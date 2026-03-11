Enhetschef till bageriet Börje Olssons Konditorier
2026-03-11
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Visa alla jobb hos Börje Olsson Konditorier AB i Luleå
Enhetschef till vårt anrika bageri
Älskar du doften av nybakat bröd på morgonen? Brinner du för ledarskap och vill göra varje dag i bageriet till en succé? Då kan du vara vår nya enhetschef på heltid!
Om rollen
Som vår bageri-chef ansvarar du för att vår produktion rullar smidigt, teamet mår bra och att alla bullar, bröd och kakor lever upp till våra höga kvalitetskrav. Du är både ledare och inspiratör, med fingret på pulsen i både produktion och personal.
Vad du gör hos oss
• Leder och peppar vårt bageriteam (vi gillar glada kollegor!)
• Planerar produktion och ser till att våra godsaker alltid finns i rätt mängd
• Ser till att kvalitén på våra tårtor och bakverk är i toppklass
• Tar ansvar för scheman, budget och personal samt några administrativa uppgifter
• Bidrar med idéer för nya produkter och förbättrade processer
Du är rätt person om du
• Om du har erfarenhet inom konditori och bageri
• Älskar bröd, bullar och bakverk lika mycket som struktur och resultat
• Kan skapa ett positivt arbetsklimat och motivera teamet
• Är lösningsfokuserad och inte rädd för att hugga i när det behövs
Vi erbjuder
• Ett kreativt och roligt arbetsklimat
• Möjlighet att påverka och utveckla bageriets produkter och processer
• Konkurrenskraftig lön och förmåner
• Chansen att jobba med ett passionerat team som älskar bakverk lika mycket som du
Ansök nu!
Skicka ditt CV och personliga brev till emma@borjeolssons.se
senast
2026-04-02 och märk med "Enhetschef Bageriet". Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: emma@borjeolssons.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Enhetschef bageriet". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Börje Olsson Konditorier AB
(org.nr 556534-7233)
976 33 LULEÅ Arbetsplats
Börje Olssons Konditorier AB Jobbnummer
9789364