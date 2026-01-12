Enhetschef till akutmottagning i Kristianstad
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Sjukvårdschefsjobb / Kristianstad Visa alla sjukvårdschefsjobb i Kristianstad
2026-01-12
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du bli vår nya enhetschef och ingå i ett delat ledarskap med två enhetschefskollegor på Akutmottagning i Kristianstad? Då ska du söka den lediga tjänsten hos oss!
Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) är ett av Region Skånes fyra stora akutsjukhus. Här bedrivs kvalificerad akutsjukvård under dygnets alla timmar inom samtliga stora specialiteter. Akutmottagningen i Kristianstad har cirka 180 medarbetare och är centrum för akutsjukvården i Nordöstra Skåne med drygt 52 000 patientbesök/år.
Akutmottagningen är en kreativ, förändringsbenägen och dynamisk arbetsplats med en god gemenskap. Vi arbetar aktivt med utbildning och kompetensutveckling för att både attrahera och behålla vår kompetenta personal. Just nu pågår ett intensivt och spännande arbete med att planera nya lokaler för akutmottagningen.
Vill du genom ditt ledarskap bidra till Region Skånes vision, framtidstro och livskvalitet, för alla som bor och verkar i Skåne? Som chef i Region Skåne är du en del av den offentliga sektorn och kraften i ledarskapet hittar vi i samarbeten med chefskollegor och närmsta chef. Tillsammans med dina medarbetare skapar du engagemang, når resultat och driver utveckling!
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-oss/arbeta-som-chef/
Som chef med ansvar för att leda medarbetare tar du din verksamhet i förväntad riktning mot verksamhetens mål. Tillsammans med dina medarbetare utvecklar du verksamheten genom effektiva arbetssätt med hög kvalitet och följer upp kontinuerligt för lärande och vidareutveckling. Dina medarbetares engagemang är avgörande för framgång i ditt uppdrag och du värdesätter att coacha, ge feedback, utvärdera prestation, främja samarbete och skapa ett gott arbetsklimat. Du har arbetsgivar- och ledningsansvar som omfattar medarbetare, verksamhet och ekonomi.
I rollen som enhetschef hos oss är det delade ledarskapet centralt. Du och dina chefskollegor har gemensamt det övergripande ledningsansvaret med huvuduppdrag att driva och utveckla i linje med verksamhetens mål, vision och värderingar. Du leder och utvecklar verksamheten utifrån de mål, vårdprocesser och ekonomiska ramar som ges, vilket innebär ansvar för personal, budget och verksamhetsutveckling. Varje enhetschef har direkt personalansvar för cirka 40 undersköterskor och sjuksköterskor.
Ditt sätt att leda utgår ifrån patientens behov med fokus på att bli ännu bättre på att ta hand om våra akuta patienter. Du arbetar verksamhetsnära med att leda, stödja, utveckla och inspirera medarbetarna samt fördelar arbetet proaktivt så att resurserna används på ett optimalt sätt. En viktig del av tjänsten är att du identifierar dina medarbetares styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till uppdraget och arbetar kontinuerligt med deras utvecklig. Du tydliggör och kommunicerar visioner, mål och strategier.
I uppdraget ingår även att utveckla samarbetet med närliggande enheter utifrån vad som är bäst för patienten och helheten. Du är direkt underställd verksamhetschefen och kommer att ingå i ledningsgruppen. Till stöd i ditt arbete har du även en ekonom, en HR-specialist och en enhetschefsgrupp med stort engagemang för verksamheten.
För dig som är lite nyare i rollen som chef finns det tillgång till mentorskap och för dig med mer erfarenhet erbjuds det såklart individuell kompetensutveckling.Kvalifikationer
Chefer i Region Skåne förväntas föregå med gott exempel genom att själv omsätta Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt i praktisk handling. Det innebär att ledarskapet ska präglas av tillit, helhetssyn och ständig utveckling. Du är pålitlig, agerar med integritet och ödmjukhet, främjar dialog och inkludering samt skapar förutsättningar för engagemang.
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, gärna med tidigare klinisk erfarenhet inom din yrkesroll. Eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
Det är meriterande om du har en ledarskaps- och/eller chefsutbildning. Likaså är tidigare chefserfarenhet från akut verksamhet med ansvar för ekonomi, personal och verksamhet starkt meriterande. För tjänsten krävs språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.
Det här är en tjänst för dig som har förmåga att leda och utveckla verksamhet och medarbetare framåt. Därutöver är det av stor vikt att du har förmåga att utrycka dig på ett tydligt, engagerande och informativt sätt i både tal och skrift. Genom att visa personlig omtanke har du lätt för att skapa goda relationer och kan bygga upp goda samarbeten både inom och utanför verksamheten. Du som ledare agerar som ett föredöme och har strategisk förmåga.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och gott ledarskap.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Caroline Nilsson, verksamhetschef 044-309 43 23
