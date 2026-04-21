Enhetschef till allmänpsykiatrisk heldygnsvård, Psykiatri Sydväst.
2026-04-21
Vill du kombinera nära ledarskap med utvecklingsarbete och personcentrerad psykiatrisk vård?
Vi söker en trygg och engagerad enhetschef till en av våra allmänpsykiatriska heldygnsvårdsavdelningar, M67. Här blir du en nyckelperson i ett erfaret team där patientens berättelse, personcentrerad vård och kontinuerligt förbättringsarbete står i fokus.
På Psykiatri Sydväst har vi flera heldygnsvårdsavdelningar med olika uppdrag, där samarbete mellan avdelningarna är en självklar del av vårt arbete. Vår vård präglas av ett personcentrerat förhållningssätt och vi arbetar enligt konceptet Safewards. Här finns tid för reflektion och vi erbjuder löpande kompetensutveckling.
Vi har frågat klinikens medarbetare vad som gör det attraktivt att arbeta här. Läs deras svar här: 10 skäl att jobba på Psykiatri SydvästPubliceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Som enhetschef har du en central och närvarande roll i avdelningens verksamhet. Du leder, utvecklar och följer upp det kvalitativa arbetet - både i vardagen och på längre sikt. I ditt uppdrag ingår:
personal-, arbetsmiljö- och budgetansvar
driva utvecklings- och förändringsarbete i linje med klinikens mål
säkerställa trygg, säker och personcentrerad vård
leda och samordna multidisciplinära team på ett tydligt och lyhört sätt
samarbeta med andra avdelningar, sektioner och våra öppenvårdsenheter
bidra till en kultur som präglas av reflektion, innovation och kontinuerligt lärande
Du arbetar i nära partnerskap med avdelningens medicinskt ledningsansvariga läkare (MLA). Tillsammans bildar ni ett stabilt och välfungerande ledarpar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med tidigare erfarenhet av psykiatrisk vård. Du har erfarenhet av ledningsuppdrag eller har en naturlig förmåga att leda och inspirera andra. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift, lägst nivå C1.
Meriterande
Det är meriterande om du har en specialistutbildning i psykiatri, erfarenhet av förändringsarbete och organisatorisk kvalitetsutveckling. Erfarenhet av systemen Heroma, TakeCare, Raindance och QlikView. Intresse för fysisk aktivitet, till exempel i samband med Braining.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Dina personliga egenskaper
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du:
är trygg i ditt ledarskap och tydlig i din kommunikation
är mål- och samarbetsinriktad
har lätt för att inspirera, skapa delaktighet och engagemang
bygger förtroende och kan leda i förändring på ett stabilt och lyhört sätt
är välorganiserad och strukturerad
har förmåga att se helheten och vill bidra till hela klinikens utveckling
vill utvecklas i din chefsroll och bidra till ett hållbart och utvecklande ledarskap
Anställningsform
Tillsvidareanställning. Du anställs i din grundbefattning som sjuksköterska med ett tidsbegränsat chefsförordnande.
Vårt erbjudande till dig
Som enhetschef hos oss får du förutsättningar att lyckas i ditt uppdrag och utvecklas i ditt ledarskap. Vi ger dig:
Leaderacademy - ledarskapsutbildning som stödjer dig i chefsrollen
Mentorskap av erfaren chefskollega
Goda möjligheter till kompetensutveckling inom både ledarskap och psykiatri
En arbetsmiljö där forskning, utveckling och innovation ingår i det dagliga arbetet
Som arbetsgivare är vi måna om att du ska må bra. Därför erbjuder vi bland annat friskvårdstimme, ett friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år, ett mycket förmånligt pensionsavtal samt föräldraförmåner. Läs mer om alla våra förmåner här.Övrig information
Registerkontroll och nyanställningsundersökning via företagshälsovården görs innan beslut om anställning.
Är du nyfiken på tjänsten? Sök idag eller kontakta oss för mer information!
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och kopia av din sjuksköterskelegitimation. Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Psykiatri Sydväst
Universitetskliniken Psykiatri Sydväst drivs av visionen att erbjuda den bästa psykiatriska vården i Sverige. Vi är en del av SLSO psykiatri och har omfattande samverkan med Karolinska Institutet. Kliniken och präglas av forskning, nytänkande, innovationer och ständig utveckling. Psykiatri Sydväst är i sin helhet samlad i Flemingsberg vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Läs mer om Psykiatri Sydväst här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Slso, Psykiatri Sydväst, Akutpsykiatriska Sektionen Kontakt
Vårdförbundet, Lena Elfström 08-12340492 Jobbnummer
9868306