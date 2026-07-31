Enhetschef till äldreomsorgen
Jönköpings kommun / Sjukvårdschefsjobb / Jönköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Jönköping
2026-07-31
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Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du leda en verksamhet som gör skillnad varje dag?
Som enhetschef inom äldreomsorgen får du möjlighet att leda och utveckla en verksamhet som har stor betydelse för människors vardag och livskvalitet. Vi söker en trygg och engagerad ledare som tillsammans med medarbetare och kollegor vill skapa en äldreomsorg präglad av kvalitet, delaktighet och omtanke.
Ditt nya jobb
Som chef i socialförvaltningen genomsyras ditt ledarskap av kommunens värdegrund och medarbetaridén. Du praktiserar ett hälsofrämjande ledarskap baserat på tillit, kunskap och lärande. Du skapar förutsättningar för medarbetarna att lyckas i sitt uppdrag med medborgarnas bästa i fokus.
Du utövar ett nära ledarskap genom att vara tillgänglig i vardagen för att stötta, stärka och ge uppskattning och återkoppling till medarbetarna. Tillsammans med medborgare och medarbetare ansvar du för att leda, analysera, möjliggöra, genomföra och följa upp verksamhetens kvalitet och resultat. Du har personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar och arbetar nära dina två chefskollegor på Stattutgatans äldreboende. Tillsammans med övriga chefskollegor ingår du i äldreområdets ledningsgrupp, som leds av områdeschefen.
I arbetet får du stöd från olika stödfunktioner inom förvaltningen som bemanningscontroller, HR och Ekonom.
Din kompetens
Vi söker dig som har relevant högskole- eller universitetsexamen på minst 180 hp, inom t ex socialt arbete, Hälso- och sjukvård eller liknande.
Du behöver också ha goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift samt vara trygg med att arbeta i digitala system.
Förutom att du har ett stort intresse för äldrefrågor behöver du vara strukturerad, stabil och tydlig. Arbetet kräver också att du är relationsskapande och är bra på att samarbeta.
Meriterande
Erfarenhet av arbete i ledande befattning är meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen/hälso-sjukvård och att ha arbetat i kommunal verksamhet eller inom annan politiskt styrd organisation.
Vi erbjuder dig
Som chef i Jönköpings kommun erbjuds du ett spännande, utmanande och omväxlande arbete tillsammans med medarbetare och kollegor. Du får också ta del generella förmåner som möjlighet till löneväxling, friskvårdsbidrag och betald semester från första anställningsåret. Läs mer om vilka förmåner du får som anställd i Jönköpings kommun här: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/detta-far-du-nar-du-jobbar-hos-oss
Välkommen till oss
Äldreomsorgen är en del av socialförvaltningen i Jönköpings kommun och har till uppgift att tillgodose äldres individuella behov av vård, omsorg och trygghet i enlighet med verksamhetens mål, riktlinjer och rådande förutsättningar. Det finns fem olika äldreområden som var och ett består av ett antal äldreboenden. Vi söker nu en enhetschef till Stattutgatans äldreboende som är beläget på Dalvik i Jönköping. Äldreboendet har 70 lägenheter, ca 70 medarbetare och tre enhetschefer.
Bra att veta
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträdesdag enligt överenskommelse.
Urvalsarbetet inleds när ansökningstiden löpt ut. Intervjuer planeras till den 25, 26 och 31 augusti. Testverktyg kommer att tillämpas.
Befattningen enhetschef är arbetsvärderad och återfinns i basgrupp J. För mer information om befattningens löneintervall se: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/jonkopings-kommun-som-arbetsgivare-/lon-och-lonestatistik
Vill du veta mer?
Rekryterande chef, se informationsrutan
fackliga representanter: https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/sa-soker-du-jobb-hos-oss/fackliga-foretradare-pa-socialforvaltningen
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre – för alla. Kom och jobba med oss. Välkommen att söka tjänsten som Enhetschef!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt alla samtal om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jönköpings Kommun
(org.nr 212000-0530), https://www.jonkoping.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Jönköpings kommun (visa karta
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551 89 JÖNKÖPING Arbetsplats
Socialförvaltningen Kontakt
Jeanette Szepesvari Burman jeanette.szepesvari-burman@jonkoping.se 036-107714 Jobbnummer
10017455