Enhetschef till Alens vård- och omsorgsboende
2025-12-17
Alen är ett vård och omsorgsboende som ligger i centrala Mariestad. Här har vi fräscha lokaler och trivsam arbetsmiljö. Dessutom har vi en fantastisk utemiljö med naturen in på knuten. Boendet invigdes i december 2018 och har fyra avdelningar. Till enheten hör även fyra dagverksamheter och två fotterapeuter.
Vi förstärker nu ledningsorganisationen på Alen genom att gå från en enhetschef och en biträdande till att istället ha två enhetschefer. Därför söker vi nu två enhetschefer som har ett gemensamt helhetsansvar för verksamheterna och som i nära samarbete med varandra ska leda och fördela arbetet.
Är du en erfaren ledare som har ett positivt och inspirerande förhållningssätt? Har du förmågan att jobba prestigelöst och vill vara en del i utvecklingen av äldreomsorgen?
Arbetsuppgifter
Du har personal-, budget- och arbetsmiljöansvar för dina arbetsställen där även utvecklings- och förbättringsarbete ingår som en naturlig del i ditt chefsuppdrag.
Att tillvarata och utveckla kompetensen i dina arbetsgrupper är en viktig del för både kvalitet och arbetsglädje. Du kvalitetssäkrar arbetsprocesser, dokumentation, rutiner och riktlinjer samt rapporterar till avdelningschef.
Du planerar och leder din verksamhet mot uppsatta mål. Tillsammans med din chefskollega och medarbetare hittar ni nya vägar och arbetssätt för att på bästa sätt ge god omsorg. Som stöd i det dagliga arbetet för vikarieanskaffning finns Resursenheten och övriga stödfunktioner är bland andra HR-partners, rekryterare och ekonomi.
I uppdraget ingår också beredskap ett par gånger per år där du ansvarar för jourtelefon inom hela äldre- och omsorgsförvaltningen.Kvalifikationer
Du har en akademisk utbildning inom social omsorg, beteendevetenskap eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren finner lämplig.
Vi söker dig som har ledarerfarenhet med budget- och personalansvar samt goda kunskaper inom äldreomsorgens lagstiftningar. Har du grundläggande kunskaper inom gruppsykologi och arbetsrätt är det meriterande.
I ditt ledarskap är du trygg, inspirerande, tydlig och lyhörd. Eftersom arbetet innebär ett nära samarbete med chefskollegor krävs också god förmåga att gemensamt hitta lösningar på ett prestigelöst sätt.
Du ska också vara driven och nytänkande och ha lätt för att sätta dig in i olika digitala verktyg.
Vad kan vi erbjuda dig?
Förutom att få möjligheten att arbeta med kompetenta och trevliga kollegor och medarbetare kan vi erbjuda dig:
• Förtroendearbetstid
• Möjlighet till distansarbete del av tid i samråd med chef utifrån verksamhetens behov
• Semesterväxling
• Löneväxling till pension
• Försäkringsförmåner
• Förmånscykel
• Tillgång till gratis inomhus- och utomhusbad
• Friskvårdsbidrag
Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi tillämpar provanställning.
När du gör din ansökan vill vi ha ett cv där dina tidigare meriter framgår. Det personliga brevet kan du däremot utesluta, istället får du besvara några urvalsfrågor. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och goda referenser. Innan erbjudande om sommarjobb vill vi även se ett utdrag från belastningsregistret.
Varmt välkommen att visa ditt intresse för tjänsten!
ÖVRIGT
Mariestad är framtidskommunen med tydlig riktning, vi ska växa! Vi står i startgroparna för en mycket spännande resa med planerade storsatsningar inom flera områden. Etableringarna kommer att innebära stora möjligheter för platsen och organisationen att växa och utvecklas. Vill du vara med och skapa drömlägen tillsammans? Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt lag när vi formar framtidens Mariestad!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter.
Ersättning
