Enhetschef till Bemanningsenheten
Borås kommun / Sjukvårdschefsjobb / Borås Visa alla sjukvårdschefsjobb i Borås
2025-09-12
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Sociala omsorgsförvaltningen i Borås Stad ansvarar för kommunens funktionshinderverksamhet, socialpsykiatri-, och hälso- och sjukvårdsinsatser för nämnda målgrupper. Förvaltningen har cirka 1000 anställda och 45 chefer. Vi är inne i en spännande fas där utvecklings- och förändringsarbete har ett stort fokus med syfte att förbättra kvaliteten för de vi finns till för.
Bemanningsenhetens primära uppgift är att lösa korttidsfrånvaro i sociala omsorgsförvaltningen
samt vissa delar av individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Enheten har idag 16
tillsvidareanställda stödassistenter i personalpoolen samt cirka 300 timavlönade vikarier. På
enheten arbetar fyra bemanningsplanerare som arbetar med att matcha inkomna beställningar
med tillgängliga resurser. Bemanningsenheten har också två rekryteringssamordnare som
ansvarar för att rekrytera timvikarier löpande samt sommarvikarier till hela förvaltningen.
Bemanningsenheten är organisatoriskt placerad i HR- funktionen där du ingår i en enhet om sex medarbetare som tillsammans med HR-chef driver och utvecklar HR-arbetet på förvaltningen. Utöver HR-specialister och HR-administratör består enheten av enhetschefen som ansvarar för den administrativa samordnarenheten.
Vi sitter i fräscha lokaler mitt i Borås centrum där förvaltningens stödfunktioner och chefer är samlade.
Enhetschef till BemanningsenhetenPubliceringsdatum2025-09-12Dina arbetsuppgifter
Du har personalansvar för enhetens engagerade och kompetenta medarbetare som utgörs av bemanningsplanerare, rekryteringssamordnare och de anställda i poolen. Du arbetar både på en strategisk nivå och finns också med i det operativa och de dagliga frågorna som finns på enheten. En stor del av arbetet handlar om att stötta verksamhetens chefer i bemanningsfrågor.
Som enhetschef för Bemanningsenheten ansvarar du tillsammans med en chefskollega att hålla ihop bemanningsfrågorna i förvaltningen. Du kommer att vara med i olika arbetsgrupper och nätverk som arbetar med bemanningsfrågor i stort i staden men också inom förvaltningen. Det finns forum där fokus ligger på arbetsgivarvarumärke och en samlad syn i staden kring vikarierna, samt forum som driver den mer tekniska och systemadministrativa frågorna framåt.
Övrig information
Här kan du läsa om dina förmåner som anställd i Borås Stad.
Intervjuer kan komma att hållas löpande redan innan ansökningstidens slut, så vänta inte med din ansökan.Kvalifikationer
Du som söker har en kandidatexamen exempelvis inom HR-området eller annat som arbetsgivaren bedömer lämplig samt tidigare erfarenhet som chef.
Vi söker dig som är prestigelös, välorganiserad och har lätt för att skapa dig en överblick och förstå ett större sammanhang. Eftersom förvaltningen ständigt arbetar med utvecklingsfrågor är det viktigt att du är drivande och är bra på att utveckla nya arbetssätt och metoder, inte minst gällande IT-system.
Utöver det är du lösningsorienterad, duktig på att kommunicera och har ett coachande förhållningssätt så att dina medarbetare får rätt förutsättningar att kunna utföra sitt jobb.
Det har erfarenhet av bemanningsfrågor och det är meriterande om du har erfarenhet från dygnet-runt verksamhet samt erfarenhet av och förståelse för vår kärnverksamhet.
En förutsättning är mycket god svenska i både tal och skrift samt vana och kompetens i att navigera i många olika IT-stöd. Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Ersättning
Lön enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "30:2025:044". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Eva Wennberg 0728-851755 Jobbnummer
9505270