Enhetschef till avdelning för myndighet
2025-09-18
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Ref: 20252161 Publiceringsdatum2025-09-18Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef på avdelningen för myndighet leder du enheten för SVU/korttid. Uppdraget handlar om att skapa en trygg och säker övergång från sluten hälso- och sjukvård (SVU) samt att ansvara för uppföljning av korttidsbeslut. Här arbetar omkring 80 medarbetare fördelade på tre sektioner, där vi samlar biståndshandläggare, assistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter i tvärprofessionella team. Denna unika sammansättning gör att vi kan möta brukarnas behov på utifrån ett helhetsperspektiv.
Du leder enheten genom tre sektionschefer och tillsammans med medarbetarna driver ni både det löpande arbetet och utvecklingen framåt. Uppdraget är stabilt och förutsättningarna goda och du kommer till en välfungerande verksamhet med hög kompetens, starka stödresurser och ett nära samarbete med avdelningens ledningsgrupp. Här finns redan strukturer och processer på plats, vilket gör att du kan vara en närvarande chef med fokus på ledarskap, samverkan och utveckling.
I rollen har du ansvar för ekonomi, budget, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Du arbetar tillitsbaserat och bidrar till en kultur präglad av lärande, trygghet och respekt. Det finns utrymme att utveckla verksamheten vidare, men också att vårda det som fungerar väl.
En central del i uppdraget är samverkan, både internt mellan professionerna och externt, inte minst med regionen. Här finns stora möjligheter att påverka och driva kvalitetsutveckling i gränsytorna mellan kommunal vård och sjukvård.
Som chef blir du en del av en stark ledningsgrupp där du inte står ensam. Du har stöd av sektionschefer, utvecklare, förste biståndshandläggare samt avdelningens stödfunktioner inom HR och ekonomi.
Det här är en roll för dig som vill kombinera ett stabilt uppdrag med möjligheten att fortsätta utveckla. Du får arbeta nära engagerade medarbetare och ha stort mandat i en organisation som ger dig både förtroende och stöd.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• En relevant akademisk examen, minst 180 hp.
• Tidigare erfarenhet som chef.
• God kunskap om arbete i en politiskt styrd organisation och/eller kommunalt arbete.
• God kunskap i svenska språket, både i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av att vara chef över andra chefer.
• Erfarenhet av samverkan vid utskrivning från sluten hälsosjukvård.
• Chefs- eller ledarskapsutbildning.
• Erfarenhet av facklig samverkan.
Som ledare är du trygg, stabil och har god självinsikt. Dina relationer präglas av lyhördhet och smidighet, och du bygger förtroende genom att kommunicera tydligt och lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
Att motivera och engagera andra faller dig naturligt. Du ger medarbetare det mandat de behöver för att nå gemensamma mål, samordnar grupper och blir en självklar referenspunkt. På så sätt skapar du delaktighet och driv i organisationen.
Kommunikation är en av dina styrkor och du gör förväntningar tydliga, säkerställer att budskap når fram och följer upp så att arbetet håller riktningen.
Med en affärsmässig blick väger du in kostnader, intäkter och effektivitet och bidrar till ett långsiktigt hållbart resultat. Planering och prioritering sker på ett strukturerat sätt, och du ser till att tidsramar hålls och mål uppnås.
Låter detta som ett intressant uppdrag för dig? Då är du välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Myndighetsavdelningen består av drygt 200 medarbetare och är organiserade i tre enheter. I varje enhet finns en ledningsgrupp bestående av enhetschef, sektionschefer och stödfunktioner. Utöver SVU/korttid är det enheten för ordinärt boende där biståndshandläggare ansvarar för utredning, bedömning och beslut av insatser för brukare inom det ordinära boendet. Samt enheten avgifter, boende och förmedling där assistenter, avgiftsadministratörer och sekreterare arbetar med olika stödinsatser, och där biståndshandläggarna ansvarar för brukare som beviljats eller bor på särskilt boende. Enheten ansvarar även för förmedling som koordinerar korttidsplatser och växelvårdsplatser, samt stödjer hela avdelningen både administrativt och kompetensutvecklande.
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Visstidsanställning, vikariatet sträcker sig till 2027-01-31.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
