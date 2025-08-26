Enhetschef till avdelningen Stora projekt
2025-08-26
Varje dag under hela året spelar exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, väg- och spårvägssträckor, broar, tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028.
Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Besök gärna https://goteborg.se/wps/myportal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-eploateringsforvaltningen
eller följ oss på Linkedin https://www.linkedin.com/company/exploateringsforvaltningen-goteborgs-stad/Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
Som enhetschef för enhet projektledning 1 på avdelningen Stora projekt har du ett övergripande ansvar för enhetens verksamhet, ekonomi och medarbetare. Du leder cirka 25 medarbetare och har fullt personal- och arbetsmiljöansvar. Din verksamhet och medarbetares uppdrag består av att ansvara för planering och genomförande av stora program och projekt som bedöms vara komplexa och ha stor strategisk betydelse för Göteborg. Om du vill gå till jobbet och veta att du gör en viktig insats och samtidigt utveckla din kompetens med nya utmaningar är det här ett jobb för dig!
Ditt uppdrag är att skapa förutsättningar för både individens och verksamhetens utveckling, i nära samverkan med andra enheter, avdelningar och förvaltningar inom Göteborgs Stad.
I tjänsten ingår bland annat att:
• Leda, coacha och utveckla medarbetare med fokus på delaktighet och självledarskap
• Ansvara för att enheten har rätt kompetens och projektledningsförmåga
• Säkerställa god arbetsmiljö och ett hållbart arbetsklimat
• Leda verksamhetsplanering, uppföljning och utveckling av arbetssätt
• Budgetansvar för enhetens budget
• Bidra till utvecklingen av avdelningens projektstyrning och implementering av XLPM
• Delta i utvecklingen av programarbete och samverkan mellan stadens olika aktörer
• Arbeta med ekologiska och sociala hållbarhetsfrågor
• Potentiellt axla rollen som projektägare för några av våra större projekt
Du kommer att arbeta i en miljö med stor frihet under eget ansvar, flera kontaktytor och ett tydligt fokus på samarbete och gemensamma mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Ingenjörsexamen eller annan relevant högskoleutbildning inom exempelvis ekonomi, projektledning eller juridik som bedöms likvärdig
• Erfarenhet som personalansvarig chef, gärna med coachande ledarskap
• Erfarenhet från stadsutvecklingsprojekt eller liknande komplexa samhällsuppdrag
• Erfarenhet av att ha arbetat inom offentlig sektor ser vi som meriterande
För att lyckas i rollen tror vi att du är en person som har ett genuint intresse för personalledning och drivs av att utveckla både människor och verksamheter. Du har ett coachande ledarskap och skapar engagemang genom tillit, lyhördhet och tydlig kommunikation. Du har lätt för att samarbeta och bygga relationer, både inom den egna organisationen och externt.
Vi tror också att du har en god helhetssyn, är självgående och tar initiativ. Du arbetar strukturerat och har sinne för ordning och reda, samtidigt som du är mål- och resultatorienterad. Din kommunikativa förmåga är god du uttrycker dig klart och väl i både tal och skrift, och du har förmågan att leda i förändring med fokus på långsiktig utveckling.
ÖVRIGT
Vi planerar att genomföra intervjuer under v.40, 41, 42 och 43. Under den här rekryteringen kommer vi också ta hjälp av Göteborg stads Center för ledarutveckling för tester och praktiska case under en heldag som kommer att genomföras under antingen 31/10 eller 4/11. Dessa datum är bra att se till att man är tillgänglig redan när du skickar in din ansökan!
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Vi vill att exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
