunikativ förmåga i det svenska språket, både i tal och skrift. För tjänsten är det även ett krav på B-körkort då resor förekommer i tjänsten. Vi ser det som önskvärt att du har erfarenhet av arbete i offentlig verksamhet samt utveckling och förändringsarbete. Vi ser även gärna att du har arbetslivserfarenhet inom bibliotek.
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i ditt ledarskap och ha god självinsikt för att kunna fatta välgrundade beslut. Som chef är du van att leda och motivera medarbetare samt att säkerställa förutsättningar som krävs för att tillsammans nå verksamhetsmålen. Du arbetar nära både medarbetare och kollegor i andra enheter, och din samarbetsförmåga, lyhördhet och tydliga kommunikation skapar en positiv arbetsmiljö och främjar ett effektivt samarbete. Som person har du en förmåga att skapa engagemang och delaktighet i arbetet. Du är självständig och strukturerad i ditt arbete och identifierar samt organiserar resurser som behövs för att utföra uppgifter som leder vidare till resultat. Vidare ser vi att du har en god förmåga att fatta beslut samt anpassa dig när förutsättningarna förändras.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
I denna rekrytering använder vi oss av arbetspsykologiska tester för att få en objektiv och fördjupad förståelse för hur du agerar i arbetsrelaterade situationer. Intervjuer för denna rekrytering kommer genomföras vecka 34.
Katrineholm är en kommun där lust är den drivande kraften för skapande och utveckling, för liv, lärande och företagsamhet. Våra cirka 3300 medarbetare gör stor skillnad varje dag, där vi tillsammans arbetar utifrån vår värdegrund RÖTT; respekt, öppenhet, tydlighet och tillit för att skapa de bästa förutsättningarna för våra medborgare. Här är allt nära, en timmes tågresa från Stockholm och två timmar från Göteborg.
Läs mer om oss som arbetsgivare, vårt erbjudande och karriärvägar här: https://www.katrineholm.se/arbeta-hos-oss/vi-som-arbetsgivare.html
Den aktuella tjänsten tillsätts under förutsättning att de beslut som krävs fattas. Katrineholms kommun tillämpar individuell lönesättning. Alla tillsvidareanställda erbjuds en heltidstjänst och vi tillämpar en rökfri arbetstid inom hela organisationen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333965/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Katrineholms Kommun
(org.nr 212000-0340)
Västgötagatan 18 (visa karta
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641 36 KATRINEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Katrineholms kommun, Service- och kulturförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef
Anna-Karin Sjökvist Anna-Karin.Sjokvist@katrineholm.se Jobbnummer
9984756