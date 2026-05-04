Enhetschef till Bandhagshemmets stödboende
2026-05-04
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Välkommen till oss
Området boende vuxna är en del av socialförvaltningens avdelning Socialt stöd och är en stadsövergripande resurs som tillhandahåller boendeinsatser för hemlösa vuxna med skadligt bruk och beroende och/eller psykosociala problem. Området omfattar verksamheter som akutboende, stödboende, Bostad Först, Gamlebo vård- och omsorgsboende, försöks- och träningslägenheter samt samlarteamet. Enhetens huvuduppdrag är att stödja personer i processen ur hemlöshet. Nu söker vi en enhetschef till stödboendet Bandhagshemmet. Verksamheten vänder sig till kvinnor och män som till följd av hemlöshet, skadligt bruk och beroende, psykisk ohälsa eller andra svårigheter behöver stöd från socialtjänsten. Stödet som erbjuds utgår från beställarens uppdrag och stödinsatserna baseras på evidensbaserade metoder. Insatserna är individuellt anpassade efter den enskildes målsättningar och behov och syftar till att möjliggöra för brukaren att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Bandhagshemmet är beläget i Bandhagen. Här finns 65 platser och 24 anställda bestående av enhetschef, gruppledare, administrativ assistent, behandlingsassistenter, kockar och ekonomibiträde.
Vi erbjuder
Vi rekryterar utan det personliga brevet för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Rekryteringsprocessen består av intervjuer, arbetspsykologiska tester samt referenstagning.
Låter det här som en spännande utmaning för dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Som chef inom Område boende vuxna ingår du i en ledningsgrupp med 7 kompetenta kollegor inklusive en stabsfunktion som du kan använda som stöd att utveckla och förbättra enheten och verksamhetens arbete. Du erbjuds en spännande och utvecklande chefsroll där du leder en välfungerande och driven personalgrupp. Socialförvaltningen har ett bra administrativt stöd att ta hjälp av i din funktion så som HR och ekonomicontroller. Vi har flextid och sommartid samt friskvårdsbidrag och rabatt på flera friskvårdsanläggningar.
Din roll
Som enhetschef förväntas du självständigt leda, organisera och utveckla verksamheten utifrån gällandelagstiftning, riktlinjer, stadens mål- och styrdokument samt i enlighet med uppdrag och uppsatta mål. Du förväntas att arbeta för den aktuella målgruppen och säkerställa innehåll och kvalitet i verksamheten med gällande ekonomiska förutsättningar. Du har budget-, personal- och arbetsmiljöansvar. I rollen ingår att aktivt delta i utvecklingsfrågor på enhetsnivå och involvera medarbetarna i det gemensamma utvecklingsarbetet. Du kommer att ha ett nära samarbete med kollegor inom områdets ledningsgrupp samt med beställare på stadsdel och område hemlösa. Du rapporterar direkt till områdeschef.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget,
aktuell och flerårig ledarerfarenhet inom socialt arbete,
erfarenhet av arbete på utförarverksamhet med människor med skadligt bruk och beroende, psykiskohälsa och/eller som befinner sig i hemlöshet,
aktuell erfarenhet av att driva utvecklings- och förändringsarbete,
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Dina personliga färdigheter och förmågor
Chefsuppdraget är både utvecklande och utmanande och kräver ett ledarskap som präglas av samarbete, tydlighet och en stark utvecklingsdrivkraft. Som chef hos oss är du en förebild som skapar ett öppet och tillitsfullt arbetsklimat där medarbetare känner delaktighet och engagemang. Du tar tillvara idéer och perspektiv och arbetar aktivt för att utveckla verksamheten med ett helhetsperspektiv i planering, agerande och beslut. Du är utvecklingsinriktad och driver förbättrings- och utvecklingsarbete på ett strukturerat och proaktivt sätt.
Rollen innebär många kontaktytor och du har lätt för att bygga relationer och samarbeta för att nå gemensamma mål. Du kommunicerar tydligt, skapar samsyn kring uppdrag och förväntningar och följer upp arbetet mot uppsatta mål. Genom ett inkluderande och tydligt ledarskap bidrar du till goda resultat och en hållbar utveckling av verksamheten
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Skeppstavägen 1-3 (visa karta
)
124 30 BANDHAGEN Arbetsplats
Socialförvaltningen, Avdelningen för socialt stöd, Område boende vuxna Kontakt
Gisela Norrman, Kommunal gisela.norrman@stockholm.se 08-50825188 Jobbnummer
9889152