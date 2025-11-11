Enhetschef till avdelningen för Samhällsutveckling
Verket För Innovationssystem / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-11-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Verket För Innovationssystem i Stockholm
, Nacka
eller i hela Sverige
Gillar du att se hur samhällsutmaningar kan driva fram nya lösningar? Vill du bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft genom hållbarhet, resiliens och säkerhet? Motiveras du av att leda kvalificerade medarbetare och skapa en miljö där engagemang, kreativitet och samarbete leder till gemensamma resultat?
Vi erbjuder
Hos oss får du leda en enhet som arbetar för att Sverige ska stå bättre rustat att möta komplexa samhällsutmaningar - genom forskning, innovation och samverkan.
Du får möjlighet att bygga och bredda ditt nätverk, både nationellt och internationellt. Tillsammans med dina medarbetare och med stöd från hela Vinnova bidrar du till en hållbar och konkurrenskraftig framtid för Sverige.
Vår vision är att vara Sveriges mest attraktiva statliga arbetsgivare. För att nå dit erbjuder vi bland annat:
• goda möjligheter till kompetensutveckling
• generös friskvård
• ett brett utbud av personalaktiviteter
Vi sitter i moderna lokaler i centrala Stockholm och har en öppen, innovativ och samarbetsorienterad kultur. Läs gärna mer om oss och vårt arbetsgivarerbjudande här
Rollbeskrivning
Du ingår i ledningsgruppen för avdelningen Samhällsutveckling, som verkar inom områden som samhällsbyggnad, säkerhet, beredskap, digitalisering och governance (styrmodeller).
Som enhetschef har du budget-, resultat- och personalansvar för cirka tio medarbetare. Ditt uppdrag är att säkerställa en god arbetsmiljö och en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning. Du tar tillvara och utvecklar medarbetarnas kompetens, genomför medarbetar- och lönesamtal, och ger stöd i prioritering av dina medarbetares arbetsuppgifter.
Utöver uppdraget som enhetschef har du också en ledarroll i Vinnovas områdesstruktur, där huvuddelen av verksamheten bedrivs. Inledningsvis är du biträdande ansvarig för området Hållbara värdekedjor, som syftar till att utveckla hållbara, resilienta och cirkulära värdekedjor. Denna roll kan förändras över tid utifrån regeringens styrning eller Vinnovas prioriteringar.
Kvalifikationskrav
• Akademisk examen inom ett för tjänsten relevant område.
• Chefs- och ledarerfarenhet inom forskning och innovation.
• Erfarenhet och vana att företräda en verksamhet inför beslutsfattare och externa parter.
• Ett brett nätverk inom ett för tjänsten relevant område.
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Du uttrycker dig väl i både tal och skrift på båda språken.
Meriterande kvalifikationer
• Erfarenhet av finansiering av forskning och innovation.
• Erfarenhet från en bredd, snarare än djup, av samhällssektorer som industri och offentlig verksamhet.
• Erfarenhet inom beredskap, mobilitet, samhällsplanering eller digitalisering.
Personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi söker dig som motiveras av Vinnovas uppdrag att främja hållbar samhällsutveckling och ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart näringsliv.
Du trivs med att arbeta tvärdisciplinärt och har förmåga att snabbt ställa om när förutsättningar förändras. Du ser system och sammanhang och jobbar effektivt i processer för att nå långsiktiga resultat.
Vidare är du trygg och tydlig i ditt ledarskap. Du förstår vikten av dialog och koordinering för att framgångsrikt lösa uppgifter och utmaningar. Samtidigt är du bekväm med att välja väg i frågor där olika intressen står mot varandra.
Som person är du relationsbyggande, pragmatisk och initiativrik. Du engagerar, lyfter och coachar dina medarbetare att nå sina mål och sin fulla potential. Våra värderingar: respekt, ansvarstagande och mod genomsyrar ditt dagliga arbete.
Placering
Vi tillämpar hybridarbete, där våra medarbetare har möjlighet att kombinera arbete hemifrån och på kontoret. Minst hälften av arbetstiden ska förläggas till vårt aktivitetsbaserade kontor på Mäster Samuelsgatan 56, som ligger ett par minuters promenad från Stockholms centralstation.
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning och vi tillämpar sex månaders provanställning. Publiceringsdatum2025-11-11Ersättning
70 000 - 75 000 kr/månad. Den övre delen av spannet gäller för dig som har mycket lång och bred relevant erfarenhet.
Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi öppnar upp för innovation som ger hållbara lösningar och stärker svensk konkurrenskraft. Läs mer på vinnova.se Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer? Du är välkommen att kontakta Jonas Brändström, chef för avdelningen Samhällsutveckling, på jonas.brandstrom@vinnova.se
. Han hör av sig till dig via mejl eller telefon.
Vi avböjer all rekryterings- och annonseringshjälp. Facklig kontakt
Företrädare för ST är Jonathan Nylander 08-473 3024. För SACO är det Karin Stenström 08-473 3152. Så ansöker du
Välkommen att ansöka till oss via vår rekryteringsportal senast 2025-11-28.
Innan du skickar in din ansökan vill vi att du läser informationen om vår rekryteringsprocess här och om bisysslor här
Vi eftersträvar en jämn könsfördelning och värdesätter de perspektiv som kulturell och etnisk mångfald tillför verksamheten.
Vinnova arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekryteringsprocess. Detta innebär bland annat att du inte ska skicka in ett personligt brev och att du kan komma att få göra arbetspsykologiska tester i den här rekryteringen. Ersättning
70 - 75 000 kr/månad. Övre delen av spannet motsvarar en mycket lång och bred relevant erfarenhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verket För Innovationssystem
(org.nr 202100-5216), http://www.vinnova.se Arbetsplats
Vinnova Jobbnummer
9599951