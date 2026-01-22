Enhetschef stöd och förebyggande
2026-01-22
Publiceringsdatum2026-01-22
I rollen som enhetschef för stöd och förebyggande ansvarar du för att leda, utveckla och följa upp kommunens insatser och verksamheter riktade till vuxna och äldre. Detta inkluderar socialtjänstens målgrupper samt breda förebyggande insatser som når alla kommuninvånare genom öppna mötesplatser och aktiviteter.
I arbetet ingår att förverkliga strategin för ett hållbart åldrande och samordna det kommunövergripande arbetet mot detta mål. Enhetschefen ansvarar även för utveckling och genomförande av projekt och insatser som möjliggör livsstilsförändringar för kommunens medborgare med fokus på hälsa, delaktighet och förebyggande arbete.
Du förväntas kunna växla mellan strategiska och operativa frågor, hantera uppdrag och frågor som uppkommer längs vägens gång, och arbeta tryggt utan att stressas av förändringar eller löpande ärenden.
Slutkandidater genomgår en bakgrundskontroll.
Som anställd i Vaxholms stad kan du komma att bli krigsplacerad i staden.
Vaxholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Arbetsvillkor:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid Så ansöker du
Vi genomför löpande urval, vilket innebär att vi kallar till intervjuer fortlöpande under ansökningstiden. För att säkerställa att din ansökan beaktas i tidig fas, rekommenderar vi dig att ansöka omgående. Vi behöver din ansökan senast den 22 februari. Randstad Care ansvarar för rekryteringsprocessen men du blir anställd av Vaxholms stad. För mer information om tjänsten eller för ett förutsättningslöst samtal, kontakta gärna: Pernilla Håkansson Rekryteringskonsult Randstad Care 070-1606446 alt. pernilla.hakansson@randstad.se
Ansvarsområden
Som enhetschef har du personal-, verksamhets-, arbetsmiljö- och budgetansvar. Du leder, utvecklar och följer upp verksamheterna enligt lagstiftning, kommunens mål och socialnämndens ledningssystem för kvalitet. Du säkerställer verksamhetens del i kommunens arbete för ett hållbart åldrande. Verksamheter inom enheten är mötesplats för äldre, dagverksamhet demens, anhörigkonsulenter, personligt ombud, drogterapeut och seniorstödjare.
Du förväntas hålla ihop och driva kommunens arbete med strategi för hållbart åldrande och ansvara för och initiera projekt som möjliggör livsstilsförändringar för medborgare. Du säkerställer integration i vardagsverksamhet och samverkan med civilsamhälle, primärvård och andra kommunala funktioner.
En viktig del i rollen är att säkerställa att verksamheten upplevs som attraktiv och tillgänglig. Du ansvarar för målgruppsanpassad kommunikation riktad till vuxna och äldre även utanför socialtjänsten och samarbetar med kommunens kommunikationsfunktion kring kampanjer och informationsinsatser.
Du är en strategisk länk mellan kommunen och civilsamhället. Tillsammans med föreningar och andra aktörer utvecklar du samverkansformer, aktiviteter och gemensamma initiativ som stärker kommunens arbete för en aktiv och hållbar livsstil.
I rollen ingår att vara del av kommunens systemförvaltningsorganisation. Du säkerställer att digitala system används korrekt och effektivt och bidrar till verksamhetsnära systemutveckling, inklusive implementering av nya digitala arbetssätt.
Du arbetar systematiskt med uppföljning, analys och utveckling av verksamheten och ansvarar för implementering av socialtjänstlagens nya intentioner. Du leder även stimulansmedelsprojekt och innovationsarbete.
Vid behov deltar du i den dagliga verksamheten och säkerställer kontinuitet, god service och en trygg drift för medborgarna.
Du rapporterar direkt till avdelningschef.Kvalifikationer
Socionomexamen eller relevant högskoleutbildning inom socialt arbete, beteendevetenskap, folkhälsa, ledarskap eller liknande
Du har lång erfarenhet som chef inom socialtjänsten eller närliggande område med dokumenterade goda resultat
Erfarenhet av utvecklingsarbete och projektledning
Erfarenhet inom vuxen-, äldre- eller förebyggande verksamheter
Meriterande är:
• erfarenhet från mindre kommuner med både strategiskt och operativt arbete
• erfarenhet av arbete kopplat till folkhälsa, levnadsvanor eller hållbart åldrande
• kunskap om upphandling och avtalsuppföljningOm företaget
Vaxholms stad
Vaxholms stad är en skärgårdskommun med 12 000 invånare och stora naturområden inom gång- och cykelavstånd. Varje år har Vaxholm nära en miljon besökare Vaxholm. Enligt undersökningar är Vaxholm länets tryggaste kommun.
En utvecklad kollektivtrafik med goda buss- och båtförbindelser möjliggör god och naturskön pendling från centrala Stockholm och närliggande orter.
Inom kommunens verksamheter är vi idag ca 500 tillsvidareanställda som jobbar med våra invånares, näringsidkares och medarbetares bästa för ögonen utifrån våra värdeord Samspel, Engagemang och Respekt - SER. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Vaxholms stad Kontakt
Pernilla Håkansson pernilla.hakansson@randstad.se +46701606446 Jobbnummer
9699763