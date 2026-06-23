Enhetschef till Arbetsplats Hammarö (APH)
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2026-06-23
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Välkommen till oss på Hammarö!
Hammarö är en kommun med framåtanda och stark tillväxt som ligger vid Vänern omgiven av klippor och vatten. Många väljer att flytta till oss vilket gör att vi ständigt växer och utvecklas. Något som speglar allt som sker i vår kommun är närheten till staden, invånarna, vattnet och till varandra. Hos oss får du en arbetsplats mitt i vår vackra skärgård!
Inom socialförvaltningen arbetar du dagligen med att ge trygghet, kvalité eller stöd till våra invånare. Vi som arbetar här värdesätter det personliga mötet mer än något annat. I takt med att vi växer utvecklar vi naturligt våra verksamheter, förnyar våra lokaler och har en utvecklingsvilja. Vi finns till för att ge Hammaröborna en bättre vardag och att få varje människa att med egen kraft skapa ett bra liv.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-23Arbetsuppgifter
Socialförvaltningen i Hammarö kommun söker en enhetschef till Arbetsplats Hammarö (APH), kommunens arbetsmarknadsenhet.
Som enhetschef är du direkt underställd verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen (IFO) och ingår i IFO:s ledningsgrupp. Du har ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö.
Tillsammans med ett administrativt team och en operativ utförarverksamhet ansvarar du för att leda och utveckla arbetet med att stödja individer till egen försörjning, särskilt personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. En viktig del framåt är att anpassa verksamheten till aktivitetskravsreformen som träder i kraft den 1 juli.
Inom enheten ingår även ansvar för integration samt budget- och skuldrådgivning. Du driver utveckling av arbetssätt utifrån forskning, riktlinjer och beprövad erfarenhet, samt ansvarar för uppföljning och måluppfyllelse.
Du samverkar brett och bidrar aktivt i ledningsarbetet. Rollen kräver helhetssyn, flexibilitet och förmåga att leda i förändring.
Vi erbjuder ett utvecklande uppdrag med goda möjligheter att påverka verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen eller annan likvärdig utbildning och erfarenhet av arbete med arbetsmarknadsinsatser.
Det är meriterande om du har chefserfarenhet samt erfarenhet av arbete enligt BIP eller liknande arbetssätt.
Du är en tydlig och utvecklingsinriktad ledare som arbetar strukturerat och resultatinriktat. Du har god förmåga att prioritera, fatta beslut och skapa goda samarbeten. Ditt ledarskap präglas av tillit, tydlighet och engagemang.
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
I enlighet med lag om registerkontroll vid anställning till ledande befattningar i kommuner kan utdrag ur belastningsregistret komma att begäras inför anställning.
Urvalsarbetet påbörjas efter sista ansökningsdag och intervjuer planeras att genomföras under vecka 29.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hammarö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hammarö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332010". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hammarö Kommun
(org.nr 212000-1793)
663 31 SKOGHALL Arbetsplats
Hammarö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Nås via kommunens Kontaktcenter.
Facklig representant 054-515000 Jobbnummer
9974151