Enhetschef till Barn- och ungdomspsykiatrin, Gällivare
Region Norrbotten / Sjukvårdschefsjobb / Gällivare Visa alla sjukvårdschefsjobb i Gällivare
2026-06-30
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, Jokkmokk
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eller i hela Sverige
Vill du leda och utveckla barn och ungdomspsykiatrin i Malmfälten?
Vi söker dig som vill göra skillnad- för barn, unga, deras familjer och för våra medarbetare. Hos oss får du möjlighet att ta ett tydligt ledarskap i en verksamhet i utveckling, där kvalitet, tillgänglighet och arbetsmiljö står i centrum.
Vi söker
Vi söker dig som är trygg, tydlig och inspirerande och vill kombinera ledarskap och engagemang samtidigt som du drivs av att skapa resultat, arbetsglädje och nya möjligheter. Du har relevant högskole-/universitetsutbildning inom hälso- och sjukvård eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomspsykiatrin, psykiatrin eller barnsjukvården är det meriterande. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av ledande befattning med personal, ekonomi- och arbetsmiljöansvar.
Det här får du arbeta med
Som enhetschef i BUP Malmfälten blir du en nyckelperson i att forma en hållbar och kunskapsbaserad psykiatri, präglad av tillit, delaktighet och gemensamt ansvar. Du leder med riktning och mod, skapar förutsättningar för medarbetare att lyckas och driver utveckling tillsammans med engagerade kollegor – alltid med barnets bästa i fokus.
Verksamheten är en del av vår länsklinik inom Region Norrbotten. Som enhetschef är du underställd verksamhetschefen inom Barn- och ungdomspsykiatrin och ingår i verksamhetens länsledningsgrupp. Vi har ett nära samarbete mellan chefskollegor och leder gemensamt i flera frågor och även samarbetar med andra interna och externa parter såsom regionens kommuner.
Som enhetschef arbetar du även aktivt med kompetensförsörjning, patientsäkerhet och ekonomisk styrning. En god arbetsmiljö är en av verksamhetens högsta prioriteringar och innebär ett både kortsiktigt och långsiktigt arbete för att skapa hållbara förutsättningar för såväl medarbetare som patienter.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Det här erbjuder vi dig
En arbetsplats som satsar på ledarskap och innovation
Mentorskap eller yrkesmässig handledning från erfarna kollegor
Goda möjligheter till utveckling och balans i livet
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning inom ditt yrkesområde med ett chefsförordnande på tre år. Tillträde enligt överenskommelse.
Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste du som sökande till vår verksamhet vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret. Vi tillämpar registerkontroll före beslut om anställning enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
972 41 GÄLLIVARE Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Verksamhetschef
Christina Vikström christina.vikstrom@norrbotten.se +4691175483 Jobbnummer
9984717