Enhetschef till avdelning M86, Psykiatri Sydväst
2026-02-17
Universitetskliniken Psykiatri Sydväst drivs av visionen att erbjuda den bästa psykiatriska vården i Sverige. Vi är en del av SLSO psykiatri och har omfattande samverkan med Karolinska Institutet. Kliniken präglas av forskning, nytänkande, innovationer och ständig utveckling. Psykiatri Sydväst är i sin helhet samlad i Flemingsberg vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. http://psykiatrisydvast.se//
Vill du leda ett engagerat team och bidra till utvecklingen av framtidens psykiatriska heldygnsvård?
Psykiatri Sydväst söker nu en driven och trygg enhetschef till en av våra heldygnsvårdsavdelningar för patienter med affektiva sjukdomar - en verksamhet där patientens berättelse, personcentrerad vård och kontinuerligt förbättringsarbete står i centrum.
Tio skäl till varför vi tycker att du ska välja Psykiatri Sydväst som arbetsplats.
Psykiatri Sydväst är en universitetsklinik med omfattande forskning, utbildning och utvecklingsarbete i nära samverkan med Karolinska Institutet. Vi är samlade vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och erbjuder specialistpsykiatrisk vård till personer från 18 år och uppåt.
Heldygnsvården består av flera avdelningar med olika inriktningar, där teamarbete, reflektion och systematiskt förbättringsarbete är självklara delar av vardagen. Vi arbetar enligt konceptet Safewards och har fokus på ett personcentrerat och respektfullt bemötande.
Uppdraget som enhetschef
Som enhetschef får du en central roll i att leda och utveckla avdelningens kvalitativa arbete - både i det dagliga arbetet och långsiktigt. Du blir en närvarande ledare med ansvar för:
Personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
Att driva utvecklings- och förändringsarbete i linje med klinikens mål
Att säkerställa en trygg, patientsäker och personcentrerad vård
Att leda multidisciplinära team med tydlighet och lyhördhet
Samarbete över avdelnings- och sektionsgränser samt med våra öppenvårdsenheter
Att bidra till klinikens kultur av reflektion, innovation och kontinuerligt lärande
Du arbetar i nära partnerskap med avdelningens medicinsk ansvarig läkare (MLA) och tillsammans bildar ni ett stabilt ledarpar.Dina personliga egenskaper
Är trygg i ditt ledarskap och tydlig i din kommunikation.
Är mål- och samarbetsinriktad.
Har lätt för att inspirera och skapa delaktighet.
Bygger förtroende och har förmåga att leda genom förändring - både stabilt och lyhört.
Välorganiserad och strukturerad.
Vi söker dig som har förmågan att se helheten och drivkraften att bidra till hela klinikens utveckling och framgång.
Har viljan att utvecklas i din roll och bidra till ett hållbart och lysande ledarskap. Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska Erfarenhet av psykiatrisk vård Erfarenhet av ledningsuppdrag, eller tydlig ledarpotential Goda kunskaper i svenska (lägst nivå C1).
Meriterande
Specialistsjuksköterskeutbildning i psykiatri Erfarenhet av förändringsarbete, kvalitetsutveckling eller akutpsykiatri Erfarenhet av systemen Heroma, Take Care, Raindance eller QlikView Intresse för fysisk aktivitet, t.ex. i samband med Braining.
Vi erbjuder
Som enhetschef inom Psykiatri Sydväst får du:
Leaderacademy - utbildning för att stärka chefer i uppdraget
Mentorskap av erfaren chefskollega
Goda möjligheter till kompetensutveckling
Konkurrenskraftiga förmåner såsom friskvårdsbidrag, friskvårdstimme och förmånligt pensionsavtal.
En arbetsplats där forskning, utveckling och innovation är en naturlig del av vardagen
Anställningen är en tillsvidaretjänst som sjuksköterska med ett tidsbegränsat chefsförordnande.Övrig information
Registerkontroll och nyanställningsundersökning via företagshälsovården tillämpas inför beslut om anställning.
Välkommen med din ansökan!
Urval sker löpande. Vi tar endast emot ansökningar via Region Stockholms rekryteringssystem.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att höra av dig.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
