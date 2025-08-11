Enhetschef till Accessutveckling
Försvarets Radioanstalt / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-08-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Radioanstalt i Stockholm
, Järfälla
, Ekerö
, Linköping
, Gotland
eller i hela Sverige
På FRA arbetar vi med något som ingen annan gör i Sverige, och det kan du bli en del av. Oavsett yrkesroll är vi med och gör samhällsnytta genom att bidra till ett meningsfullt syfte - tillsammans arbetar vi med unika uppgifter för Sveriges säkerhet och integritet.
Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter med goda möjligheter till egen utveckling och vi är övertygade om att en blandning av människor med olika bakgrund skapar en dynamisk och kreativ arbetsmiljö - våra olikheter är vår styrka.
Vill du göra samhällsnytta och bidra till Sveriges oberoende i världen? Vi söker nu enhetschef till Acecessutveckling. På FRA är varje arbetsuppgift en del av något större. Är du den vi söker kan vi erbjuda ett varierande arbete i en kunskapsintensiv miljö där du får vara med och göra skillnad varje dag.
Ditt uppdrag
Som enhetschef hör du till avdelningen för cyberverksamhet. Avdelningen har två huvudsakliga uppgifter; bidra till att stärka skyddet mot kvalificerade IT-angrepp från utlandet hos samhällsviktig verksamhet i Sverige samt att utveckla och leverera access- och exploateringsförmåga till signalunderrättelseverksamheten.
I rollen ansvarar du främst för enhetens dagliga verksamhet och personal. Du arbetar verksamhetsnära med stort fokus på metod- och teknikutveckling och i samverkan med andra enheter avseende förmågeutveckling och integration av förmågor i den operativa processen. Som enhetschef har du personal-, budget- och arbetsmiljöansvar. Enheten står inför tillväxt och rekrytering av ny personal kommer initialt vara ett av dina fokusområden i rollen. Som enhetschef behöver du även både operativt och strategiskt leda och driva den förändring vi står inför.
Du deltar även i sektionens ledningsgrupp och arbetar med kontorsgemensamma frågor. Som enhetschef ska du kunna representera kontorets övriga verksamheter och axla rollen som tillförordnad sektionschef vid behov. Rollen innefattar många kontaktytor, internt inom FRA men även nationellt och internationellt.
Resor förekommer i tjänsten.
Du kan
Vi söker dig som har:
Högskole- eller universitetsutbildning inom relevant teknikområde så som systemutveckling, datateknik eller cybersäkerhet exempelvis.
Tidigare erfarenhet av att leda teknisk verksamhet med dokumenterad chefs- och ledarerfarenhet.
Ett antal års arbetslivserfarenhet i tekniskt relaterat område, exempelvis systemutveckling, för att kunna föra en dialog på både operativ och strategisk nivå.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av verksamhetsutveckling eller förändringsledning.
Utbildning inom chefs- och ledarskap.
Vidareutbildningar inom systemutveckling, cybersäkerhet eller andra relaterade teknikområden.
Tillräckligt god kännedom om cybersäkerhet för att kunna för en dialog på både operativ och strategisk nivå.
Erfarenhet från underrättelsetjänst.
Kunskap inom systemutveckling, datateknik, cybersäkerhet och reverse-engineering.
Kunskap i andra, för tjänsten relevanta, språk.
Du är
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som bidrar med engagemang, delaktighet och motivation i ditt ledarskap. Du arbetar aktivt för att skapa en gemensam förståelse för uppgiften och ett tydligt varför bakom uppsatta mål. Du tar initiativ till aktiviteter och arbetar strukturerat genom att planera, organisera och prioritera arbetet för att uppnå resultat. Vidare ser vi att du bidrar till samarbete genom att ta ansvar för hur ditt och din grupps arbete bidrar till helheten och verksamhetens gemensamma mål.
Om FRA
FRA har omvärlden som sin arena där varje arbetsuppgift är en del av något större. På ett eller annat sätt får du som medarbetare vara med och bidra till att skydda Sveriges integritet och oberoende i världen. Du är med och gör skillnad på riktigt, varje dag.
Vår uppgift som underrättelsetjänst är att skydda Sverige mot de allvarligaste hot som kan riktas mot ett samhälle - militära angrepp, terrorism och cyberattacker. Vi skyddar det viktigaste vi har - vår trygghet, vår demokrati och vårt sätt att leva. Vi är experter på cyberområdet och signalspaning samt en larmklocka för militära hot.
FRA leder sedan 2024 Nationellt cybersäkerhetscenter, NCSC vars uppdrag är att utveckla och stärka Sveriges förmåga att förebygga, upptäcka och hantera cyberhot.
Som nyanställd på FRA får du en omfattande introduktionsutbildning och kontinuerlig kompetensutveckling, vilket ger dig möjlighet att utveckla dina färdigheter och bli ännu bättre på det du brinner för. Vår organisation är mångfacetterad och består av olika kompetenser och personligheter, där varje individ har unika egenskaper och förutsättningar. Vi strävar efter att skapa en miljö där alla känner sig välkomna och trygga. Utöver en stimulerande arbetsmiljö erbjuder vi också ett attraktivt förmånspaket, som du kan läsa mer om på www.fra.se
. För mer information om Nationellt cybersäkerhetscenter besök www.ncsc.se
För din trygghet. För vår demokrati. Varje dag. Året om.
Mer information
Arbetsplatsen är belägen i närheten av Drottningholm, ca 10 min från Brommaplan. Svenskt medborgarskap är ett krav då anställning vid FRA innebär placering i säkerhetsklass. Ett krav för att få anställning är godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll. Säkerhetsprövningen kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Vi tillämpar sex månaders provanställning. För mer information är du välkommen att kontakta rekrytering@fra.se
. Fackliga företrädare nås på 010-557 46 00.
Vi tar emot ansökningar via www.fra.se
senast 2025-09-07.
Referensnummer 2025FRA1249-2 .
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Radioanstalt
(org.nr 202100-0365), http://www.fra.se Arbetsplats
FRA Jobbnummer
9452768