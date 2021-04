Enhetschef till avdelning 93, Psykiatrisk intensivvårdsavdelning - Region Västmanland - Sjukvårdschefsjobb i Västerås

Region Västmanland / Sjukvårdschefsjobb / Västerås2021-04-14Vi söker dig som med öppenhet, tydlighet och förmåga till dialog vill vara delaktig i utveckling av den psykiatriska intensivvården i Region Västmanland? Som enhetschef hos oss har du frihet och ansvar att tillsammans med dina medarbetare utveckla en effektiv och kvalitativ verksamhet, samt en hållbar och stimulerande arbetsmiljö.Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i livet och samhället och gör skillnad varje dag, på riktigt.ArbetsuppgifterSom enhetschef har du ansvar för verksamhet, personal och ekonomi. Du har personalansvar för 24 medarbetare, det är en erfaren grupp bestående av specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor och skötare som brinner för sitt uppdrag att vårda psykiskt sjuka i det akuta skedet. I rollen ingår även viss arbetsledning och nära samarbete med läkare.Du leder och utvecklar verksamheten utifrån de mål och ekonomiska ramar som ges. Inom dessa ramar har du som chef frihet och ansvar att tillsammans med dina medarbetare arbeta för att utveckla en effektiv, kvalitativ och patientsäker verksamhet med en hållbar och stimulerande arbetsmiljö.Ett nära samarbete med övriga enhetschefer är en del av arbetet liksom att samarbeta med andra både inom och utanför den egna organisationen, vilket har till syfte att förbättra kvaliteten i vården samt få en säker och smidig utslussning av patienten.Som enhetschef ingår du i vuxenpsykiatrins ledningsgrupp.Om arbetsplatsenVuxenpsykiatri Västmanland är indelad i tre sektioner: Sektion beroendevård, Sektion öppenvård och Sektion länsgemensamma resurser. Avdelning 93 (PIVA, psykiatrisk intensivvårdsavdelning) är organiserad under länsgemensamma resurser.Avdelning 93, PIVA är en del av den högspecialiserade vården vid Västmanlands sjukhus. PIVA-enheten har i uppdrag att ta emot de mest vårdkrävande patienterna, främst psykoser men även övriga i behov av psykiatrisk intensivvård. På PIVA-enheten förekommer att patienter vårdas under tvång enligt LPT och att tvångsåtgärder behöver vidtas. Patientsäkerhets- och kvalitetsfrågor är i ständigt fokus för att främja en så god och säker vård som möjligt.2021-04-14Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska gärna med specialistutbildning inom psykiatri. Vi ser att du har erfarenhet av arbete inom psykiatri och att du har erfarenhet av ledarskap från tidigare roller. Det är meriterande med arbetsmiljö- och ledarskapsutbildning samt erfarenhet av att leda utvecklingsarbete.Det händer mycket hos oss och vi jobbar för att ligga i framkant därför tror vi att du trivs bäst om du är en person som har ett stort intresse för att utveckla och utvecklas tillsammans med dina medarbetare. Du ser möjligheter och har förmåga att engagera medarbetare i utvecklingsarbetet och ta tillvara på deras kunskap och idéer.Du är trygg i dig själv och visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut, vidare tänker du i ett brett perspektiv på frågor och har förmåga att analysera och dra slutsatser trots begränsad information eller svåra omständigheter.Vi ser det som självklart att du har driv, engagemang och intresse för den aktuella tjänsten.AnställningsvillkorTillsvidare i grundprofessionen med tidsbegränsat förordnade under fyra år som enhetschef.Tillträde efter överenskommelse.Välkommen med din ansökan senast 30 april 2021!Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!Bifoga gärna intyg och betygshandlingar med din ansökan.Utdrag från polisens belastningsregister kommer att begäras vid en eventuell anställningVi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.Region Västmanland är en av länets största arbetsgivare med ca 7 000 anställda. Vår huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik och miljö. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.Titta gärna på vår informationsfilm: https://youtu.be/7qLByHRP6mY Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-30REGION VÄSTMANLAND5692473