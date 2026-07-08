Enhetschef Till Asih Söderort
Aleris Sjukvård AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2026-07-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleris Sjukvård AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Hos oss får du inte bara ett chefsuppdrag – du får en roll där du verkligen kan påverka. Du leder en verksamhet med hög kompetens, stark teamkänsla och ett tydligt patientfokus. Samtidigt som du får goda förutsättningar att växa som ledare i en organisation som satsar på dig som chef.Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Aleris ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) tillhör affärsområdet Närsjukvård som även innefattar Basal hemsjukvård, Rehab Station och Uppsala Närakut. Inom ASIH möter vi patienter med komplexa och ofta livshotande tillstånd som behöver kvalificerad vård utanför sjukhusen. Vår styrka ligger i struktur, helhet, i det nära samarbetet mellan professioner och i vårt personcentrade arbetssätt med fokus på patientens behov, önskemål och livssituation och med hänsyn till närståendes behov.
På ASIH Söderort arbetar ett multiprofessionellt team bestående av sjuksköterskor, undersköterska, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och läkare som alla arbetar tätt ihop och stöttar varandra med sina kunskaper och ett genuint engagemang för våra patienter och varandra.
Som enhetschef på ASIH Söderort leder du teamet tillsammans med specialistläkare och är närmaste chef för ett team med ca 10 sjuksköterskor och 1 undersköterska.
Rollen
Som enhetschef har du en nyckelroll i att skapa förutsättningar för en välfungerande, trygg och kvalitativ verksamhet. Du ansvarar för helheten – från ekonomi och resultat till arbetsmiljö, kvalitet och dina medarbetare i teamet.
Du leder det dagliga arbetet och driver verksamheten framåt. Du planerar, prioriterar och följer upp samtidigt som du är närvarande i verksamheten och nära dina medarbetare. Ditt ledarskap bidrar till struktur, tydlighet och arbetsglädje där du skapar en miljö där medarbetare känner sig trygga att utvecklas och ta eget ansvar.
Din kliniska erfarenhet är en viktig del av uppdraget då du har förmågan att stötta i komplexa vårdsituationer, göra kvalificerade bedömningar och fungera som ett naturligt bollplank för teamet.
Du blir en del av en erfaren och stöttande chefsgrupp där samarbete och kunskapsutbyte är en självklar del av vardagen. Samtidigt har du tillgång till stödfunktioner inom HR, ekonomi och kvalitet för att underlätta i ditt uppdrag.
Vårt erbjudande
Som medarbetare på Aleris får du tillgång till en rad olika förmåner som stödjer dig både i arbetsliv och privat. Vi strävar efter att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för dig att trivas och utvecklas. Läs mer om våra förmåner här.
Aleris väljer att satsa på sina chefer och som ser värdet i ett hållbart och närvarande ledarskap. Hos oss får du en genomarbetad introduktion som ger dig goda förutsättningar för att komma in i rollen. Du kommer även ha möjlighet att delta i vårt ledarskapsprogram som stärker dig i ditt uppdrag som ledare.
Vi erbjuder en arbetsmiljö med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka verksamhetens utveckling och vi är certifierade inom kvalité och miljö. Här uppmuntras idéer och initiativ och du blir en viktig del i att forma framtidens arbetssätt inom avancerad vård i hemmet genom att använda nya tekniska verktyg
Om dig
Vi söker dig som är en trygg och reflekterande ledare med ett genuint intresse för människor. Du har förmågan att se helheten och skapa riktning mot gemensamma mål samtidigt som du är lyhörd och närvarande i ditt ledarskap.
Du söker dig som är:
Legitimerad sjuksköterska, gärna specialistsjuksköterska
Tidigare erfarenhet ett chefs- eller ledaruppdrag gärna inom hälsa och sjukvård
Meriterande om du har tidigare erfarenhet inom ASIH, onkologi eller andra liknande verksamheter
Som person är du strukturerad och tydlig, med en god kommunikativ förmåga. Du kan prioritera och fatta beslut och ser förändring som en naturlig del i ditt arbete. Du trivs i en verksamhet som är i ständig utveckling där utvärdering är en del av det dagliga arbetet med målet om att skapa mer tid till patienterna.
Du delar Aleris värderingar – att arbeta Ansvarsfullt, Innovativt och Enkelt– och vill bidra till en vård som ligger i framkant. Du känner dig bekväm i en komplex vårdmiljö och har den kliniska trygghet som krävs för att stödja ditt team.
Anställningsvillkor Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inleds med 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid Tillträde: Enligt överenskommelse Lön: Individuell lönesättning Kollektivavtal finn
Ansökan Vi ser fram emot att höra från dig och tar emot ansökningar till 2026-06-14, vi arbetar löpande med ansökningarna så skicka gärna in din ansökan redan idag!
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta verksamhetschef Roger Larsson på 070-484 51 03 eller via mail Roger.Larsson@aleris.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7510630-2092086". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://karriar.aleris.se
Upplagsvägen (visa karta
)
117 55 STOCKHOLM Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9996724