Enhetschef till beställarområde äldreomsorg
2025-09-29
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss!
Beställarområdet äldreomsorg tillhör avdelningen äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri i Järva stadsdelsförvaltning.
Området beställare består av totalt 46 medarbetare vilket inkluderar en stabs enhet med ledar- stöd- och administrativa funktioner samt två enheter bestående av 17-18 olika bistånds handläggarfunktioner. Vi ser nu ett behov av att utöka med en enhetschef till för att utveckla och prioritera det närvarande och tillgängliga ledarskapet för alla medarbetare. I samband med utökningen av en enhetschef kommer en tredje enhet att skapas och medarbetare omfördelas så att det blir cirka 12 bistånds handläggarfunktioner inom varje enhet.
Vi söker dig som vill arbeta som enhetschef hos oss och som vill vara med i vårt fortsatta arbete att utveckla vår verksamhet och ge våra medborgare bästa möjliga bemötande och hålla en hög kvalitet i vårt pågående arbete. Hos oss sätter vi brukaren i första rummet, vilket präglar vår organisation och våra arbetssätt.
Här ges du också möjlighet till personlig utveckling samt till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen och i ledningsteamet. Du får härliga kollegor och vi värnar om den goda arbetsmiljön.
Vi erbjuder dig
• Engagerade och kompetenta medarbetare och kollegor
• En varierande, utvecklande och spännande roll i en tid av förändring
• Vid behov extern handledning/coachning samt stöd i chefsnätverk
• Möjlighet till kompetensutveckling genom utbildningar/föreläsningar
• Subventionerad friskvård
Din roll
Som chef inom Stockholms stad är du en arbetsgivarföreträdare och har därmed formella befogenheter och ansvar för verksamhet, personal och ekonomi enligt förvaltningens delegationsordning.
Tillsammans med dina medarbetare bidrar ni till samhällsnytta genom att skapa värde för stadens invånare i enlighet med verksamhetens uppdrag och mål. Stadens arbete bidrar till livskvalitet och gör skillnad i människors vardag. Stockholms stads personalpolicy ger riktning och stöd för chefer och medarbetare i staden och tydliggör förhållningssätt och förväntningar på arbetssätt och beteenden.
Som enhetschef har du ansvar för enhetens verksamhet, budget och personal. Du arbetar utifrån politiskt uppsatta mål och säkerställer att verksamheten håller en god kvalitet, effektivitet och måluppfyllelse. Med ditt coachande ledarskap driver, organiserar och skapar du förutsättningar för utvecklingsarbete inom enheten. Du ansvarar för att direkt underställda medarbetare har rätt förutsättningar och tillräcklig kompetens för sina uppdrag. I uppdraget ingår bland att hålla i medarbetarsamtal, lönesamtal samt att planera och genomföra arbetsplatsträffar (APT). Du rapporterar till områdeschef och ingår i områdets ledningsgrupp som består av områdeschef samt du och dina två enhets chefskollegor, där du bidrar med ditt perspektiv samtidigt som du har ett helhetsperspektiv för beställarområdet, avdelningen, förvaltningens och stadsdelens bästa.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Socionomexamen eller annan likvärdig högskoleutbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig.
Aktuell erfarenhet av att ha arbetat som chef.
Erfarenhet av att ha arbetat i en politiskt styrd organisation.
Erfarenhet av förändringsledning och att driva utvecklingsarbete.
Fördjupad kunskap inom området myndighetsutövning.
God förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift.
Stockholms stad har en chefsprofil och vi kommer lägga vikt vid följande kompetenser i rekryteringen:
Mål- och resultatorienterad: Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål-och resultat tänkande i prioriteringar, planering och agerande.
Utvecklingsinriktad: Är proaktiv och drivande i utvecklingsarbete. Främjar nytänkande och mångfald. Engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och utvecklar sitt eget ledarskap.
Samarbetsförmåga: Bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Relaterar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt.
Tydlig: Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer och följer upp att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
Helhetssyn: Förmåga att se helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll och ditt uppdrag och ser samtidigt hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.
Vi rekryterar utan personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Intervjuer kan eventuellt komma att genomföras löpande under ansökningstiden och arbetspsykologiska tester kan komma att användas.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
Månad
