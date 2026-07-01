Enhetschef Strategiskt ledningsstöd
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2026-07-01
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Som Enhetschef för Strategiskt ledningsstöd inom division System leder du en nybildad enhet med uppdrag att stärka och utveckla en sammanhållen styrning av divisionens verksamhet. Avdelningen och enheten är nyligen etablerade, vilket innebär att du får en viktig roll i att sätta struktur, arbetssätt och former för uppdraget. Du ansvarar för att bygga upp och vidareutveckla verksamheten samt att successivt bemanna och forma enheten utifrån identifierade behov.
Enheten Strategiskt ledningsstöd är en av sex enheter inom avdelningen Systemstrategi i Division System. Den består idag av cirka 10 medarbetare och är under tillväxt. Uppdraget är att ge strategiskt och analytiskt stöd till divisionsledningen i planering, prioritering och uppföljning. Det innebär även att skapa förutsättningar för ett effektivt och hållbart genomförande av divisionens uppdrag genom att driva utvecklingen av divisionens ramverk för styrning och samordna perspektiven i olika styrmodeller.
I rollen leder du en grupp seniora specialister med kompetens inom bland annat verksamhetsutveckling, arkitektur och styrning. Du verkar i en komplex kontext med stor betydelse för samhällsutvecklingen, där du deltar aktivt i avdelningens ledningsarbete och strategiska vägval. I nära samarbete med divisionsledningen, divisionens avdelningar och den övriga verksamheten bidrar du till att skapa helhet, riktning och samordning i verksamhetsutvecklingen.Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Leda, coacha och utveckla enhetens medarbetare samt ansvara för kompetensförsörjning.
Ansvara för enhetens planering, budget och uppföljning samt säkerställa balans mellan operativ leverans och strategisk utveckling.
Leda, planera och följa upp enhetens arbete att utveckla divisionens styrmodeller och skapa förutsättningar för ett effektivt och hållbart genomförande av divisionens uppdrag.
Delta i delportföljrådet för delportfölj Utöva systemansvar för kraftsystemet som drivs och utvecklas av enheten.
Säkerställa en samordnad utveckling av divisionens styrprocesser i nära samverkan med berörd verksamhet, divisionsledningen och övriga delar av Svenska kraftnät.
Bidra till verksamhetens långsiktiga strategi, ingå i ledningsgrupp samt representera enheten i styrgrupper och tvärfunktionella forum.
Leda förändrings- och utvecklingsarbete i nära samverkan med interna och externa intressenter.
Om dig
Skallkrav:
Vi söker en trygg och handlingskraftig ledare som skapar riktning i en föränderlig miljö. Du motiverar och utvecklar dina medarbetare genom ett coachande förhållningssätt och du tar ansvar för både teamets leverans och den långsiktiga utvecklingen. Din förmåga att se helhet och fatta välgrundade beslut, även när förutsättningar förändras eller inte är helt givna är god.
Med en kombination av struktur och ett flexibelt förhållningssätt driver du arbetet framåt. Du bygger förtroendefulla relationer där du skapar samsyn mellan verksamhet, ledning och IT. Förändring ser du som en naturlig del av utveckling och du har förmåga att engagera andra i att bidra till gemensamma mål och förbättringar.
Du ska också leva upp till https://www.statskontoret.se/forvaltningskultur/den-statliga-vardegrunden/
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du har en högskole- eller universitetsexamen på masternivå inom ett för tjänsten relevant område, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer likvärdig. Du har även:
Flerårig erfarenhet som chef med personalansvar, där arbetet innefattat att leda team mot uppsatta mål och resultat.
Erfarenhet av arbete inom energibranschen där du införskaffat dig en god förståelse för elsystemet.
Erfarenhet av att leda arbete med verksamhetsutveckling med fokus på styrning av verksamhet, inklusive att effektivisera arbetssätt och genomföra förändringar i nära dialog med verksamheten.
Mycket god kunskap i svenska och engelska i tal och skrift, samt förmåga att tydligt kommunicera och presentera budskap för olika målgrupper.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Driva digitaliseringsinitiativ i gränssnittet mellan verksamhet och IT, med förståelse för verksamhetsarkitektur samt utveckling av processer och arbetssätt.
Automatisering och datadrivna arbetssätt för analys, beslutsstöd och kontinuerligt förbättringsarbete.
Arbete med portföljstyrning.
Arbete inom statlig verksamhet, exempelvis myndighet.
Bra att veta
Tjänsten är placerad i Sundbyberg.
Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid.
Resor kan förkomma i tjänsten.
Tjänsten är en tillsvidareanställning.
Sista ansökningsdag är den 4 augusti 2026.
Istället för att bifoga ett personligt brev till din ansökan besvarar du ett antal frågor i ansökningsformuläret.
I denna rekryteringsprocess tillämpas tester på slutkandidater.
Individuell lönesättning tillämpas och sker i enlighet med de centrala löneavtalen RALS/RALS-T.https://www.svk.se/jobba-har/var-arbetsplats/formaner/
Vid frågor, kontakta gärna följande personer:
Vid frågor om tjänsten: Viktoria Neimane, rekryterande chef, 010 489 20 20.
Vid frågor om rekryteringsprocessen: Linda Mattsson, ansvarig rekryterare, 010 350 91 47.
Annika Ingeborn, facklig representant SACO, 010 475 87 72.
Erica Midfjäll, facklig representant ST, 010 475 87 31.
Under semestertider nås vi via e-post: Förnamn.Efternamn@svk.se
, svarstiden kan under denna period vara längre än vanligt. Vi går igenom ansökningar och återkopplar om du går vidare i processen först efter sista ansökningsdag.https://www.svk.se/jobba-har/
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretess-medvetenhet.Inför anställning genomförs säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) vilket innefattar grundutredning och om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras. För mer information om personalsäkerhet på svenska kraftnät.https://www.svk.se/sakerhet-och-beredskap/sakerhetsskydd/personalsakerhet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), https://www.svk.se/
172 24 SUNDBYBERG Arbetsplats
Svenska Kraftnät Jobbnummer
9987885